УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12238 відвідувачів онлайн
Новини Відносини США та ЄС
1 861 47

Європейські лідери жартома називають мене президентом Європи, - Трамп

Трампа називають президентом Європи Що він сказав

Дональд Трамп заявив, що європейські лідери жартома називають його "президентом Європи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

Заява пролунала за тиждень після того, як семеро європейських лідерів, зокрема президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, разом із Володимиром Зеленським провели зустріч із Трампом у Білому домі.

"Вони (лідери ЄС. - ред.) жартома називають мене президентом Європи. Вони називають мене президентом Європи. І для мене це честь. Я люблю Європу. І мені подобаються ці люди. Вони хороші люди. Вони чудові лідери", - сказав президент США.

Видання зазначає, що візит лідерів ЄС до Білого дому відбувся лише за кілька днів після того, як Трамп стривожив їх зустріччю із диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Читайте також: 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ обійдеться без нових обмежень на енергоносії, - Politico

"У нас ніколи не було такого випадку, щоб сім плюс, насправді 28, фактично 35, 38 країн були представлені тут днями – 38 європейських та інших країн", - сказав лідер США.

Крім фон дер Ляєн та Зеленського на зустрічі з Трампом були присутні президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр Фінляндії Александр Стубб, прем’єр Великої Британії Кір Стармер та генсек НАТО Марк Рютте.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США уважно вивчають досвід застосування дронів у війні в Україні, - Трамп

Автор: 

Європа (1972) Євросоюз (14021) Трамп Дональд (7001)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Називають жартома, а потім ржуть, не можуть зупинитися!!!
показати весь коментар
26.08.2025 12:21 Відповісти
+17
престарілий нарцис
показати весь коментар
26.08.2025 12:22 Відповісти
+13
деменція не лікується.
показати весь коментар
26.08.2025 12:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
деменція не лікується.
показати весь коментар
26.08.2025 12:21 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
показати весь коментар
26.08.2025 12:28 Відповісти
Називають жартома, а потім ржуть, не можуть зупинитися!!!
показати весь коментар
26.08.2025 12:21 Відповісти
престарілий нарцис
показати весь коментар
26.08.2025 12:22 Відповісти
старий долбойоб. Так буде точніше
показати весь коментар
26.08.2025 12:32 Відповісти
Президентом світу.
Та шо там світу - Трамп президент Всесвіту!
Хто тутв Богі першим? Шо, нікого? То Трамп першим буде.
показати весь коментар
26.08.2025 12:22 Відповісти
Цікаво хто крутіше наш, янкі-вський, кацап-ський по кришепосунутій манії величі. Інколи таке враження начебто вони від однієї матері.
показати весь коментар
26.08.2025 12:28 Відповісти
Трийку очолює найвЯлічнійшай та сонцесяйний, яйцесталевий і неперевершений володар скумбрії та всходу з заходом сонця простий хлоп з простим обличчям з народу Боневиік Янелохович Ze.
показати весь коментар
26.08.2025 12:33 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2025 12:36 Відповісти
"І тут Остапа(трампа) понесло"! Це він ще не може слово "мембарці" запам'ятати та сказати, а то б вже Всесвітом керував...з палати №6, коли забув би випити чергові ліки.
показати весь коментар
26.08.2025 12:57 Відповісти

Згадали про ТРАМПА!!!
показати весь коментар
26.08.2025 12:22 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2025 12:24 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2025 12:24 Відповісти
Лох
показати весь коментар
26.08.2025 12:25 Відповісти
опять укол пропустил
показати весь коментар
26.08.2025 12:25 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2025 12:27 Відповісти
просто європейці розуміють що мають справу з самовдоволеним пихатим нарцисом
показати весь коментар
26.08.2025 12:27 Відповісти
Da vidno uze tak zdelal Tramp, sto neodnogo pisma ili posilki s Evrosojuza v ameriku nevysles,ix vse pochti daze neprinimajet
показати весь коментар
26.08.2025 12:29 Відповісти
Жалко що тобі не показують ким тебе насправді називають всі
показати весь коментар
26.08.2025 12:29 Відповісти
пальнуте
показати весь коментар
26.08.2025 12:31 Відповісти
Але яка нудота, боже,
При хворім день і ніч сидіть,
Не покидаючи й на мить!
Яке лукавство двоязике -
Напівживого розважать,
Йому подушку поправлять,
Журливо подавати ліки,
Зітхать і думку берегти:
"Коли ж візьмуть тебе чорти!"
показати весь коментар
26.08.2025 12:34 Відповісти
през маралажский....
показати весь коментар
26.08.2025 12:34 Відповісти
Це прям дуже жартома. І ледь стримують сміх при цьому
показати весь коментар
26.08.2025 12:34 Відповісти
"путін - апрєзідєнт міра", "трамп - прєзідєнт Європи" - це один і той же діагноз.
показати весь коментар
26.08.2025 12:35 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2025 12:36 Відповісти
Насміхаються над недолугим стариганом.
показати весь коментар
26.08.2025 12:43 Відповісти
рыже чмо
показати весь коментар
26.08.2025 12:44 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2025 12:45 Відповісти
Чим би дитя не тішилось , лиш би не вередувало .
показати весь коментар
26.08.2025 12:51 Відповісти
Господи, ну коли вже заборонять пенсії країнами правити.
показати весь коментар
26.08.2025 12:52 Відповісти
жартома - це тому, що трампон клован-маразматик?!🤡🤪
показати весь коментар
26.08.2025 12:54 Відповісти
Їхали скопом щоб мізки добню вправити, а в результаті з кислими мармизами дупу вилизали, один ще й потужно ( може навіть дуже потужно) - отак на роги корону почепили.
показати весь коментар
26.08.2025 12:55 Відповісти
Долбодятел глобального масштабу.
показати весь коментар
26.08.2025 12:55 Відповісти
І я навіть знаю тих "лідерів" по іменно:
Орбан та Фіцо, так же?
показати весь коментар
26.08.2025 12:57 Відповісти
Тебе ідіота не жартома називають ідіотом, падлюкою, балаболом і сцикуном.
показати весь коментар
26.08.2025 13:00 Відповісти
Грешно смеятся над больными людьми (с)
показати весь коментар
26.08.2025 13:02 Відповісти
Коли це рудочубе дурило нарешті здохне, європейські лідери не будуть обмежувати себе прислівʼям "про мертвих або добре, або..."

Фрази на зразок "Ми принижували себе і наші країни, улещуючись перед цим ідіотом, аби тільки не обірвати поставки F-35" будуть найлагіднішими з усіх, які лунатимуть тоді.
показати весь коментар
26.08.2025 13:05 Відповісти
Від висерів рудого вже блювати тягне
показати весь коментар
26.08.2025 13:10 Відповісти
Майбутній володар ШНОБЕЛІВСЬКОІ премії
показати весь коментар
26.08.2025 13:11 Відповісти
В не жартома - ідіотом!!
показати весь коментар
26.08.2025 13:22 Відповісти
Дурень думкою багатіє
показати весь коментар
26.08.2025 13:23 Відповісти
Самодовольный, самовлюбленный, плохо образованный, очень трусливый, жадный, легко внушаемый, не умный, безнравственный и аморальный, дешевый разводчик циник и клоун, еще и с диктаторскими замашками…
Эта адская смесь еще долго будет аукаться американскому народу, и не только американскому…
показати весь коментар
26.08.2025 13:37 Відповісти
Этакий американский Янукович, немного более цивильный и немного менее придурочный...
показати весь коментар
26.08.2025 13:44 Відповісти

показати весь коментар
26.08.2025 13:50 Відповісти
 
 