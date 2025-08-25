Європа має готувати нові санкції проти РФ паралельно з гарантіями безпеки для України, - Ліпавський

Європа повинна працювати над новим пакетом санкцій проти Росії одночасно з розробкою гарантій безпеки для України.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час зустрічі з чеськими послами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на iDnes.

Він нагадав, що Київ ще в березні погодився на безумовне перемир’я, тоді як Росія продовжує агресію. "Певну надію на припинення війни зараз дають мирні зусилля американського президента Дональда Трампа", - зазначив Ліпавський.

За словами міністра, понад тридцять держав у рамках "коаліції рішучих" працюють над безпековими гарантіями для України. Він наголосив, що ключовим є залучення США.

"Однак перед тим, як сісти за стіл переговорів, Путін повинен припинити атаки на Україну. Завдання Європи, окрім надання гарантій, полягає у паралельній підготовці нових санкцій на випадок, якщо Кремль відмовиться домовлятися", - підкреслив глава МЗС Чехії.

