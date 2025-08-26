РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10947 посетителей онлайн
Новости Обучение ВСУ иностранными инструкторами
141 5

ЕС обучил почти 80 тысяч украинских военных, - Еврокомиссия

Военные учения в Дарницком районе

Евросоюз обучил около 80 тысяч украинских военных в рамках программ подготовки и продолжает оказывать военную помощь Украине.

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Она подчеркнула, что до конца 2025 года ЕС должен предоставить Украине 2 миллиона патронов крупного калибра.

По словам Гиппер, ЕС ищет новые способы давления на Россию, в частности через усиление санкций. Верховный представитель ЕС Кая Каллас подчеркнула важность надежных гарантий безопасности для Украины.

"Основным принципом остается то, что Украина должна быть способна защищать свой суверенитет и территориальную целостность, и не может быть никаких ограничений для Вооруженных сил Украины в сотрудничестве с другими третьими странами или в получении помощи от других стран", - отметила Гиппер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европейские лидеры в шутку называют меня президентом Европы, - Трамп

Автор: 

обучение (555) военнослужащие (6270) Евросоюз (17498)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Еще бы неплохо знать статистику
Кто из этих обученных - жив и до сих пор воюет?
показать весь комментарий
26.08.2025 17:08 Ответить
Дякуємо.
показать весь комментарий
26.08.2025 17:12 Ответить
Тебе навчили ??
показать весь комментарий
26.08.2025 18:21 Ответить
Ну кто кого должен учить воевать это вопрос большой
показать весь комментарий
26.08.2025 17:37 Ответить
Якось в бригаду приїхала група з навчань в Іспанії. Розказували що там кайф був, навчання лайтові, ввечері на море (чи океан, не памʼятаю). І попали в дшв, де місцеве навчання в рази складніше за ту ж інтенсивку (чомусь вони її не проходили). У них був шок, за три дні в сзч пішло четверо. В одного взагалі звʼязки порвані були в плечі, після першого ж дня він вже не міг підняти руку (казав що тцк забрало його майже перед операцією). В тій же Англії, кажуть, навчання набагато якісніше.
показать весь комментарий
26.08.2025 18:15 Ответить
 
 