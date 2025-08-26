УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10372 відвідувача онлайн
Новини Розмінування українських територій
230 5

Понад мільйон мін розкидано в Україні: розмінування триватиме більш як 10 років, - ООН

міна

На території України розташовано понад мільйон мін, і процес їх знешкодження може тривати більш як десятиліття.

Про це повідомив керівник Програми протимінної діяльності ПРООН в Україні Пол Хеслоп, пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами, російські війська продовжують залишати мінні пастки під час відступу. Йдеться як про протитанкові, так і про протипіхотні міни. Крім того, після боїв у ряді областей залишилася значна кількість нерозірваних снарядів, ракет і гранат, особливо у буферних зонах.

"Під час очищення територій ми спостерігаємо рівень складності, масштабу, якого ми раніше просто не бачили", - наголосив Хеслоп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай заявив про готовність відправити миротворців в Україну, - Welt

Автор: 

ООН (3421) міна (400) війна в Україні (5863)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зробити другу чорнобильску зону, тобто заповідник, і хай само гриє...
показати весь коментар
26.08.2025 10:27 Відповісти
Де зробити?? Ці міни розкидані по багатьох областях - від Київської і Чернігівської - до Сумскої, Харківської, Донецької, Херсонської...
показати весь коментар
26.08.2025 10:32 Відповісти
на донбасі, звісно. Там міста суміш цегли, мін, снарядів. Земля вся всіяна нерозірваними мінами. Там безлюдна зона. Жити там вже нормальні люди не будуть, так, лише літні доживати свій вік.
Там 90% мінного забруднення. Інші території, звісно розміномувати, але ж там не мільйон мін. За пару років впоратись можна.
показати весь коментар
26.08.2025 10:47 Відповісти
баканаФФ і кулінічі з верещучками можуть все розмінувати за 3-місяці... у них є великий досвід...
показати весь коментар
26.08.2025 10:35 Відповісти
ну в цьому є і велика заслуга ООН. Бо хто там в ООН сидить без жодних на то прав? Звісно - ПАРАША
показати весь коментар
26.08.2025 10:41 Відповісти
 
 