Более миллиона мин разбросано в Украине: разминирование продлится более 10 лет, - ООН

На территории Украины находится более миллиона мин, и процесс их обезвреживания может занять более десятилетия.

Об этом сообщил руководитель Программы противоминной деятельности ПРООН в Украине Пол Хеслоп, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, российские войска продолжают оставлять минные ловушки во время отступления. Речь идет как о противотанковых, так и о противопехотных минах. Кроме того, после боев в ряде областей осталось значительное количество неразорвавшихся снарядов, ракет и гранат, особенно в буферных зонах.

"Во время очистки территорий мы наблюдаем уровень сложности, масштаба, которого мы раньше просто не видели", - подчеркнул Хеслоп.

