ЄС навчив майже 80 тисяч українських військових, - Єврокомісія

Євросоюз навчив близько 80 тисяч українських військових у межах програм підготовки та продовжує надавати військову допомогу Україні.

Про це повідомила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Вона наголосила, що до кінця 2025 року ЄС має надати Україні 2 мільйони патронів великого калібру.

За словами Гіппер, ЄС шукає нові способи тиску на Росію, зокрема через посилення санкцій. Верховна представниця ЄС Кая Каллас підкреслила важливість надійних гарантій безпеки для України.

"Основним принципом залишається те, що Україна повинна бути здатна захищати свій суверенітет і територіальну цілісність, і не може бути жодних обмежень для Збройних сил України у співпраці з іншими третіми країнами або в отриманні допомоги від інших країн", - зазначила Гіппер.

