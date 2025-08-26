Оккупанты тренируют пилотов, сбросив гранату на мирного жителя, который выгуливал собаку на Херсонщине. ВИДЕО

Российские захватчики продолжают терроризировать случайных местных жителей Херсонской области, развлекаясь и сбрасывая на них гранаты с дронов.

На видео оккупационные войска тренируют своих пилотов, пытаясь убить сбросами с БПЛА мужчину, который выгуливает своего лабрадора. Получив ранения, мужчина в шоковом состоянии продолжает вести собаку, в которую тоже попали обломки, информирует Цензор.НЕТ.

"Поразительно, но маньяки из России нисколько не стесняются выкладывать такие кадры в Сеть, накладывая на них идиотскую музыку", - добавили в публикации.

