РУС
Новости Санкции ЕС против России
1 030 9

19-й пакет санкций ЕС против РФ обойдется без новых ограничений на энергоносители, - Politico

Что будет содержать 19-й пакет санкций ЕС против РФ

Новый, 19-й пакет санкций ЕС против России не предусматривает дополнительных ограничений на продажу энергоносителей. Основное давление на Москву, как отмечают европейские дипломаты, могут обеспечить именно США, тогда как ЕС сосредоточится на ограничении деятельности "теневого флота" и компаний, которые способствуют обходу санкций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Они, на условиях анонимности, отметили, что новый раунд санкций не будет включать новых серьезных ограничений на продажу российских энергоносителей.

Пакет, 19-й по счету с момента начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, должен быть обнародован в следующем месяце и будет направлен против судов"теневого флота" и компаний, которые помогают России обходить действующие правила

Однако самые болезненные последствия для Москвы наступят, если будут введены вторичные санкции против компаний или стран, которые ведут бизнес с Россией. Но реальное влияние этих санкций будет ощутимо именно со стороны США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа должна готовить новые санкции против РФ параллельно с гарантиями безопасности для Украины, - Липавский

Автор: 

россия (96970) санкции (11777) Евросоюз (17498)
ІКД-імітація кипучої діяльності
26.08.2025 11:13 Ответить
С поганной овцы да хоть клок шерсти
26.08.2025 11:16 Ответить
що дробинка слону
26.08.2025 11:17 Ответить
Зрозуміло. Поки українці вмирають, а кацапня знищує українські міста і села Європа думає про свій гешефт з кацапами. А чого, чим більше кацапня розрушить тим більше в Європу приїде рабів. І не обрізаних чорних мамєдів, а роботящих українців.
26.08.2025 11:22 Ответить
Так, є і серед українців і прокацаплені і ледачі як кацапи. Тільки у кацапні це десь 95 відсотків, а серед українців в рази меньше. І заміть якщо покопатись в тих українців які входять в цю категорію то там завжди будуть кацапські гени. Їхніх предків, або йоська сралін в свій час переселив в Україну, або самі понаїхали за часів совка.
26.08.2025 11:48 Ответить
На умовах анонімності розповіли про черговий пердь в калюжу від ЄС.
26.08.2025 11:22 Ответить
Європа прокинулась...
26.08.2025 11:27 Ответить
"И на..уй сесть, и рыбку съесть" (кац.) -- Який потужний, майже смертельний 19-й пакет санкцій! Головне -- собі не нашкодити.
26.08.2025 11:45 Ответить
 
 