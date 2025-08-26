Администрация Трампа рассматривает возможность ввести санкции против чиновников ЕС, - Reuters
Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Европейского Союза или чиновников государств-членов, ответственных за внедрение исторического закона о цифровых услугах.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Это связано с жалобами США на то, что закон цензурирует американцев и накладывает расходы на американские технологические компании.
Такой шаг стал бы беспрецедентным действием, которое бы усилило борьбу администрации Трампа против того, что она считает попыткой Европы подавить консервативные голоса.
Топ комментарии
+5 Наталия Гончар
показать весь комментарий26.08.2025 01:27 Ответить Ссылка
+5 Оникс
показать весь комментарий26.08.2025 02:14 Ответить Ссылка
+3 Walter #584651
показать весь комментарий26.08.2025 04:17 Ответить Ссылка
А ось повне зачитання статті про українського Черчілля ( не актора -імітатора) - за порядністю та патріотичністю, за професійністю та вродженим розумом , за інтелектом та дипломатичною витримкою....
Чому зЄльоні болотяні опариші розганяють своє власне накопичене за роки правління гівно навклоло нього - послухайте повністю прочитаний текст статті , а в ньому пояснення не словесні, А ВЧИНКАМИ ГЕРОЯ СТАТТІ ...
Не смішіть.
Орбана,фіцо,сіярто це не стосується.
