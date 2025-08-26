РУС
Оккупанты тренируют пилотов, сбросив гранату на мирного жителя, который выгуливал собаку на Херсонщине. ВИДЕО

Российские захватчики продолжают терроризировать случайных местных жителей Херсонской области, развлекаясь и сбрасывая на них гранаты с дронов.

На видео оккупационные войска тренируют своих пилотов, пытаясь убить сбросами с БПЛА мужчину, который выгуливает своего лабрадора. Получив ранения, мужчина в шоковом состоянии продолжает вести собаку, в которую тоже попали обломки, информирует Цензор.НЕТ.

"Поразительно, но маньяки из России нисколько не стесняются выкладывать такие кадры в Сеть, накладывая на них идиотскую музыку", - добавили в публикации.

Автор: 

А протидія подібним кацапським бесчинствам- це лише констатація давно відомого факту, що вони маніяки.
26.08.2025 09:25 Ответить
Потвори.
26.08.2025 09:28 Ответить
Обоє поранені, але живі. Пес залишає криваві плями на асфальті. А дроновод знімає цю сцену і радіє. Ще й в мере
26.08.2025 09:30 Ответить
Головне щоб українці ніколи не забули звірства рашистів. І дітям і внукам переказували
26.08.2025 09:48 Ответить
защіта рускаязічнага жітеля - еслі бі не пілоткі ватнікі, то салдаті НАТА сбросилі би заряд !11!!1
26.08.2025 09:48 Ответить
Сегодня гордиться тем, что ты русский, всё равно что гордиться сифилисом, нормальный человек на такое может только жаловаться.
26.08.2025 09:49 Ответить
 
 