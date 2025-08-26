РУС
Оккупанты нанесли удар по Новотроицкому на Запорожье: ранена женщина

Последствия обстрела Запорожской области

Сегодня, 26 августа, российские войска нанесли удар по Новотроицкому в Запорожском районе Запорожской области, в результате чего ранена женщина.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне атаковали Новотроицкое ударным БПЛА. Разрушен дом, возник пожар.

В результате атаки ранена 25-летняя женщина. Ей оказана вся необходимая помощь.

