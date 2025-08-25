УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9344 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Запорізької області
296 0

Доба на Запоріжжі: 500 ударів по 13 населених пунктах

Наслідки обстрілу Запорізької області

Протягом минулої  доби російські загарбники атакували населені пункти Запорізької області з РСЗВ, авіації, артилерії та  БпЛА різної модифікації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Білогірʼю, Полтавці, Червоному.  А також:

  • 3 обстріли з РСЗВ накрили Плавні та Малу Токмачку.
  • 327 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
  • 166 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Преображенки, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

"Надійшло 19 повідомлень про руйнування будинків та господарчих споруд. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дві людини поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжі. Росіяни завдали 478 ударів по території області за добу

Автор: 

обстріл (30481) Запорізька область (3984)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 