Європейські лідери жартома називають мене президентом Європи, - Трамп

Дональд Трамп заявив, що європейські лідери жартома називають його "президентом Європи".

Заява пролунала за тиждень після того, як семеро європейських лідерів, зокрема президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, разом із Володимиром Зеленським провели зустріч із Трампом у Білому домі.

"Вони (лідери ЄС. - ред.) жартома називають мене президентом Європи. Вони називають мене президентом Європи. І для мене це честь. Я люблю Європу. І мені подобаються ці люди. Вони хороші люди. Вони чудові лідери", - сказав президент США.

Видання зазначає, що візит лідерів ЄС до Білого дому відбувся лише за кілька днів після того, як Трамп стривожив їх зустріччю із диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

"У нас ніколи не було такого випадку, щоб сім плюс, насправді 28, фактично 35, 38 країн були представлені тут днями – 38 європейських та інших країн", - сказав лідер США.

Крім фон дер Ляєн та Зеленського на зустрічі з Трампом були присутні президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр Фінляндії Александр Стубб, прем’єр Великої Британії Кір Стармер та генсек НАТО Марк Рютте.

