Европа должна готовить новые санкции против РФ параллельно с гарантиями безопасности для Украины, - Липавский

Европа должна работать над новым пакетом санкций против России одновременно с разработкой гарантий безопасности для Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во время встречи с чешскими послами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на iDnes.

Он напомнил, что Киев еще в марте согласился на безусловное перемирие, тогда как Россия продолжает агрессию. "Определенную надежду на прекращение войны сейчас дают мирные усилия американского президента Дональда Трампа", - отметил Липавский.

По словам министра, более тридцати государств в рамках "коалиции решительных" работают над гарантиями безопасности для Украины. Он подчеркнул, что ключевым является привлечение США.

"Однако перед тем, как сесть за стол переговоров, Путин должен прекратить атаки на Украину. Задача Европы, кроме предоставления гарантий, заключается в параллельной подготовке новых санкций на случай, если Кремль откажется договариваться", - подчеркнул глава МИД Чехии.

