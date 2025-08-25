Трамп: Я не диктатор. Мені вони не подобаються

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає себе диктатором, попри критику його політики.

Про це він сказав на зустрічі з журналістами в Овальному кабінеті, цитує AP, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи критикам, які засуджують його жорсткі заходи у Вашингтоні та розгортання Нацгвардії, Трамп сказав: "Багато людей кажуть: "Можливо, нам подобається диктатор".

"Я не диктатор. Я людина з великим здоровим глуздом... Мене жартома називають президентом Європи", - додав Трамп.

Він повторив погрози відправити війська Національної гвардії США до Чикаго на придушення заворушень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У США заборонили американським дипломатам висловлювати думки щодо виборів за кордоном, - Reuters

Крім того, Трамп підписав указ про заборону спалювання американського прапора. Указом він доручає Міністерству юстиції США розслідувати випадки спалювання прапора.

Трамп заявив, що ті, хто спалює прапор США, будуть звинувачені в підбурюванні до заворушень і отримають один рік тюремного ув'язнення без можливості дострокового звільнення.

Політик наголосив, що спалювання американського прапора "підбурює до заворушень на рівні, якого ми ніколи раніше не бачили".

Радники президента США заявили, що указ "не суперечить Першій поправці", яка захищає свободу слова, але не роз'яснили, що це означає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не буде садити Росію та Україну за стіл переговорів силою, - Венс