Советник Кима Жело обвинил мэра Сенкевича и Замазееву в коррупции. ВИДЕО

Советник главы Николаевской ОГА по вопросам борьбы с коррупцией Денис Жело обвинил мэра города Александра Сенкевича в коррупции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Два мусорных миллиарда пролетели мимо кассы и мэрских криптокошельков. У Николаевского мэра Александра Сенкевича начались огромные проблемы. Вчерашние обыски в Департаменте ЖКХ - это старт его политического краха. Генпрокуратура запустила процесс его обнуления и утилизации. А дальше будет больше, ярче, жестче и масштабнее. Есть очень много оперативной информации и наработок по Сенкевичу и его близкому окружению. Думаю, что после коррупционного скандала глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Анна Замазеева также попадет под раздачу. По меньшей мере потеряет должность.

Чиновница также засветилась в уголовном деле о хищении бюджетных средств на закупки уличного освещения. В рамках которого на днях вручили подозрение директору городского коммунального предприятия, родственнику подсудимого Сергея Коренева, который занимает должность заместителя Николаевского городского головы", - отметил он.

По словам Жело, советник мэра Иван Смиренский и начальник управления здравоохранения Ирина Шамрай "системно добивают и грабят николаевскую медицину".

"Правоохранителям нужно тщательно проверить, какие фирмы занимаются закупкой медицинского оборудования и ремонтом городских больниц. Во время расследования они обязательно выйдут на мэра и его команду. А в это время подсудимый заместитель мэра Коренев дограбляет департамент ЖКХ. А мариуполец Чучмай вместе еще с одним подсудимым из мэрской команды Брыжатым во время войны отмыли сотни бюджетных миллионов через коммунальное предприятие "Николаевские парки".

И это личный мэрский оффшор. Далее отмытые средства попадают на его криптокошельки. Американские и европейские счета оформлены на мэрских фунтов. Из столицы поступил недвусмысленный посыл - крушить все схематозы Сенкевича. Догонять, документировать мэра и его холуев по всем направлениям. По меньшей мере два правоохранительных ведомства уже включились в процесс. Также как и НАБУ, которое Сенкевич недавно публично обвинил в ангажированности и непрофессионализме. Стартует политическое сафари. Под прицелом - вороватый скоморох, который уже десятилетиями паразитирует на теле Николаева", - добавил он.

Ранее сообщалось, что компания "Waste To Energy Niko" выиграла конкурс на сортировку мусора с бюджетом 1,25 млрд грн и 25-летним договором с мэрией.

По данным СМИ, в компании работает только один человек - Дмитрий Гончаров, который является подчиненным главы Агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Анны Замазеевой.

