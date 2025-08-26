Европейские лидеры в шутку называют меня президентом Европы, - Трамп

Дональд Трамп заявил, что европейские лидеры в шутку называют его "президентом Европы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

Заявление прозвучало через неделю после того, как семь европейских лидеров, в том числе, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вместе с Владимиром Зеленским провели встречу с Трампом в Белом доме.

"Они (лидеры ЕС. - ред.) в шутку называют меня президентом Европы. Они называют меня президентом Европы. И для меня это честь. Я люблю Европу. И мне нравятся эти люди. Они хорошие люди. Они замечательные лидеры", - сказал президент США.

Издание отмечает, что визит лидеров ЕС в Белый дом состоялся всего через несколько дней после того, как Трамп встревожил их встречей с диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

"У нас никогда не было такого случая, чтобы семь плюс, на самом деле 28, фактически 35, 38 стран были представлены здесь на днях - 38 европейских и других стран", - сказал Трамп.

Кроме фон дер Ляйен и Зеленского на встрече с Трампом присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Финляндии Александр Стубб, премьер Великобритании Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте.

