РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6408 посетителей онлайн
Новости Оккупация Мариуполя Оккупация Бердянска
233 6

МИД Украины осудил включение Россией Бердянска и Мариуполя в список портов, открытых для захода иностранных судов

порт в Мариуполе

Россия 22 августа 2025 года включила морские порты временно оккупированных украинских Бердянска и Мариуполя в перечень портов РФ, открытых для захода иностранных судов. Министерство иностранных дел Украины осудило решение страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает и считает ничтожным распоряжение правительства Российской Федерации от 22 августа 2025 года, которым морские порты временно оккупированных украинских городов Бердянска и Мариуполя были включены в перечень портов РФ, открытых для захода иностранных судов. Расцениваем такие действия как очередную попытку России легализовать свою оккупацию и закрепить незаконный контроль над украинскими территориями", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что это решение является вопиющим нарушением фундаментальных норм и принципов международного права, в частности: Устава ООН, закрепляющего принцип суверенитета государств и запрет на вмешательство в их внутренние дела, Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, которая устанавливает, что регулирование судоходства в территориальных водах Украины относится исключительно к ее компетенции, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, которые подтверждают суверенитет Украины над всеми территориями в пределах ее международно признанных границ и решительно осуждают продолжающуюся российскую агрессию.

Кроме этого, Украина призвала партнеров ввести дополнительные жесткие санкции против всех российских физических и юридических лиц, иностранных компаний, в случае их задействования в коммерческой деятельности в морских портах Бердянска и Мариуполя, а также судов, которые будут заходить в порты на временно оккупированных территориях Украины.

Читайте также: 40 украинских детей из оккупированного Бердянска россияне привлекли к "Юнармии", - Лубинец

"Призываем Международную морскую организацию (ИМО) безотлагательно обратить внимание всех государств-членов на необходимость неукоснительно соблюдать положения Резолюции Ассамблеи ИМО А.1183(33) от 4 декабря 2023 года "Влияние российского вооруженного вторжения в Украину на международное судоходство", которая призывает государства-члены информировать суда под своим флагом, судовладельцев, операторов и страховых брокеров о необходимости воздерживаться от нарушения режима закрытых морских портов на временно оккупированной территории Украины", - говорится в заявлении.

В то же время МИД призвал ИМО рекомендовать государствам-членам в пределах их национальной юрисдикции и международных обязательств принимать надлежащие меры в отношении судов, нарушающих указанный режим.

"Убеждены, что грубое нарушение Россией международного права в отношении закрытых портов на временно оккупированной территории Украины требует адекватной реакции международного сообщества в отношении портов на территории России, в частности тех, которые задействованы в функционировании российской военной машины, и введения против них жестких санкций", - добавили в МИД.

Читайте также: Россия на оккупированных территориях массово конфискует квартиры бывших жителей и передает их россиянам, - The Wall Street Journal

Автор: 

Бердянск (447) Мариуполь (5742) МИД (7075) порт (745) россия (96963) Запорожская область (3451) Донецкая область (10588) Мариупольский район (54) Бердянский район (13)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***** включив, а Малюк виключить. І це єдина метода як з цим боротися.
показать весь комментарий
25.08.2025 23:49 Ответить
Бнрдянськ - вже 27 лютого вранці війська РФ вступили до міста.

Маріуполь - 20 травня 2022 Російська Федерація окупувала місто.

Але до сонцесяйного гівнокомандувача ЗЄ нуль питань.
Тепер тільки ноти протесту залишається строчити.
показать весь комментарий
25.08.2025 23:55 Ответить
Зеленскій в 2019 особисто приїжджав перевірити, чи розмінували по його розпорядженню акваторію Маріуполя. Так що медаль Херою!
показать весь комментарий
25.08.2025 23:56 Ответить
Запускайте пару сотен бакланів пеліканів і не буде проблем...
показать весь комментарий
26.08.2025 00:02 Ответить
Зеленський з Бакановим здали південь в перші тижні війни в 2022 році, а в 2025 році МЗС України засуджує дії к@ц@пів.

Тепер на роялі можете зіграти разом з Зеленським.
Він вам покаже чим маєте бити по клавішах і де які ноти знаходяться.
показать весь комментарий
26.08.2025 00:04 Ответить
Це ще один доказ мертвого ООН та ІМО! Світом править груба сила і гроші!
Їбаште "малюками" всіх порушників незважаючи на прапори!
показать весь комментарий
26.08.2025 00:13 Ответить
 
 