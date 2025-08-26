РУС
Новости Отношения США и ЕС
Европейские лидеры в шутку называют меня президентом Европы, - Трамп

Трампа называют президентом Европы Что он сказал

Дональд Трамп заявил, что европейские лидеры в шутку называют его "президентом Европы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

Заявление прозвучало через неделю после того, как семь европейских лидеров, в том числе, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вместе с Владимиром Зеленским провели встречу с Трампом в Белом доме.

"Они (лидеры ЕС. - ред.) в шутку называют меня президентом Европы. Они называют меня президентом Европы. И для меня это честь. Я люблю Европу. И мне нравятся эти люди. Они хорошие люди. Они замечательные лидеры", - сказал президент США.

Издание отмечает, что визит лидеров ЕС в Белый дом состоялся всего через несколько дней после того, как Трамп встревожил их встречей с диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Также читайте: С нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном, - Трамп

"У нас никогда не было такого случая, чтобы семь плюс, на самом деле 28, фактически 35, 38 стран были представлены здесь на днях - 38 европейских и других стран", - сказал Трамп.

Кроме фон дер Ляйен и Зеленского на встрече с Трампом присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Финляндии Александр Стубб, премьер Великобритании Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте.

Читайте также: Трамп: Я не диктатор. Мне они не нравятся

Називають жартома, а потім ржуть, не можуть зупинитися!!!
деменція не лікується.
престарілий нарцис
деменція не лікується.
Дурень думкою багатіє.
старий долбойоб. Так буде точніше
Президентом світу.
Та шо там світу - Трамп президент Всесвіту!
Хто тутв Богі першим? Шо, нікого? То Трамп першим буде.
Цікаво хто крутіше наш, янкі-вський, кацап-ський по кришепосунутій манії величі. Інколи таке враження начебто вони від однієї матері.
Трийку очолює найвЯлічнійшай та сонцесяйний, яйцесталевий і неперевершений володар скумбрії та всходу з заходом сонця простий хлоп з простим обличчям з народу Боневиік Янелохович Ze.
"І тут Остапа(трампа) понесло"! Це він ще не може слово "мембарці" запам'ятати та сказати, а то б вже Всесвітом керував...з палати №6, коли забув би випити чергові ліки.
Згадали про ТРАМПА!!!
Лох
опять укол пропустил
просто європейці розуміють що мають справу з самовдоволеним пихатим нарцисом
Da vidno uze tak zdelal Tramp, sto neodnogo pisma ili posilki s Evrosojuza v ameriku nevysles,ix vse pochti daze neprinimajet
Жалко що тобі не показують ким тебе насправді називають всі
пальнуте
Але яка нудота, боже,
При хворім день і ніч сидіть,
Не покидаючи й на мить!
Яке лукавство двоязике -
Напівживого розважать,
Йому подушку поправлять,
Журливо подавати ліки,
Зітхать і думку берегти:
"Коли ж візьмуть тебе чорти!"
през маралажский....
Це прям дуже жартома. І ледь стримують сміх при цьому
"путін - апрєзідєнт міра", "трамп - прєзідєнт Європи" - це один і той же діагноз.
Насміхаються над недолугим стариганом.
рыже чмо
КАЗКА.
Коли сідало за обрій сонце просвітлення старіючих мізків бувшого мажорного синочка просравшого усі батьківські статки , в далекій європейській країні , за океаном , Кремль почав ДВІ СПЕЦОПЕРАЦІЇ!
Одного клована зробили заокеанської європейської молодої країни зробив керівником пропогандонськоПРорашистського каналу ІНТЕР у столиці перемігшого на президентських агента мацкви двічі несудимого шапкокрада . До нього підсадили ( чи на нього ???історія ще не розтлумачила) - агента кремля за за погонялом КОЗИР . Батько Козира офіцер кремлівського ГУР - з афганської служив вірою та правдою Кремлю, як перекладач Женя Кісєльв , котрому згодом Янукович дав українське громадянство , саме в часи зльоту ВОВКИ на Інтері . Женя навіть вів на Інтері велике шоу . Це були перші кроки походу підтанцовщіка виборчих сцен ЗА ЯНУКОВИЧА клована кремлівської сцени гебіста Маслякова - вовки Зеленського , ну того котрий читав АНТІУКРАЇНСЬКІ тексти Шерфів та Тамбовськіх Волков під регіт тупих українців - їх тоді ще було занадто багато. Ще ніхто й думки не мав що виросте з цього коміка ВЕЛИКИЙ БУРАТІНО за бабло Папи Карло-Бені Дніпропетровського- його купив Кремль за те , що він підтримав Революцію Гідності й залишився живим .
У цей час на другій стороні океану кремль розкрутив другу частину спецоперації , й чомусь там героя звали теж Козир - тільки то була справжне його прізвище у успадковане від батька , англійською Trump.
Його теж зробили ЗІРКОЮ ШОУ номер один у країні , як й Вовку .
Що сталося з мізками обох - вони майже зрівнялися в своєму нарцисизму. Тільки шоумен старів у зірковості шоу й мізки його теж. А вовка - просто залишався тупим але багатів. Першому шоу допомгло погасити розтринкані стати батька , другому розбагатіти самому - за рахунок Папи Карло Бєні, котрий вкрав найбільший банк країни й оплатив ВОВЦІ розтрати на його шлях в президентство .

КАЗЦІ ЩЕ НЕ КІНЕЦЬ- далі буде
прошу вибачення за невивірені очепятки...але суть казки я думаю зрозуміла.
Чим би дитя не тішилось , лиш би не вередувало .
Господи, ну коли вже заборонять пенсії країнами правити.
жартома - це тому, що трампон клован-маразматик?!🤡🤪
Їхали скопом щоб мізки добню вправити, а в результаті з кислими мармизами дупу вилизали, один ще й потужно ( може навіть дуже потужно) - отак на роги корону почепили.
Долбодятел глобального масштабу.
І я навіть знаю тих "лідерів" по іменно:
Орбан та Фіцо, так же?
Тебе ідіота не жартома називають ідіотом, падлюкою, балаболом і сцикуном.
Грешно смеятся над больными людьми (с)
Коли це рудочубе дурило нарешті здохне, європейські лідери не будуть обмежувати себе прислівʼям "про мертвих або добре, або..."

Фрази на зразок "Ми принижували себе і наші країни, улещуючись перед цим ідіотом, аби тільки не обірвати поставки F-35" будуть найлагіднішими з усіх, які лунатимуть тоді.
Від висерів рудого вже блювати тягне
Майбутній володар ШНОБЕЛІВСЬКОІ премії
В не жартома - ідіотом!!
Дурень думкою багатіє
