Трамп: Я не диктатор. Мне они не нравятся

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает себя диктатором, несмотря на критику его политики.

Об этом он сказал на встрече с журналистами в Овальном кабинете, цитирует AP, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая критикам, которые осуждают его жесткие меры в Вашингтоне и развертывание Нацгвардии, Трамп сказал: "Многие люди говорят: "Возможно, нам нравится диктатор".

"Я не диктатор. Я человек с большим здравым смыслом... Меня в шутку называют президентом Европы", - добавил Трамп.

Он повторил угрозы отправить войска Национальной гвардии США в Чикаго на подавление беспорядков.

Кроме того, Трамп подписал указ о запрете сжигания американского флага. Указом он поручает Министерству юстиции США расследовать случаи сжигания флага.

Трамп заявил, что те, кто сжигает флаг США, будут обвинены в подстрекательстве к беспорядкам и получат один год тюремного заключения без возможности досрочного освобождения.

Политик подчеркнул, что сжигание американского флага "подстрекает к беспорядкам на уровне, которого мы никогда раньше не видели".

Советники президента США заявили, что указ "не противоречит Первой поправке", которая защищает свободу слова, но не разъяснили, что это означает.

