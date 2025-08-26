Россияне пытаются разрушить энергетическую инфраструктуру Запорожской области

Российские захватчики не прекращают наносить удары по энергетической инфраструктуре Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федров.

"Уже длительное время в ряде прифронтовых громад нет света, воды и газа. Враг бьет по объектам критической инфраструктуры. А из-за сплошной опасности энергетики не в состоянии выполнять работу. Однако несмотря на все, коммуникации восстанавливаются при первой же возможности.

"На днях "Запоріжжяобленерго" проложили 1,3 км новой воздушной линии электросети, чтобы заживить 420 домохозяйств, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов", - отметил Федоров.

И добавил, что ситуация в областном центре значительно лучше и стабильна. В Запорожье и пригородных громадах коммунальные услуги предоставляются в полном объеме, а последствия вражеских атак ликвидируют максимально быстро.

Напомним, утром 18 августа российские захватчики нанесли ракетный удар по областному центру. Федоров сообщил, что в результате атаки повреждена критическая энергетическая инфраструктура, трое человек погибли, еще 33 - получили ранения.

