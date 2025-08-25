РУС
Новости Обстрелы Запорожской области
Сутки в Запорожской области: 500 ударов по 13 населенным пунктам

Последствия обстрела Запорожской области

За прошедшие сутки российские захватчики атаковали населенные пункты Запорожской области из РСЗО, авиации, артиллерии и БпЛА различной модификации.

об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Войска РФ совершили 4 авиационных удара по Белогорью, Полтавке, Красному. А также:

  • 3 обстрела из РСЗО накрыли Плавни и Малую Токмачку.
  • 327 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Беленькое, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное.
  • 166 артиллерийских ударов нанесены по территории Плавней, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Преображенки, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

"Поступило 19 сообщений о разрушении домов и хозяйственных построек. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

