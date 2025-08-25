УКР
Трамп: Я не диктатор. Мені вони не подобаються

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає себе диктатором, попри критику його політики.

Про це він сказав на зустрічі з журналістами в Овальному кабінеті, цитує AP, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи критикам, які засуджують його жорсткі заходи у Вашингтоні та розгортання Нацгвардії, Трамп сказав: "Багато людей кажуть: "Можливо, нам подобається диктатор".

"Я не диктатор. Я людина з великим здоровим глуздом... Мене жартома називають президентом Європи", - додав Трамп.

Він повторив погрози відправити війська Національної гвардії США до Чикаго на придушення заворушень.

Крім того, Трамп підписав указ про заборону спалювання американського прапора. Указом він доручає Міністерству юстиції США розслідувати випадки спалювання прапора.

Трамп заявив, що ті, хто спалює прапор США, будуть звинувачені в підбурюванні до заворушень і отримають один рік тюремного ув'язнення без можливості дострокового звільнення.

Політик наголосив, що спалювання американського прапора "підбурює до заворушень на рівні, якого ми ніколи раніше не бачили".

Радники президента США заявили, що указ "не суперечить Першій поправці", яка захищає свободу слова, але не роз'яснили, що це означає.

Топ коментарі
+6
***** ти .
показати весь коментар
25.08.2025 18:37 Відповісти
+6
"Я людина з великим здоровим глуздом"

а вот здесь смешно было
показати весь коментар
25.08.2025 18:39 Відповісти
+4
кремлёвский ты підар трамп!
показати весь коментар
25.08.2025 18:38 Відповісти
***** ти .
показати весь коментар
25.08.2025 18:37 Відповісти

Він тільки вчора звільнив Керівника розвідки Пентагону за те, що той зробив заяву- бомбардування США не знищили програму Ірану а лиш відділили її закінчення на рік
А потім пішов з обшуками до Болтона
А до цього виграв апеляцію у суду на штраф на 500млн дол
а оцього ....
показати весь коментар
25.08.2025 18:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=O0_-rcgo7wY

Вчорашній звіт про НЕДИКТАТОРСТВО - текст-звіт Ігоря Айзенберга
показати весь коментар
25.08.2025 18:44 Відповісти
Звіт чи політично замовлена стаття прихильника демократів?
показати весь коментар
25.08.2025 18:52 Відповісти
А ти, - чого прихильник?
показати весь коментар
25.08.2025 19:17 Відповісти
"Я не диктатор"

кто ж тебе даст
показати весь коментар
25.08.2025 18:38 Відповісти
кремлёвский ты підар трамп!
показати весь коментар
25.08.2025 18:38 Відповісти
"Я людина з великим здоровим глуздом"

а вот здесь смешно было
показати весь коментар
25.08.2025 18:39 Відповісти
нікчема
показати весь коментар
25.08.2025 18:39 Відповісти
Стоячий піструн трампа на червоній доріжці аляски - замість тисячі виправдань
показати весь коментар
25.08.2025 18:39 Відповісти
Ти мудень
показати весь коментар
25.08.2025 18:39 Відповісти
ти триктатор !
показати весь коментар
25.08.2025 18:41 Відповісти
🤣
показати весь коментар
25.08.2025 18:57 Відповісти
та ладно!
показати весь коментар
25.08.2025 18:42 Відповісти
Стадії прийняття (англ. stages of grief або stages of acceptance) - це психологічна модель, яка описує емоційні та когнітивні процеси, що відбуваються при зіткненні з втратою або серйозною зміною. Найбільш відома модель, розроблена https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=8e23599b05dcda53&sxsrf=AE3TifMoUxhlLLDFPFiWMboRzlZ3DB50jA%3A1756136486421&q=%D0%95%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82+%D0%9A%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81&sa=X&ved=2ahUKEwiv7MybpqaPAxVJJxAIHW9sAGAQxccNegQIIhAB&mstk=AUtExfByGHYd9Vr_oIEiZ18hZchj5-v7jseMbzD2inchyvndp3ffWXF8-DXpCnodokjkvuEU5Av1qUP3iPlEAACKEYCu-_BVDdkN_i1lRdQ7AUz7yCE5-y9BwzcGQDYfy4hPVhmT0NphxxIUdeExfdh6Pt3LZOwXvkQS4xzBNrPNwxys6dTM6RVGqkqJ5ATiLH-_v09PmemBLxg2lPWE1IipJzcYrXvPARrt1sisFCjFd7F0A9DwlmMexWazDo81xg32dSF0VNVpja11AANA9l1n3yCL&csui=3 Елізабет Кюблер-Росс, включає п'ять стадій:
заперечення,
гнів,
торги,
депресія
та прийняття.
показати весь коментар
25.08.2025 18:42 Відповісти
Ти не диктатор тому що не дивлячись на твою дурість, Америка не дасть тобі ним стати. А так ти б з задоволенням ним став . А чим інакше пояснити твоє ручкання з найкривавішим вбивцею 21 століття?
показати весь коментар
25.08.2025 18:46 Відповісти
Якраз ручкання з ху-йлом та плазуючі на колінах перед ним "морпіхи", з нульовою реакцією суспільства, показали що т.зв. америка це вонюче лайно достойне свого очільника...
показати весь коментар
25.08.2025 19:21 Відповісти
на рудому і кепка горить
показати весь коментар
25.08.2025 18:49 Відповісти
3.14здабол, просто.....
показати весь коментар
25.08.2025 18:51 Відповісти
гравець в жіночу гру с м'ячем
показати весь коментар
25.08.2025 18:56 Відповісти
Мене жартома називають президентом Європи. Трампон, бери уже гораздо выше !!!
показати весь коментар
25.08.2025 18:56 Відповісти
А шож ты в жопу ***** целуешь?
показати весь коментар
25.08.2025 18:59 Відповісти
Після гри в гольф сил на вивчення історії чи географії не було,але в телефоні таки почитав ,а хто такі диктатори))більше звичайно допоміг список мертвих диктаторів)))
показати весь коментар
25.08.2025 19:13 Відповісти
@ (в перекладі):

"РЕПОРТЕР: Як ви вважаєте, чому путін так не хоче зустрічатися з Зеленським?

Трамп: Тому що він йому не подобається. У мене також є люди, які мені не подобаються."
показати весь коментар
25.08.2025 19:21 Відповісти
відео - https://x.com/i/status/1960010821045453131 тут.
показати весь коментар
25.08.2025 19:22 Відповісти
 
 