Оккупанты нанесли удар по Новотроицкому на Запорожье: ранена женщина
Сегодня, 26 августа, российские войска нанесли удар по Новотроицкому в Запорожском районе Запорожской области, в результате чего ранена женщина.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, россияне атаковали Новотроицкое ударным БПЛА. Разрушен дом, возник пожар.
В результате атаки ранена 25-летняя женщина. Ей оказана вся необходимая помощь.
