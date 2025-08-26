РУС
Дрон, вероятно, украинского производства упал и взорвался в Эстонии

В Тартуском уезде Эстонии местный фермер в понедельник, 25 августа, обнаружил обломки ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и кратер от взрыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По предварительной оценке правоохранителей, дрон мог быть украинским и отклонился от курса во время атаки на объекты в России из-за глушения GPS и средств электронной борьбы. Пока нет признаков, что это был российский БПЛА.

Департамент Полиции безопасности совместно с прокуратурой начал расследование обстоятельств падения дрона. По словам Паллосон, на аппарате было прикреплено взрывчатое вещество, которое сдетонировало при падении.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что случай связан с продолжающейся войной в Украине и действиями украинских военных по защите своей территории. Начальник разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг подчеркнул, что уровень угрозы для страны не изменился, а глушение GPS в России направлено на защиту ее стратегических объектов.

По данным полиции, дрон мог попасть в воздушное пространство Эстонии как из России, так и из Латвии. Ранее, 24 августа, Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии отслеживал дрон над Чудским озером, который упал в российскую часть озера во время атаки Украины на объекты РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские дроны вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей РФ, - Reuters

Ознак що російський немає. А що український то появились негайно.
показать весь комментарий
26.08.2025 13:27 Ответить
У росії ж шахеди і гербери, може вони вже вміють відрізняти Лютий, чи FP-1 від російських)
показать весь комментарий
26.08.2025 13:38 Ответить
тобто?
ніхто нічого не бачив, не чув, але раптово фермер, виявив кратер від вибуху?
ніфіга ми нрасавчікі.
виробляємо невидимі дрони та беззвучні вибухи.

до речі, а як естонія збирається протистояти оркам, як що вся надія тільки на фермерів, що вештаються хєр знає де?
показать весь комментарий
26.08.2025 13:27 Ответить
ганьба твоїм зневажливим словам про маленький народ який послідовно підтримує Україну. Естонія пишеться з великої літери
показать весь комментарий
26.08.2025 13:51 Ответить
он воно як?
а, знайти кратер від вибуху та уламки українського дрону, то звісно набагато більша повага ніж розмір букав?

не очікував, побачити вас на цензорі, моя люба вчителька української, берта йосифівна.
показать весь комментарий
26.08.2025 13:55 Ответить
не треба займатись підміною понять, це улюблена справа московитів...твої слова про Естонію це ганебний прояв зневаги...дискусії не буде
показать весь комментарий
26.08.2025 13:59 Ответить
отакої....
як, не буде?
то, навіщо писав?
показать весь комментарий
26.08.2025 14:10 Ответить
Естонія підтримує Україну тільки тому що розуміють що чим в Україні більше помре русні, тим менше тої срусні нападе на Естонію і якщо Україна програє вони будуть наступні. Якщо б їм нічого не загрожувало то срати вони хотіли на Україну, почитайте як відносяться до українців в країнах Балтії, не набагато кращє ніж в Польщі
показать весь комментарий
26.08.2025 13:55 Ответить
так як ти думають ті кому не властиве відчуття справедливості і поваги до міжнародних правил... ті хто шукає користь і обгрунтування не любові до москалів і багато з них, до речі, мають НЕ український ІР чомусь...
показать весь комментарий
26.08.2025 14:02 Ответить
моралісти, то страшні люди!
показать весь комментарий
26.08.2025 14:13 Ответить
Це він на Усть-****** летів. Ех, якась бочка з нафтою залишилась ціла...
показать весь комментарий
26.08.2025 13:38 Ответить
"На те і миші - щоб кіт не дрімав..." (народна приказка) - нехай естонське ППО вчиться потроху - бо як почнуться справжні кацапські прильоти - вчитись вже буде піздно !
показать весь комментарий
26.08.2025 13:47 Ответить
Ймовірно дрон, ймовірно український, ймовірно впав, ймовірно в Естоніі та ймовірно вибухнув
показать весь комментарий
26.08.2025 13:52 Ответить
але, ніхто не чув і не бачив, окрім фермера, котрий несподівано прокинувся десь у якійсь ямі, притрушений купою сміття.
показать весь комментарий
26.08.2025 13:58 Ответить
ну якщо немає ознак що то був український дрон то хай йдуть *****
показать весь комментарий
26.08.2025 13:53 Ответить
Може і украінський, локально втрачений. А може і рашисти запустили украінський трофейний дрон. Так, для дестабілізаціі відносин, перевірки реакціі, провокація.
показать весь комментарий
26.08.2025 14:27 Ответить
 
 