Новости США могут ввести санкции против чиновников ЕС
Администрация Трампа рассматривает возможность ввести санкции против чиновников ЕС, - Reuters

трамп

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Европейского Союза или чиновников государств-членов, ответственных за внедрение исторического закона о цифровых услугах.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Это связано с жалобами США на то, что закон цензурирует американцев и накладывает расходы на американские технологические компании.

Такой шаг стал бы беспрецедентным действием, которое бы усилило борьбу администрации Трампа против того, что она считает попыткой Европы подавить консервативные голоса.

Читайте: С нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном, - Трамп

санкции (11777) Трамп Дональд (6480)
+5
https://www.youtube.com/watch?v=8ima5agli9E

А ось повне зачитання статті про українського Черчілля ( не актора -імітатора) - за порядністю та патріотичністю, за професійністю та вродженим розумом , за інтелектом та дипломатичною витримкою....



Чому зЄльоні болотяні опариші розганяють своє власне накопичене за роки правління гівно навклоло нього - послухайте повністю прочитаний текст статті , а в ньому пояснення не словесні, А ВЧИНКАМИ ГЕРОЯ СТАТТІ ...
26.08.2025 01:27 Ответить
+5
Розумний хід.
26.08.2025 02:14 Ответить
+3
Ви ще дивуєтесь ? Гопота денно і нощно шукає компромат.
26.08.2025 04:17 Ответить
