Адміністрація Трампа розглядає можливість введення санкції проти чиновників ЄС, - Reuters

Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість введення санкцій проти Європейського Союзу або чиновників держав-членів, відповідальних за впровадження історичного Закону про цифрові послуги.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Це пов'язано зі скаргами США на те, що закон цензурує американців і накладає витрати на американські технологічні компанії.

Такий крок став би безпрецедентною дією, яка б посилила боротьбу адміністрації Трампа проти того, що вона вважає спробою Європи придушити консервативні голоси.

