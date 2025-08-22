Мэрия Николаева плохо провела конкурс на строительство линии сортировки мусора, нужны лучшие условия, - Ким

Глава ОВА Виталий Ким считает, что конкурс на определение предприятия, которое будет заниматься сортировкой мусора. Нужно обсудить этот вопрос или же провести новый конкурс.

об этом пишет издание "МикВісті".

Ранее сообщалось, что компания "Waste To Energy Niko" выиграла конкурс на сортировку мусора с бюджетом 1,25 млрд грн и 25-летним договором с мэрией.

Издание отмечает, что 21 августа в здании Николаевского городского совета прошли обыски, связанные с инвестиционным конкурсом на строительство линии сортировки мусора.

По данным СМИ, в компании работает только один человек - Дмитрий Гончаров, который является подчиненным главы Агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Анны Замазеевой.

Глава области Виталий Ким заявил, что необходимо либо пересмотреть детали договора, либо перезапустить конкурс.

По его словам, вокруг проекта есть "заинтересованные стороны", которые пытаются сорвать его для продвижения собственных интересов.

"Я знаю, что я подписывал какие-то разрешения, что срок на кладбище заканчивается. Это был еще конец прошлого года. Но сейчас скандал, который поднялся, у меня - другое мнение по этому вопросу. На самом деле, я был против этой истории, потому что считал, зачем это нужно. Когда начался скандал, я начал разбираться, считаю, что это нужно, но не на таких условиях, как оно есть. Чтобы подробно не вдаваться в кликбейт, я считаю, что город плохо провел сам конкурс, и условия для города - недостаточны, и надо обсуждать этот вопрос по условиям или заново запускать конкурс. Но есть угрозы, что предприятие может подать в суд и отстоять плохие условия. Сейчас все хайпуют на этой теме, но, по сути, надо смотреть юридически. Есть условия лучше, как в других городах, есть хуже условия. Так вот, чтобы мы не получили условия хуже, надо разбираться, с точки зрения, что это надо городу. Безусловно позиция мэра с точки зрения проработки вопроса закона, но каким образом. Действительно, предприятие, которое не имеет опыта или людей, это выглядит странно. Второй вопрос, что это прорабатывалось много лет и, возможно, нет желающих. Надо приглашать тех, кто готов вкладываться в мусоропереработку. Давайте проговорим, возможно, будет позиция более конкретная. Моя позиция, что это надо городу, но не на таких условиях. И надо не на эмоциях говорить, а по существу. Потому что мне кажется, что есть какая-то другая заинтересованная сторона, которая хочет этот проект сорвать и начать свои дела", - рассказал глава ОВА.

