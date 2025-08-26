УКР
Санкції ЄС проти Росії
1 126 10

19-й пакет санкцій ЄС проти РФ обійдеться без нових обмежень на енергоносії, - Politico

Що буде містити 19 пакет санкцій ЄС проти РФ

Новий, 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії не передбачає додаткових обмежень на продаж енергоносіїв. Основний тиск на Москву, як зазначають європейські дипломати, можуть забезпечити саме США, тоді як ЄС зосередиться на обмеженні діяльності "тіньового флоту" та компаній, які сприяють обходу санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на європейських дипломатів.

Вони, на умовах анонімності, зазначили, що новий раунд санкцій не включатиме нових серйозних обмежень на продаж російських енергоносіїв.

Пакет, 19-й за рахунком з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року, має бути оприлюднений наступного місяця і буде спрямований проти суден "тіньового флоту" та компаній, які допомагають Росії обходити чинні правила

Проте найболючіші наслідки для Москви настануть, якщо будуть введені вторинні санкції проти компаній або країн, які ведуть бізнес з Росією. Але реальний вплив цих санкцій буде відчутний саме з боку США.

Адміністрація Трампа розглядає можливість введення санкцій проти чиновників ЄС, - Reuters

Автор: 

росія (67347) санкції (12594) Євросоюз (14021)
Топ коментарі
+3
ІКД-імітація кипучої діяльності
показати весь коментар
26.08.2025 11:13 Відповісти
+3
На умовах анонімності розповіли про черговий пердь в калюжу від ЄС.
показати весь коментар
26.08.2025 11:22 Відповісти
+1
Зрозуміло. Поки українці вмирають, а кацапня знищує українські міста і села Європа думає про свій гешефт з кацапами. А чого, чим більше кацапня розрушить тим більше в Європу приїде рабів. І не обрізаних чорних мамєдів, а роботящих українців.
показати весь коментар
26.08.2025 11:22 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2025 11:13 Відповісти
С поганной овцы да хоть клок шерсти
показати весь коментар
26.08.2025 11:16 Відповісти
що дробинка слону
показати весь коментар
26.08.2025 11:17 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2025 11:22 Відповісти
Так, є і серед українців і прокацаплені і ледачі як кацапи. Тільки у кацапні це десь 95 відсотків, а серед українців в рази меньше. І заміть якщо покопатись в тих українців які входять в цю категорію то там завжди будуть кацапські гени. Їхніх предків, або йоська сралін в свій час переселив в Україну, або самі понаїхали за часів совка.
показати весь коментар
26.08.2025 11:48 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2025 11:22 Відповісти
Європа прокинулась...
показати весь коментар
26.08.2025 11:27 Відповісти
"И на..уй сесть, и рыбку съесть" (кац.) -- Який потужний, майже смертельний 19-й пакет санкцій! Головне -- собі не нашкодити.
показати весь коментар
26.08.2025 11:45 Відповісти
ІБД
***** може спокійно продовжувати війеу і надалі ..
показати весь коментар
26.08.2025 14:07 Відповісти
 
 