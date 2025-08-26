Дрон, вероятно, украинского производства упал и взорвался в Эстонии
В Тартуском уезде Эстонии местный фермер в понедельник, 25 августа, обнаружил обломки ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и кратер от взрыва.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
По предварительной оценке правоохранителей, дрон мог быть украинским и отклонился от курса во время атаки на объекты в России из-за глушения GPS и средств электронной борьбы. Пока нет признаков, что это был российский БПЛА.
Департамент Полиции безопасности совместно с прокуратурой начал расследование обстоятельств падения дрона. По словам Паллосон, на аппарате было прикреплено взрывчатое вещество, которое сдетонировало при падении.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что случай связан с продолжающейся войной в Украине и действиями украинских военных по защите своей территории. Начальник разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг подчеркнул, что уровень угрозы для страны не изменился, а глушение GPS в России направлено на защиту ее стратегических объектов.
По данным полиции, дрон мог попасть в воздушное пространство Эстонии как из России, так и из Латвии. Ранее, 24 августа, Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии отслеживал дрон над Чудским озером, который упал в российскую часть озера во время атаки Украины на объекты РФ.
ніхто нічого не бачив, не чув, але раптово фермер, виявив кратер від вибуху?
ніфіга ми нрасавчікі.
виробляємо невидимі дрони та беззвучні вибухи.
до речі, а як естонія збирається протистояти оркам, як що вся надія тільки на фермерів, що вештаються хєр знає де?
а, знайти кратер від вибуху та уламки українського дрону, то звісно набагато більша повага ніж розмір букав?
не очікував, побачити вас на цензорі, моя люба вчителька української, берта йосифівна.
як, не буде?
то, навіщо писав?