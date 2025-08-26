УКР
ЄС навчив майже 80 тисяч українських військових, - Єврокомісія

Військові навчання у Дарницькому районі

Євросоюз навчив близько 80 тисяч українських військових у межах програм підготовки та продовжує надавати військову допомогу Україні.

Про це повідомила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Вона наголосила, що до кінця 2025 року ЄС має надати Україні 2 мільйони патронів великого калібру.

За словами Гіппер, ЄС шукає нові способи тиску на Росію, зокрема через посилення санкцій. Верховна представниця ЄС Кая Каллас підкреслила важливість надійних гарантій безпеки для України.

"Основним принципом залишається те, що Україна повинна бути здатна захищати свій суверенітет і територіальну цілісність, і не може бути жодних обмежень для Збройних сил України у співпраці з іншими третіми країнами або в отриманні допомоги від інших країн", - зазначила Гіппер.

Еще бы неплохо знать статистику
Кто из этих обученных - жив и до сих пор воюет?
26.08.2025 17:08 Відповісти
Дякуємо.
26.08.2025 17:12 Відповісти
Тебе навчили ??
26.08.2025 18:21 Відповісти
Ну кто кого должен учить воевать это вопрос большой
26.08.2025 17:37 Відповісти
Якось в бригаду приїхала група з навчань в Іспанії. Розказували що там кайф був, навчання лайтові, ввечері на море (чи океан, не памʼятаю). І попали в дшв, де місцеве навчання в рази складніше за ту ж інтенсивку (чомусь вони її не проходили). У них був шок, за три дні в сзч пішло четверо. В одного взагалі звʼязки порвані були в плечі, після першого ж дня він вже не міг підняти руку (казав що тцк забрало його майже перед операцією). В тій же Англії, кажуть, навчання набагато якісніше.
26.08.2025 18:15 Відповісти
Ну ту ж 155ту(Фр.),взагалі то скільки коштів витрачається там на такі "*******"навчання,грамотно використати ті кошти тут,але ж інструктори не приїдуть,кошти розкрадуть,хз?
показати весь коментар
