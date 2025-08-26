Понад мільйон мін розкидано в Україні: розмінування триватиме більш як 10 років, - ООН
На території України розташовано понад мільйон мін, і процес їх знешкодження може тривати більш як десятиліття.
Про це повідомив керівник Програми протимінної діяльності ПРООН в Україні Пол Хеслоп, пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
За його словами, російські війська продовжують залишати мінні пастки під час відступу. Йдеться як про протитанкові, так і про протипіхотні міни. Крім того, після боїв у ряді областей залишилася значна кількість нерозірваних снарядів, ракет і гранат, особливо у буферних зонах.
"Під час очищення територій ми спостерігаємо рівень складності, масштабу, якого ми раніше просто не бачили", - наголосив Хеслоп.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Там 90% мінного забруднення. Інші території, звісно розміномувати, але ж там не мільйон мін. За пару років впоратись можна.