Росіяни намагаються зруйнувати енергетичну інфраструктуру Запорізької області

Фото наслідків ворожого удару по Запоріжжю

Російські загарбники не припиняють завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федров.

"Вже тривалий час у низці прифронтових громад немає світла, воли та газу. Ворог б'є по об'єктах критичної інфраструктури. А через суцільну небезпеку енергетики не взмозі виконувати роботу.  Проте попри все,  комунікації відновлюються за першої ж можливості. 

"Днями "Запоріжжяобленерго" проклали 1,3 км нової повітряної лінії електромережі аби заживити 420 домогосподарств, що були знеструмлені через ворожі обстріли",  - зазначив Федоров.

Та додав, що ситуація в обласному центрі значно краща та стабільна. У Запоріжжі та приміських громадах комунальні послуги надаються в повному обсязі, а наслідки ворожих атак ліквідують максимально швидко.

Нагадаємо, вранці 18 серпня російські загарбники завдали ракетного удару по обласному центру.  Федоров повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено критичну енергетичну інфраструктуру, три людини загинули, ще 33 - дістали поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ атакували 17 населених пунктів Запоріжжя: постраждав чоловік

Те, що кацапи підійшли близько до Запорізької області та мають можливість бити зі всіх видів озброєння по області і місту, є наслідком дій простого мальчіка із наріду 73% - Боневтіка Позорного і його антимайданної свори - єлдака і верещук (розмінування Чонгару і акваторії Азовського моря, відведення наших військ із 20 ділянок східного напрямку).
26.08.2025 11:04 Відповісти
 
 