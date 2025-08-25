РУС
Трамп: Я не диктатор. Мне они не нравятся

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает себя диктатором, несмотря на критику его политики.

Об этом он сказал на встрече с журналистами в Овальном кабинете, цитирует AP, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая критикам, которые осуждают его жесткие меры в Вашингтоне и развертывание Нацгвардии, Трамп сказал: "Многие люди говорят: "Возможно, нам нравится диктатор".

"Я не диктатор. Я человек с большим здравым смыслом... Меня в шутку называют президентом Европы", - добавил Трамп.

Он повторил угрозы отправить войска Национальной гвардии США в Чикаго на подавление беспорядков.

Кроме того, Трамп подписал указ о запрете сжигания американского флага. Указом он поручает Министерству юстиции США расследовать случаи сжигания флага.

Трамп заявил, что те, кто сжигает флаг США, будут обвинены в подстрекательстве к беспорядкам и получат один год тюремного заключения без возможности досрочного освобождения.

Политик подчеркнул, что сжигание американского флага "подстрекает к беспорядкам на уровне, которого мы никогда раньше не видели".

Советники президента США заявили, что указ "не противоречит Первой поправке", которая защищает свободу слова, но не разъяснили, что это означает.

+5
***** ти .
показать весь комментарий
25.08.2025 18:37 Ответить
+4
кремлёвский ты підар трамп!
показать весь комментарий
25.08.2025 18:38 Ответить
+4
"Я людина з великим здоровим глуздом"

а вот здесь смешно было
показать весь комментарий
25.08.2025 18:39 Ответить
***** ти .
показать весь комментарий
25.08.2025 18:37 Ответить

Він тільки вчора звільнив Керівника розвідки Пентагону за те, що той зробив заяву- бомбардування США не знищили програму Ірану а лиш відділили її закінчення на рік
А потім пішов з обшуками до Болтона
А до цього виграв апеляцію у суду на штраф на 500млн дол
а оцього ....
показать весь комментарий
25.08.2025 18:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=O0_-rcgo7wY

Вчорашній звіт про НЕДИКТАТОРСТВО - текст-звіт Ігоря Айзенберга
показать весь комментарий
25.08.2025 18:44 Ответить
Звіт чи політично замовлена стаття прихильника демократів?
показать весь комментарий
25.08.2025 18:52 Ответить
А ти, - чого прихильник?
показать весь комментарий
25.08.2025 19:17 Ответить
"Я не диктатор"

кто ж тебе даст
показать весь комментарий
25.08.2025 18:38 Ответить
кремлёвский ты підар трамп!
показать весь комментарий
25.08.2025 18:38 Ответить
"Я людина з великим здоровим глуздом"

а вот здесь смешно было
показать весь комментарий
25.08.2025 18:39 Ответить
нікчема
показать весь комментарий
25.08.2025 18:39 Ответить
Стоячий піструн трампа на червоній доріжці аляски - замість тисячі виправдань
показать весь комментарий
25.08.2025 18:39 Ответить
Ти мудень
показать весь комментарий
25.08.2025 18:39 Ответить
ти триктатор !
показать весь комментарий
25.08.2025 18:41 Ответить
🤣
показать весь комментарий
25.08.2025 18:57 Ответить
та ладно!
показать весь комментарий
25.08.2025 18:42 Ответить
Стадії прийняття (англ. stages of grief або stages of acceptance) - це психологічна модель, яка описує емоційні та когнітивні процеси, що відбуваються при зіткненні з втратою або серйозною зміною. Найбільш відома модель, розроблена https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=8e23599b05dcda53&sxsrf=AE3TifMoUxhlLLDFPFiWMboRzlZ3DB50jA%3A1756136486421&q=%D0%95%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82+%D0%9A%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81&sa=X&ved=2ahUKEwiv7MybpqaPAxVJJxAIHW9sAGAQxccNegQIIhAB&mstk=AUtExfByGHYd9Vr_oIEiZ18hZchj5-v7jseMbzD2inchyvndp3ffWXF8-DXpCnodokjkvuEU5Av1qUP3iPlEAACKEYCu-_BVDdkN_i1lRdQ7AUz7yCE5-y9BwzcGQDYfy4hPVhmT0NphxxIUdeExfdh6Pt3LZOwXvkQS4xzBNrPNwxys6dTM6RVGqkqJ5ATiLH-_v09PmemBLxg2lPWE1IipJzcYrXvPARrt1sisFCjFd7F0A9DwlmMexWazDo81xg32dSF0VNVpja11AANA9l1n3yCL&csui=3 Елізабет Кюблер-Росс, включає п'ять стадій:
заперечення,
гнів,
торги,
депресія
та прийняття.
показать весь комментарий
25.08.2025 18:42 Ответить
Ти не диктатор тому що не дивлячись на твою дурість, Америка не дасть тобі ним стати. А так ти б з задоволенням ним став . А чим інакше пояснити твоє ручкання з найкривавішим вбивцею 21 століття?
показать весь комментарий
25.08.2025 18:46 Ответить
на рудому і кепка горить
показать весь комментарий
25.08.2025 18:49 Ответить
3.14здабол, просто.....
показать весь комментарий
25.08.2025 18:51 Ответить
гравець в жіночу гру с м'ячем
показать весь комментарий
25.08.2025 18:56 Ответить
Мене жартома називають президентом Європи. Трампон, бери уже гораздо выше !!!
показать весь комментарий
25.08.2025 18:56 Ответить
А шож ты в жопу ***** целуешь?
показать весь комментарий
25.08.2025 18:59 Ответить
Після гри в гольф сил на вивчення історії чи географії не було,але в телефоні таки почитав ,а хто такі диктатори))більше звичайно допоміг список мертвих диктаторів)))
показать весь комментарий
25.08.2025 19:13 Ответить
 
 