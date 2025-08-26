УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10372 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Запорізької області
352 2

Війська РФ атакували 17 населених пунктів Запоріжжя: постраждав чоловік

Обстріли Запорізька область

Минулої доби російські окупанти здійснили майже пів тисячі атак на Запорізьку область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Вдень росіяни дронами ударили по Біленькому Запорізького району. Внаслідок атаки дістав травми поліцейський офіцер громад, також пошкоджено  житловий будинок.

Крім того, війська РФ протягом доби:

  • здійснили 11 авіаційних ударів по Кушугуму, Малокатеринівці, Лукʼянівському, Гуляйполю, Омельнику, Полтавці, Малинівці, Білогірʼю, Залізничному.
  • 4 обстріли з РСЗВ накрили Плавні, Преображенку, Полтавку, Білогірʼя.
  • 303 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Червонодніпровку, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне.
  • 162 артилерійських удари завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

"Надійшло 81 повідомлення про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд та гаражів", - зазначив Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував КАБами Кушугумську громаду Запорізької області: пошкоджена інфраструктура

Автор: 

обстріл (30490) Запорізька область (3988) Запорізький район (223) Біленьке (11)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Курви кацапські!
Вони послабили, в якійсь мірі, повітряні удари в глиб України, проте почали наземні масштабні бойові дії на Запорізькому, Дніпропетровському, Харківському та Сумському напрямках!
показати весь коментар
26.08.2025 07:39 Відповісти
Будьте прокляті кацапські виродки і весь ваш виводок
на віки вічні 😡
Не буде вам затишно на украінській землі ,
ніколи !!
показати весь коментар
26.08.2025 07:42 Відповісти
 
 