УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9344 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Запорізької області
329 0

Ворог атакував КАБами Кушугумську громаду Запорізької області: пошкоджена інфраструктура

Обстріли Запорізької області

Зранку 25 серпня російські загарбники атакували Кушугумську громаду Запорізької області. Інформація про постраждалих уточнюється.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Ворог завдав ударів по Кушугумську громаді. Попередньо, КАБами", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, лінії електропередач та газопостачання.

Щодо постраждалих, то Федоров зазначив, що наразі інформація уточнюється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Запоріжжі: 500 ударів по 13 населених пунктах

Автор: 

обстріл (30481) Запорізька область (3984)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 