МИД Украины осудил включение Россией Бердянска и Мариуполя в список портов, открытых для захода иностранных судов

Россия 22 августа 2025 года включила морские порты временно оккупированных украинских Бердянска и Мариуполя в перечень портов РФ, открытых для захода иностранных судов. Министерство иностранных дел Украины осудило решение страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает и считает ничтожным распоряжение правительства Российской Федерации от 22 августа 2025 года, которым морские порты временно оккупированных украинских городов Бердянска и Мариуполя были включены в перечень портов РФ, открытых для захода иностранных судов. Расцениваем такие действия как очередную попытку России легализовать свою оккупацию и закрепить незаконный контроль над украинскими территориями", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что это решение является вопиющим нарушением фундаментальных норм и принципов международного права, в частности: Устава ООН, закрепляющего принцип суверенитета государств и запрет на вмешательство в их внутренние дела, Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, которая устанавливает, что регулирование судоходства в территориальных водах Украины относится исключительно к ее компетенции, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, которые подтверждают суверенитет Украины над всеми территориями в пределах ее международно признанных границ и решительно осуждают продолжающуюся российскую агрессию.

Кроме этого, Украина призвала партнеров ввести дополнительные жесткие санкции против всех российских физических и юридических лиц, иностранных компаний, в случае их задействования в коммерческой деятельности в морских портах Бердянска и Мариуполя, а также судов, которые будут заходить в порты на временно оккупированных территориях Украины.

Читайте также: 40 украинских детей из оккупированного Бердянска россияне привлекли к "Юнармии", - Лубинец

"Призываем Международную морскую организацию (ИМО) безотлагательно обратить внимание всех государств-членов на необходимость неукоснительно соблюдать положения Резолюции Ассамблеи ИМО А.1183(33) от 4 декабря 2023 года "Влияние российского вооруженного вторжения в Украину на международное судоходство", которая призывает государства-члены информировать суда под своим флагом, судовладельцев, операторов и страховых брокеров о необходимости воздерживаться от нарушения режима закрытых морских портов на временно оккупированной территории Украины", - говорится в заявлении.

В то же время МИД призвал ИМО рекомендовать государствам-членам в пределах их национальной юрисдикции и международных обязательств принимать надлежащие меры в отношении судов, нарушающих указанный режим.

"Убеждены, что грубое нарушение Россией международного права в отношении закрытых портов на временно оккупированной территории Украины требует адекватной реакции международного сообщества в отношении портов на территории России, в частности тех, которые задействованы в функционировании российской военной машины, и введения против них жестких санкций", - добавили в МИД.

Читайте также: Россия на оккупированных территориях массово конфискует квартиры бывших жителей и передает их россиянам, - The Wall Street Journal