Окупанти вдарили по Новотроїцькому на Запоріжжі: поранено жінку

Наслідки обстрілу Запорізької області

Сьогодні, 26 серпня, російські війська завдали удару по Новотроїцькому у Запорізькому районі Запорізької області, унаслідок чого поранено жінку.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни атакували Новотроїцьке ударним БпЛА. Зруйновано будинок, виникла пожежа.

Унаслідок атаки поранена 25-річна жінка. Їй надано всю необхідну допомогу.

