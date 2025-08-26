19-й пакет санкцій ЄС проти РФ обійдеться без нових обмежень на енергоносії, - Politico

Новий, 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії не передбачає додаткових обмежень на продаж енергоносіїв. Основний тиск на Москву, як зазначають європейські дипломати, можуть забезпечити саме США, тоді як ЄС зосередиться на обмеженні діяльності "тіньового флоту" та компаній, які сприяють обходу санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на європейських дипломатів.

Вони, на умовах анонімності, зазначили, що новий раунд санкцій не включатиме нових серйозних обмежень на продаж російських енергоносіїв.

Пакет, 19-й за рахунком з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року, має бути оприлюднений наступного місяця і буде спрямований проти суден "тіньового флоту" та компаній, які допомагають Росії обходити чинні правила

Проте найболючіші наслідки для Москви настануть, якщо будуть введені вторинні санкції проти компаній або країн, які ведуть бізнес з Росією. Але реальний вплив цих санкцій буде відчутний саме з боку США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Трампа розглядає можливість введення санкцій проти чиновників ЄС, - Reuters