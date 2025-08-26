РУС
Новости Разминирование украинских территорий
Более миллиона мин разбросано в Украине: разминирование продлится более 10 лет, - ООН

На территории Украины находится более миллиона мин, и процесс их обезвреживания может занять более десятилетия.

Об этом сообщил руководитель Программы противоминной деятельности ПРООН в Украине Пол Хеслоп, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, российские войска продолжают оставлять минные ловушки во время отступления. Речь идет как о противотанковых, так и о противопехотных минах. Кроме того, после боев в ряде областей осталось значительное количество неразорвавшихся снарядов, ракет и гранат, особенно в буферных зонах.

"Во время очистки территорий мы наблюдаем уровень сложности, масштаба, которого мы раньше просто не видели", - подчеркнул Хеслоп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай заявил о готовности отправить миротворцев в Украину, - Welt

ООН (4230) мина (333) война в Украине (5823)
Зробити другу чорнобильску зону, тобто заповідник, і хай само гриє...
26.08.2025 10:27 Ответить
Де зробити?? Ці міни розкидані по багатьох областях - від Київської і Чернігівської - до Сумскої, Харківської, Донецької, Херсонської...
26.08.2025 10:32 Ответить
на донбасі, звісно. Там міста суміш цегли, мін, снарядів. Земля вся всіяна нерозірваними мінами. Там безлюдна зона. Жити там вже нормальні люди не будуть, так, лише літні доживати свій вік.
Там 90% мінного забруднення. Інші території, звісно розміномувати, але ж там не мільйон мін. За пару років впоратись можна.
26.08.2025 10:47 Ответить
баканаФФ і кулінічі з верещучками можуть все розмінувати за 3-місяці... у них є великий досвід...
26.08.2025 10:35 Ответить
ну в цьому є і велика заслуга ООН. Бо хто там в ООН сидить без жодних на то прав? Звісно - ПАРАША
26.08.2025 10:41 Ответить
 
 