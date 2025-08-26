Дрон, вероятно, украинского производства упал и взорвался в Эстонии

В Тартуском уезде Эстонии местный фермер в понедельник, 25 августа, обнаружил обломки ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и кратер от взрыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По предварительной оценке правоохранителей, дрон мог быть украинским и отклонился от курса во время атаки на объекты в России из-за глушения GPS и средств электронной борьбы. Пока нет признаков, что это был российский БПЛА.

Департамент Полиции безопасности совместно с прокуратурой начал расследование обстоятельств падения дрона. По словам Паллосон, на аппарате было прикреплено взрывчатое вещество, которое сдетонировало при падении.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что случай связан с продолжающейся войной в Украине и действиями украинских военных по защите своей территории. Начальник разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг подчеркнул, что уровень угрозы для страны не изменился, а глушение GPS в России направлено на защиту ее стратегических объектов.

По данным полиции, дрон мог попасть в воздушное пространство Эстонии как из России, так и из Латвии. Ранее, 24 августа, Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии отслеживал дрон над Чудским озером, который упал в российскую часть озера во время атаки Украины на объекты РФ.

