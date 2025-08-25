Враг атаковал КАБами Кушугумскую громаду Запорожской области: повреждена инфраструктура

Утром 25 августа российские захватчики атаковали Кушугумскую громаду Запорожской области. Информация о пострадавших уточняется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"Враг нанес удары по Кушугумской громаде. Предварительно, КАБами", - говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены дома, линии электропередач и газоснабжения.

Относительно пострадавших, то Федоров отметил, что сейчас информация уточняется.

