Мерія Миколаєва погано провела конкурс на будівництво лінії сортування сміття, потрібні кращі умови, - Кім

Глава ОВА Віталій Кім вважає, що конкурс на визначення підприємства, що займатиметься сортуванням сміття. Потрібно обговорити це питання або ж провести новий конкурс.

Раніше повідомлялось, що компанія "Waste To Energy Niko" виграла конкурс на сортування сміття з бюджетом 1,25 млрд грн та 25-річним договором із мерією.

Видання зазначає, що 21 серпня у будівлі Миколаївської міської ради пройшли обшуки, повʼязані з інвестиційним конкурсом на будівництво лінії сортування сміття.

За даними ЗМІ, в компанії працює лише одна людина - Дмитро Гончаров, який є підлеглим голови Агентства з питань енергоефективності та енергозбереження Ганни Замазєєвої.

Очільник області Віталій Кім заявив, що необхідно або переглянути деталі договору, або перезапустити конкурс.

За його словами, довкола проєкту є "зацікавлені сторони", які намагаються зірвати його для просування власних інтересів.

"Я знаю, що я підписував якісь дозволи, що термін на кладовище закінчується. Це був ще кінець минулого року. Але зараз скандал, який піднявся, у мене інша думка щодо цього питання. Насправді я був проти цієї історії, бо вважав, нащо це потрібно. Коли почався скандал, я почав розбиратись, вважаю, що це потрібно, але не на таких умовах, як воно є. Щоб детально не вдаватись в клікбейт, я вважаю, що місто погано провело сам конкурс і умови для міста недостатні, і треба обговорювати це питання по умовам чи заново запускати конкурс. Але є загрози, що підприємство може подати в суд і відстояти погані умови. Зараз всі хайпують на цій темі, але по суті треба дивитись юридично. Є умови кращі, як в інших містах, є гірші умови. Так ось, щоб ми не отримали умови гірші, треба розбиратись з точки зору, що це треба місту. Безумовно позиція мера з точки зору пропрацювання питання закону, але в який спосіб. Дійсно підприємство, яке немає досвіду чи людей, це виглядає дивно. Друге питання, що це пропрацьовувалось багато років і можливо немає охочих. Треба запрошувати тих, хто готовий вкладатись в сміттєпереробку. Давайте проговоримо, можливо, буде позиція конкретніша. Моя позиція, що це треба місту, але не на таких умовах. І треба не на емоціях говорити, а по суті. Бо мені здається, що є якась інша зацікавлена сторона, яка хоче цей проєкт зірвати і почати свої справи", - пояснив глава ОВА.

