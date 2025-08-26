РУС
Россияне пытаются разрушить энергетическую инфраструктуру Запорожской области

Фото последствий вражеского удара по Запорожью

Российские захватчики не прекращают наносить удары по энергетической инфраструктуре Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федров.

"Уже длительное время в ряде прифронтовых громад нет света, воды и газа. Враг бьет по объектам критической инфраструктуры. А из-за сплошной опасности энергетики не в состоянии выполнять работу. Однако несмотря на все, коммуникации восстанавливаются при первой же возможности.

"На днях "Запоріжжяобленерго" проложили 1,3 км новой воздушной линии электросети, чтобы заживить 420 домохозяйств, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов", - отметил Федоров.

И добавил, что ситуация в областном центре значительно лучше и стабильна. В Запорожье и пригородных громадах коммунальные услуги предоставляются в полном объеме, а последствия вражеских атак ликвидируют максимально быстро.

Напомним, утром 18 августа российские захватчики нанесли ракетный удар по областному центру. Федоров сообщил, что в результате атаки повреждена критическая энергетическая инфраструктура, трое человек погибли, еще 33 - получили ранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ атаковали 17 населенных пунктов Запорожья: пострадал человек

Те, що кацапи підійшли близько до Запорізької області та мають можливість бити зі всіх видів озброєння по області і місту, є наслідком дій простого мальчіка із наріду 73% - Боневтіка Позорного і його антимайданної свори - єлдака і верещук (розмінування Чонгару і акваторії Азовського моря, відведення наших військ із 20 ділянок східного напрямку).
показать весь комментарий
26.08.2025 11:04 Ответить
Соромлюсь запитати... А тодішній Головнокомондувач ЗСУ - був ні при чому?
показать весь комментарий
26.08.2025 13:22 Ответить
 
 