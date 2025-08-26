19-й пакет санкций ЕС против РФ обойдется без новых ограничений на энергоносители, - Politico

Новый, 19-й пакет санкций ЕС против России не предусматривает дополнительных ограничений на продажу энергоносителей. Основное давление на Москву, как отмечают европейские дипломаты, могут обеспечить именно США, тогда как ЕС сосредоточится на ограничении деятельности "теневого флота" и компаний, которые способствуют обходу санкций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Они, на условиях анонимности, отметили, что новый раунд санкций не будет включать новых серьезных ограничений на продажу российских энергоносителей.

Пакет, 19-й по счету с момента начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, должен быть обнародован в следующем месяце и будет направлен против судов"теневого флота" и компаний, которые помогают России обходить действующие правила

Однако самые болезненные последствия для Москвы наступят, если будут введены вторичные санкции против компаний или стран, которые ведут бизнес с Россией. Но реальное влияние этих санкций будет ощутимо именно со стороны США.

