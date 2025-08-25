Ворог атакував КАБами Кушугумську громаду Запорізької області: пошкоджена інфраструктура

Зранку 25 серпня російські загарбники атакували Кушугумську громаду Запорізької області. Інформація про постраждалих уточнюється.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Ворог завдав ударів по Кушугумську громаді. Попередньо, КАБами", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, лінії електропередач та газопостачання.

Щодо постраждалих, то Федоров зазначив, що наразі інформація уточнюється.

