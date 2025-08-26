Дрон, ймовірно, українського виробництва впав та вибухнув в Естонії

У Тартуському повіті Естонії місцевий фермер у понеділок, 25 серпня, виявив уламки ударного безпілотного літального апарата (БПЛА) та кратер від вибуху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За попередньою оцінкою правоохоронців, дрон міг бути українським та відхилився від курсу під час атаки на об’єкти в Росії через глушіння GPS і засоби електронної боротьби. Наразі немає ознак, що це був російський БПЛА.

Департамент Поліції безпеки спільно з прокуратурою розпочав розслідування обставин падіння дрона. За словами Паллосон, на апараті була прикріплена вибухова речовина, яка здетонувала при падінні.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що випадок пов’язаний із триваючою війною в Україні та діями українських військових щодо захисту власної території. Начальник розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг підкреслив, що рівень загрози для країни не змінився, а глушіння GPS у Росії спрямоване на захист її стратегічних об’єктів.

За даними поліції, дрон міг потрапити в повітряний простір Естонії як із Росії, так і з Латвії. Раніше, 24 серпня, Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії відстежував дрон над Чудським озером, який впав у російську частину озера під час атаки України на об’єкти РФ.

