ЕС обучил почти 80 тысяч украинских военных, - Еврокомиссия

Евросоюз обучил около 80 тысяч украинских военных в рамках программ подготовки и продолжает оказывать военную помощь Украине.

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Она подчеркнула, что до конца 2025 года ЕС должен предоставить Украине 2 миллиона патронов крупного калибра.

По словам Гиппер, ЕС ищет новые способы давления на Россию, в частности через усиление санкций. Верховный представитель ЕС Кая Каллас подчеркнула важность надежных гарантий безопасности для Украины.

"Основным принципом остается то, что Украина должна быть способна защищать свой суверенитет и территориальную целостность, и не может быть никаких ограничений для Вооруженных сил Украины в сотрудничестве с другими третьими странами или в получении помощи от других стран", - отметила Гиппер.

