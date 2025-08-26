УКР
2 859 15

Дрон, ймовірно, українського виробництва впав та вибухнув в Естонії

естонія

У Тартуському повіті Естонії місцевий фермер у понеділок, 25 серпня, виявив уламки ударного безпілотного літального апарата (БПЛА) та кратер від вибуху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За попередньою оцінкою правоохоронців, дрон міг бути українським та відхилився від курсу під час атаки на об’єкти в Росії через глушіння GPS і засоби електронної боротьби. Наразі немає ознак, що це був російський БПЛА.

Департамент Поліції безпеки спільно з прокуратурою розпочав розслідування обставин падіння дрона. За словами Паллосон, на апараті була прикріплена вибухова речовина, яка здетонувала при падінні.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що випадок пов’язаний із триваючою війною в Україні та діями українських військових щодо захисту власної території. Начальник розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг підкреслив, що рівень загрози для країни не змінився, а глушіння GPS у Росії спрямоване на захист її стратегічних об’єктів.

За даними поліції, дрон міг потрапити в повітряний простір Естонії як із Росії, так і з Латвії. Раніше, 24 серпня, Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії відстежував дрон над Чудським озером, який впав у російську частину озера під час атаки України на об’єкти РФ.

Українські дрони вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей РФ, - Reuters

Автор: 

Естонія (1689) дрони (5352)
+6
Ознак що російський немає. А що український то появились негайно.
26.08.2025 13:27 Відповісти
+3
тобто?
ніхто нічого не бачив, не чув, але раптово фермер, виявив кратер від вибуху?
ніфіга ми нрасавчікі.
виробляємо невидимі дрони та беззвучні вибухи.

до речі, а як естонія збирається протистояти оркам, як що вся надія тільки на фермерів, що вештаються хєр знає де?
26.08.2025 13:27 Відповісти
+3
Це він на Усть-****** летів. Ех, якась бочка з нафтою залишилась ціла...
26.08.2025 13:38 Відповісти
У росії ж шахеди і гербери, може вони вже вміють відрізняти Лютий, чи FP-1 від російських)
показати весь коментар
26.08.2025 13:38 Відповісти
ганьба твоїм зневажливим словам про маленький народ який послідовно підтримує Україну. Естонія пишеться з великої літери
26.08.2025 13:51 Відповісти
он воно як?
а, знайти кратер від вибуху та уламки українського дрону, то звісно набагато більша повага ніж розмір букав?

не очікував, побачити вас на цензорі, моя люба вчителька української, берта йосифівна.
26.08.2025 13:55 Відповісти
не треба займатись підміною понять, це улюблена справа московитів...твої слова про Естонію це ганебний прояв зневаги...дискусії не буде
26.08.2025 13:59 Відповісти
отакої....
як, не буде?
то, навіщо писав?
26.08.2025 14:10 Відповісти
Естонія підтримує Україну тільки тому що розуміють що чим в Україні більше помре русні, тим менше тої срусні нападе на Естонію і якщо Україна програє вони будуть наступні. Якщо б їм нічого не загрожувало то срати вони хотіли на Україну, почитайте як відносяться до українців в країнах Балтії, не набагато кращє ніж в Польщі
26.08.2025 13:55 Відповісти
так як ти думають ті кому не властиве відчуття справедливості і поваги до міжнародних правил... ті хто шукає користь і обгрунтування не любові до москалів і багато з них, до речі, мають НЕ український ІР чомусь...
26.08.2025 14:02 Відповісти
моралісти, то страшні люди!
26.08.2025 14:13 Відповісти
"На те і миші - щоб кіт не дрімав..." (народна приказка) - нехай естонське ППО вчиться потроху - бо як почнуться справжні кацапські прильоти - вчитись вже буде піздно !
26.08.2025 13:47 Відповісти
Ймовірно дрон, ймовірно український, ймовірно впав, ймовірно в Естоніі та ймовірно вибухнув
26.08.2025 13:52 Відповісти
але, ніхто не чув і не бачив, окрім фермера, котрий несподівано прокинувся десь у якійсь ямі, притрушений купою сміття.
26.08.2025 13:58 Відповісти
ну якщо немає ознак що то був український дрон то хай йдуть *****
26.08.2025 13:53 Відповісти
 
 