Советник Кима Жело обвинил мэра Сенкевича и Замазееву в коррупции. ВИДЕО

Советник главы Николаевской ОГА по вопросам борьбы с коррупцией Денис Жело обвинил мэра города Александра Сенкевича в коррупции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Два мусорных миллиарда пролетели мимо кассы и мэрских криптокошельков. У Николаевского мэра Александра Сенкевича начались огромные проблемы. Вчерашние обыски в Департаменте ЖКХ - это старт его политического краха. Генпрокуратура запустила процесс его обнуления и утилизации. А дальше будет больше, ярче, жестче и масштабнее. Есть очень много оперативной информации и наработок по Сенкевичу и его близкому окружению. Думаю, что после коррупционного скандала глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Анна Замазеева также попадет под раздачу. По меньшей мере потеряет должность.

Чиновница также засветилась в уголовном деле о хищении бюджетных средств на закупки уличного освещения. В рамках которого на днях вручили подозрение директору городского коммунального предприятия, родственнику подсудимого Сергея Коренева, который занимает должность заместителя Николаевского городского головы", - отметил он.

По словам Жело, советник мэра Иван Смиренский и начальник управления здравоохранения Ирина Шамрай "системно добивают и грабят николаевскую медицину".

Читайте также: Мэрия Николаева плохо провела конкурс на строительство линии сортировки мусора, нужны лучшие условия, - Ким

"Правоохранителям нужно тщательно проверить, какие фирмы занимаются закупкой медицинского оборудования и ремонтом городских больниц. Во время расследования они обязательно выйдут на мэра и его команду. А в это время подсудимый заместитель мэра Коренев дограбляет департамент ЖКХ. А мариуполец Чучмай вместе еще с одним подсудимым из мэрской команды Брыжатым во время войны отмыли сотни бюджетных миллионов через коммунальное предприятие "Николаевские парки".

И это личный мэрский оффшор. Далее отмытые средства попадают на его криптокошельки. Американские и европейские счета оформлены на мэрских фунтов. Из столицы поступил недвусмысленный посыл - крушить все схематозы Сенкевича. Догонять, документировать мэра и его холуев по всем направлениям. По меньшей мере два правоохранительных ведомства уже включились в процесс. Также как и НАБУ, которое Сенкевич недавно публично обвинил в ангажированности и непрофессионализме. Стартует политическое сафари. Под прицелом - вороватый скоморох, который уже десятилетиями паразитирует на теле Николаева", - добавил он.

Ранее сообщалось, что компания "Waste To Energy Niko" выиграла конкурс на сортировку мусора с бюджетом 1,25 млрд грн и 25-летним договором с мэрией.

По данным СМИ, в компании работает только один человек - Дмитрий Гончаров, который является подчиненным главы Агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Анны Замазеевой.

Читайте: "Вместо объяснений получила хамство", - блогер Берендакова о реакции Сенкевича на вопрос о "мусорном" проекте

коррупция (8622) Николаев (2189) Николаевская область (2200) Сенкевич Александр (189) Николаевский район (110)
+6
Какиє мильіе слав,янскиє обличчя.
Браво браво браво
24.08.2025 12:40 Ответить
+6
по пиці зрозуміло що людина великих чеснот....
24.08.2025 12:46 Ответить
+5
Будь-якого чиновника , починаючи від голови сільради і вище можна
,,брати за дупу"і розслідувати у напрямку причетності до корупції---роботи ,,непочатий край".
24.08.2025 12:49 Ответить
якщо посадити у банку сколопендру і скорпіона, то хто переможе? У кого які думки?
24.08.2025 12:54 Ответить
Туди ще жабу отруйну - отримаємо цікаву отруту..
24.08.2025 12:57 Ответить
безуглу сюди не притягуйте, її для виборів бережуть.
24.08.2025 13:13 Ответить
Харі репають у "слуг",
Тільки найпотужніший худа!
Мабуть, всю команду "по.уй"
Веде наш лідор не "туда"!
24.08.2025 12:56 Ответить
Всі замазані - злодій кричить лови злодія!
24.08.2025 13:00 Ответить
Печать интеллекта не обезобразила сие чело достойного мужа, зачатого в пьяном угаре А всё-таки старик Ломброзо был в чём-то прав.
24.08.2025 13:10 Ответить
Чому у них всіх паяльники як у дебілів?
24.08.2025 13:19 Ответить
як добре починається, і закінчується як завжди, картата ковдра і свобода )
Але посадити цього пацюка давно треба було.
24.08.2025 13:28 Ответить
Пора саджати або вішати всіх зелених пацюків -
заслужили ,
кончені злодюги 😡
24.08.2025 13:50 Ответить
 
 