Сутки в Запорожской области: 500 ударов по 13 населенным пунктам
За прошедшие сутки российские захватчики атаковали населенные пункты Запорожской области из РСЗО, авиации, артиллерии и БпЛА различной модификации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
Войска РФ совершили 4 авиационных удара по Белогорью, Полтавке, Красному. А также:
- 3 обстрела из РСЗО накрыли Плавни и Малую Токмачку.
- 327 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Беленькое, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное.
- 166 артиллерийских ударов нанесены по территории Плавней, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Преображенки, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.
"Поступило 19 сообщений о разрушении домов и хозяйственных построек. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль