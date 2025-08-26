Війська РФ атакували 17 населених пунктів Запоріжжя: постраждав чоловік
Минулої доби російські окупанти здійснили майже пів тисячі атак на Запорізьку область.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Вдень росіяни дронами ударили по Біленькому Запорізького району. Внаслідок атаки дістав травми поліцейський офіцер громад, також пошкоджено житловий будинок.
Крім того, війська РФ протягом доби:
- здійснили 11 авіаційних ударів по Кушугуму, Малокатеринівці, Лукʼянівському, Гуляйполю, Омельнику, Полтавці, Малинівці, Білогірʼю, Залізничному.
- 4 обстріли з РСЗВ накрили Плавні, Преображенку, Полтавку, Білогірʼя.
- 303 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Червонодніпровку, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне.
- 162 артилерійських удари завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
"Надійшло 81 повідомлення про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд та гаражів", - зазначив Федоров.
Вони послабили, в якійсь мірі, повітряні удари в глиб України, проте почали наземні масштабні бойові дії на Запорізькому, Дніпропетровському, Харківському та Сумському напрямках!
на віки вічні 😡
Не буде вам затишно на украінській землі ,
ніколи !!