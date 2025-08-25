УКР
МЗС України засудило включення Росією Бердянська та Маріуполя до списку портів, відкритих для заходу іноземних суден

порт у маріуполі

Росія 22 серпня 2025 року включила морські порти тимчасово окупованих українських Бердянська та Маріуполя до переліку портів РФ, відкритих для заходу іноземних суден. Міністерство іноземних справ України засудило рішення країни-агресора.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує та вважає нікчемним розпорядження уряду Російської Федерації від 22 серпня 2025 року, яким морські порти тимчасово окупованих українських міст Бердянська та Маріуполя було включено до переліку портів РФ, відкритих для заходу іноземних суден. Розцінюємо такі дії як чергову спробу Росії легалізувати свою окупацію та закріпити незаконний контроль над українськими територіями", - сказано в повідомленні.

У відомстві наголосили, що це рішення є кричущим порушенням фундаментальних норм і принципів міжнародного права, зокрема: Статуту ООН, що закріплює принцип суверенітету держав та заборону на втручання у їхні внутрішні справи, Конвенції ООН з морського права від 1982 року, яка встановлює, що регулювання судноплавства в територіальних водах України належить виключно до її компетенції, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, які підтверджують суверенітет України над усіма територіями в межах її міжнародно визнаних кордонів та рішуче засуджують триваючу російську агресію.

Окрім цього, Україна закликала партнерів запровадити додаткові жорсткі санкції проти всіх російських фізичних та юридичних осіб, іноземних компаній, у разі їхнього задіяння в комерційній діяльності в морських портах Бердянська та Маріуполя, а також суден, що заходитимуть у порти на тимчасово окупованих територіях України.

Читайте також: 40 українських дітей із окупованого Бердянська росіяни залучили до "Юнармії", - Лубінець

"Закликаємо Міжнародну морську організацію (ІМО) невідкладно звернути увагу всіх держав-членів на необхідність неухильно дотримуватись положень Резолюції Асамблеї ІМО А.1183(33) від 4 грудня 2023 року "Вплив російського збройного вторгнення в Україну на міжнародне судноплавство", яка закликає держави-члени інформувати судна під своїм прапором, судновласників, операторів і страхових брокерів про необхідність утримуватися від порушення режиму закритих морських портів на тимчасово окупованій території України", - йдеться у заяві.

Водночас МЗС закликало ІМО рекомендувати державам-членам у межах їхньої національної юрисдикції та міжнародних зобов’язань вживати належних заходів щодо суден, які порушують зазначений режим.

"Переконані, що грубе порушення Росією міжнародного права щодо закритих портів на тимчасово окупованій території України вимагає адекватної реакції міжнародної спільноти щодо портів на території Росії, зокрема тих, які задіяні в функціонуванні російської воєнної машини, та запровадження проти них жорстких санкцій", - додали в МЗС.

Читайте також: Росія на окупованих територіях масово конфісковує квартири колишніх мешканців і передає їх росіянам, - The Wall Street Journal

