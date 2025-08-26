ВАКС рассматривает соглашение с бизнесменом Сергеем Тищенко — он заплатит в пять раз меньше суммы причиненного им ущерба

Бизнесмен Сергей Тищенко хочет заключить соглашение со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) о признании виновности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

В то же время, по информации источников LB.ua в НАБУ и САП, убытки по соглашению - в пять раз меньше нанесенного государству, которые оцениваются почти в 1 млрд грн.

26 августа Высший антикоррупционный суд (ВАКС) начал рассмотрение этого соглашения по делу о хищении арестованных нефтепродуктов беглого бизнесмена Сергея Курченко на сумму около 817 млн грн. Заседание проходит в закрытом режиме - "для сохранения тайны следствия и безопасности участников процесса", - настаивал прокурор Алексей Снегирев.

20 августа суд смягчил меру пресечения для Тищенко: вместо домашнего ареста он находится под личным обязательством.

Также читайте: Дело "горючего Курченко": Апелляция ВАКС вдвое уменьшила залог бизнесмену Тищенко

Суть дела

Следствие считает, что Сергей Тищенко вместе с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским в 2014-2015 годах завладели почти 100 тыс. тонн нефтепродуктов, принадлежавших беглому олигарху Сергею Курченко. Их рыночная стоимость составляла около 817 млн грн.

После Революции Достоинства эти ресурсы были конфискованы и переданы госпредприятию "Укртранснафтопродукт" для реализации с целью пополнения бюджета. Однако, по версии НАБУ и САП, средства от их продажи попали в компании, связанные с Тищенко.

Хронология арестов и мер пресечения

Февраль 2024 года. СБУ вручила подозрения Пашинскому, Тищенко и другим фигурантам дела. Тогда убытки государству оценили в почти 1 млрд грн

Залог за Пашинского - 272,5 млн грн., внесли предприятия ОПК, которые входят в возглавляемую им Национальную Ассоциацию оборонной промышленности Украины, мотивируя это важностью деятельности бывшего нардепа для отражения российской агрессии. Он вышел на свободу. Его защищал адвокат Игорь Федур

Тищенко взяли под арест с залогом 363 млн грн, который впоследствии снизили до 181 млн грн

Несмотря на наличие британского паспорта, более 200 поездок за границу и семью, проживающую за пределами Украины, в августе 2025 года суд смягчил ему меру пресечения.

Как работала схема

Руководитель "Укртранснафтопродукта" Владимир Гаврилов, по данным следствия, фактически подчинялся Тищенко и работал в помещениях его группы компаний "Фактор"

Продажа нефтепродуктов осуществлялась через компанию "Укройлпродукт", связанную с Тищенко, причем со значительными скидками. Вследствие этого государство потеряло около 250 млн грн, а общая задолженность достигла более 400 млн грн

Средства проходили через "Фортуна-Банк", принадлежавший Тищенко. Примерно 329 млн грн перечислили на счета аффилированных компаний

Часть денег (≈100 млн грн) перевели в депозиты "Укройлпродукта", но после ликвидации банка кредиты так и не вернули

После завершения сделок Тищенко объявил себя банкротом.

Участие экс-жены

К схеме, по данным следствия, могла быть причастна бывшая жена бизнесмена - Елена Тищенко.

В 2015 году она работала в Администрации президента и МВД и формально не имела права вести бизнес

В то же время была владелицей компании Copper Homes Ltd (остров Мэн), которой принадлежало имение в британском графстве Суррей стоимостью около £5 млн

Во время процедуры банкротства это имение продали, а в 2020 году британские органы арестовали активы, связанные с ней, на £65 млн

Семья также имела недвижимость во Франции через компанию Sci Du Grand Chene.

Бизнес в СИЗО

Несмотря на пребывание под стражей, Тищенко, по данным следствия, продолжал контролировать бизнес, используя IP-телефонию.

В сотрудничестве с подсанкционным российским бизнесменом Игорем Наумцом (холдинг "Юнигран") он организовал перераспределение активов в Житомирской области

Его брат возглавил наблюдательный совет АО "Коростенский карьер", а сын стал директором предприятия

Вместе с мэром Коростеня Владимиром Москаленко они позиционировали себя как меценаты, но одновременно поддерживали деятельность псевдорелигиозной организации "АллатРа", которая распространяла пророссийские нарративы и была впоследствии ликвидирована правоохранителями.

Активы, оформленные на мать

После разоблачения схем Тищенко переоформил ключевые бизнес-активы на свою мать - Матрену Тищенко.

Она стала формальной владелицей 99,5% "Фортуна-Банка"

Через ООО "ТИС-КОМПАНИ" (97 % принадлежит матери, 3 % - дочери) контролировала компании орбиты "Фактор" и 99,5 % акций "Житомирских лакомств"

Доход фабрики "Житомирские лакомства" вырос с нуля в 2020 году до 305 тыс. грн в 2022-м и более 575 млн грн в 2023-м

Матрене Тищенко также принадлежал ЧАО "Коростенский завод химмаш", который выполнял государственные оборонные подряды, в частности для "Укргаздобычи", и экспортировал продукцию в Ирак. По данным журналистских расследований, эта продукция могла использоваться в производстве российских дронов-камикадзе "Шахед".

Инкриминируемые статьи

Сергею Тищенко инкриминируют: