УКР
Новини США можуть ввести санкції проти чиновників ЄС
522 1

Адміністрація Трампа розглядає можливість введення санкції проти чиновників ЄС, - Reuters

трамп

Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість введення санкцій проти Європейського Союзу або чиновників держав-членів, відповідальних за впровадження історичного Закону про цифрові послуги.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Це пов'язано зі скаргами США на те, що закон цензурує американців і накладає витрати на американські технологічні компанії.

Такий крок став би безпрецедентною дією, яка б посилила боротьбу адміністрації Трампа проти того, що вона вважає спробою Європи придушити консервативні голоси.

Автор: 

санкції (12589) Трамп Дональд (6987)
https://www.youtube.com/watch?v=8ima5agli9E

А ось повне зачитання статті про українського Черчілля ( не актора -імітатора) - за порядністю та патріотичністю, за професійністю та вродженим розумом , за інтелектом та дипломатичною витримкою....



Чому зЄльоні болотяні опариші розганяють своє власне накопичене за роки правління гівно навклоло нього - послухайте повністю прочитаний текст статті , а в ньому пояснення не словесні, А ВЧИНКАМИ ГЕРОЯ СТАТТІ ...
показати весь коментар
26.08.2025 01:27 Відповісти
 
 