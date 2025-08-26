Более миллиона мин разбросано в Украине: разминирование продлится более 10 лет, - ООН
На территории Украины находится более миллиона мин, и процесс их обезвреживания может занять более десятилетия.
Об этом сообщил руководитель Программы противоминной деятельности ПРООН в Украине Пол Хеслоп, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
По его словам, российские войска продолжают оставлять минные ловушки во время отступления. Речь идет как о противотанковых, так и о противопехотных минах. Кроме того, после боев в ряде областей осталось значительное количество неразорвавшихся снарядов, ракет и гранат, особенно в буферных зонах.
"Во время очистки территорий мы наблюдаем уровень сложности, масштаба, которого мы раньше просто не видели", - подчеркнул Хеслоп.
Там 90% мінного забруднення. Інші території, звісно розміномувати, але ж там не мільйон мін. За пару років впоратись можна.