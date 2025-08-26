Войска РФ атаковали 17 населенных пунктов Запорожья: пострадал мужчина
За минувшие сутки российские оккупанты совершили почти полтысячи атак на Запорожскую область.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
Днем россияне дронами ударили по Беленькому Запорожского района. В результате атаки получил травмы полицейский офицер громад, также поврежден жилой дом.
Кроме того, войска РФ в течение суток:
- совершили 11 авиационных ударов по Кушугуму, Малокатериновке, Лукьяновскому, Гуляйполю, Омельнику, Полтавке, Малиновке, Белогорью, Зализнычному;
- 4 обстрела из РСЗО накрыли Плавни, Преображенку, Полтавку, Белогорье;
- 303 БПЛА различной модификации (преимущественно - FPV) атаковали Беленькое, Червоноднепровку, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне;
- 162 артиллерийских удара нанесены по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.
"Поступило 81 сообщение о разрушении домов, квартир, хозяйственных построек и гаражей", - отметил Федоров.
Вони послабили, в якійсь мірі, повітряні удари в глиб України, проте почали наземні масштабні бойові дії на Запорізькому, Дніпропетровському, Харківському та Сумському напрямках!
на віки вічні 😡
Не буде вам затишно на украінській землі ,
ніколи !!