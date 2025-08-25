Доба на Запоріжжі: 500 ударів по 13 населених пунктах
Протягом минулої доби російські загарбники атакували населені пункти Запорізької області з РСЗВ, авіації, артилерії та БпЛА різної модифікації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Білогірʼю, Полтавці, Червоному. А також:
- 3 обстріли з РСЗВ накрили Плавні та Малу Токмачку.
- 327 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
- 166 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Преображенки, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
"Надійшло 19 повідомлень про руйнування будинків та господарчих споруд. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.
