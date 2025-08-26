Адміністрація Трампа розглядає можливість введення санкції проти чиновників ЄС, - Reuters
Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість введення санкцій проти Європейського Союзу або чиновників держав-членів, відповідальних за впровадження історичного Закону про цифрові послуги.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Це пов'язано зі скаргами США на те, що закон цензурує американців і накладає витрати на американські технологічні компанії.
Такий крок став би безпрецедентною дією, яка б посилила боротьбу адміністрації Трампа проти того, що вона вважає спробою Європи придушити консервативні голоси.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ось повне зачитання статті про українського Черчілля ( не актора -імітатора) - за порядністю та патріотичністю, за професійністю та вродженим розумом , за інтелектом та дипломатичною витримкою....
Чому зЄльоні болотяні опариші розганяють своє власне накопичене за роки правління гівно навклоло нього - послухайте повністю прочитаний текст статті , а в ньому пояснення не словесні, А ВЧИНКАМИ ГЕРОЯ СТАТТІ ...