Администрация Трампа рассматривает возможность ввести санкции против чиновников ЕС, - Reuters

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Европейского Союза или чиновников государств-членов, ответственных за внедрение исторического закона о цифровых услугах.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Это связано с жалобами США на то, что закон цензурирует американцев и накладывает расходы на американские технологические компании.

Такой шаг стал бы беспрецедентным действием, которое бы усилило борьбу администрации Трампа против того, что она считает попыткой Европы подавить консервативные голоса.

