Европейские лидеры в шутку называют меня президентом Европы, - Трамп
Дональд Трамп заявил, что европейские лидеры в шутку называют его "президентом Европы".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.
Заявление прозвучало через неделю после того, как семь европейских лидеров, в том числе, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вместе с Владимиром Зеленским провели встречу с Трампом в Белом доме.
"Они (лидеры ЕС. - ред.) в шутку называют меня президентом Европы. Они называют меня президентом Европы. И для меня это честь. Я люблю Европу. И мне нравятся эти люди. Они хорошие люди. Они замечательные лидеры", - сказал президент США.
Издание отмечает, что визит лидеров ЕС в Белый дом состоялся всего через несколько дней после того, как Трамп встревожил их встречей с диктатором Владимиром Путиным на Аляске.
"У нас никогда не было такого случая, чтобы семь плюс, на самом деле 28, фактически 35, 38 стран были представлены здесь на днях - 38 европейских и других стран", - сказал Трамп.
Кроме фон дер Ляйен и Зеленского на встрече с Трампом присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Финляндии Александр Стубб, премьер Великобритании Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та шо там світу - Трамп президент Всесвіту!
Хто тутв Богі першим? Шо, нікого? То Трамп першим буде.
Згадали про ТРАМПА!!!
При хворім день і ніч сидіть,
Не покидаючи й на мить!
Яке лукавство двоязике -
Напівживого розважать,
Йому подушку поправлять,
Журливо подавати ліки,
Зітхать і думку берегти:
"Коли ж візьмуть тебе чорти!"
Коли сідало за обрій сонце просвітлення старіючих мізків бувшого мажорного синочка просравшого усі батьківські статки , в далекій європейській країні , за океаном , Кремль почав ДВІ СПЕЦОПЕРАЦІЇ!
Одного клована зробили заокеанської європейської молодої країни зробив керівником пропогандонськоПРорашистського каналу ІНТЕР у столиці перемігшого на президентських агента мацкви двічі несудимого шапкокрада . До нього підсадили ( чи на нього ???історія ще не розтлумачила) - агента кремля за за погонялом КОЗИР . Батько Козира офіцер кремлівського ГУР - з афганської служив вірою та правдою Кремлю, як перекладач Женя Кісєльв , котрому згодом Янукович дав українське громадянство , саме в часи зльоту ВОВКИ на Інтері . Женя навіть вів на Інтері велике шоу . Це були перші кроки походу підтанцовщіка виборчих сцен ЗА ЯНУКОВИЧА клована кремлівської сцени гебіста Маслякова - вовки Зеленського , ну того котрий читав АНТІУКРАЇНСЬКІ тексти Шерфів та Тамбовськіх Волков під регіт тупих українців - їх тоді ще було занадто багато. Ще ніхто й думки не мав що виросте з цього коміка ВЕЛИКИЙ БУРАТІНО за бабло Папи Карло-Бені Дніпропетровського- його купив Кремль за те , що він підтримав Революцію Гідності й залишився живим .
У цей час на другій стороні океану кремль розкрутив другу частину спецоперації , й чомусь там героя звали теж Козир - тільки то була справжне його прізвище у успадковане від батька , англійською Trump.
Його теж зробили ЗІРКОЮ ШОУ номер один у країні , як й Вовку .
Що сталося з мізками обох - вони майже зрівнялися в своєму нарцисизму. Тільки шоумен старів у зірковості шоу й мізки його теж. А вовка - просто залишався тупим але багатів. Першому шоу допомгло погасити розтринкані стати батька , другому розбагатіти самому - за рахунок Папи Карло Бєні, котрий вкрав найбільший банк країни й оплатив ВОВЦІ розтрати на його шлях в президентство .
КАЗЦІ ЩЕ НЕ КІНЕЦЬ- далі буде
Орбан та Фіцо, так же?
Фрази на зразок "Ми принижували себе і наші країни, улещуючись перед цим ідіотом, аби тільки не обірвати поставки F-35" будуть найлагіднішими з усіх, які лунатимуть тоді.