Оккупанты тренируют пилотов, сбросив гранату на мирного жителя, который выгуливал собаку на Херсонщине. ВИДЕО
Российские захватчики продолжают терроризировать случайных местных жителей Херсонской области, развлекаясь и сбрасывая на них гранаты с дронов.
На видео оккупационные войска тренируют своих пилотов, пытаясь убить сбросами с БПЛА мужчину, который выгуливает своего лабрадора. Получив ранения, мужчина в шоковом состоянии продолжает вести собаку, в которую тоже попали обломки, информирует Цензор.НЕТ.
"Поразительно, но маньяки из России нисколько не стесняются выкладывать такие кадры в Сеть, накладывая на них идиотскую музыку", - добавили в публикации.
