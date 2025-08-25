Доба на Запоріжжі: 500 ударів по 13 населених пунктах

Протягом минулої доби російські загарбники атакували населені пункти Запорізької області з РСЗВ, авіації, артилерії та БпЛА різної модифікації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Білогірʼю, Полтавці, Червоному. А також:

3 обстріли з РСЗВ накрили Плавні та Малу Токмачку.

327 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

166 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Преображенки, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

"Надійшло 19 повідомлень про руйнування будинків та господарчих споруд. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.

