Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 078 750 человек (+920 за сутки), 11 135 танков, 32 024 артсистемы. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 078 750 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1078750 (+920) человек;
танков - 11135 (+1) ед.;
боевых бронированных машин - 23178 (+0) ед.;
артиллерийских систем - 32 024 (+45) ед.;
РСЗО - 1472 (+0) ед.;
средства ПВО - 1212 (+1) ед.;
самолетов - 422 (+0) ед.;
вертолетов - 340 (+0);
БПЛА оперативно-тактического уровня - 53636 (+194);
крылатые ракеты - 3598 (+0);
корабли/катера - 28 (+0);
подводные лодки - 1 (+0);
автомобильная техника и автоцистерны - 59887 (+118);
специальная техника - 3950 (+0).
165! одиниць знищеної техніки та 920 чумардосів за день.
З броні один танк. Арта та ППО файно, логістика норм.
Арта перевалила за 32000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 078 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
Маргіналізація танків та БМП - рекордно низькі втрати російської бронетехніки приховують проблеми армії та ВПК рф.
Армія російських загарбників втрачає на полі бою дедалі менше броньованої техніки, але це є свідченням слабкості, а чи не сили.
Так, втрати російської бронетехніки у війні проти України продовжують знижуватися і досягли рекордно низьких показників, і це серйозна ознака слабкості рашистів.
Увагу на різке зниження втрат бронетехніки російських військ у серпні цього року звернули OSINT-дослідники, відтворивши в інфографіці втрати окремо по танках, БМП та артилерійських системах (див. нижче).
В коментарях відмічається, що рашисти рідко використовують бронетехніку під час своїх атак. Це було особливо очевидно під час нещодавнього прориву на Добропільському напрямку.
Так, втрати рф на цьому напрямку склали заледве з десяток одиниць бронетехніки, включаючи 8 танків, проте там була задіяна велика кількість легкого транспорту: баггі, мотоциклів і навіть скутерів, втрати щодо яких не фіксуються.
Раніше, згідно з доктриною, після прориву рашисти спрямували б туди свої бронетанкові частини, щоб розширити та закріпити його. Але насьогодні такий рух майже не відбувається. Бо українські безпілотники, повітряна розвідка та барражуючі ********** «закривають» територію. Російським військам не вдалося придушити українські безпілотники, що показує, що їхній "Рубікон" не всемогутній.
Танки ж скоро ... взагалі зникнуть.
Бо неважливо, що в рф витягують зі своїх складів, а те, що видно на полі бою. А це вже дуже помітно по втратах: вони для ЗСУ та зс рф залишаються на одному рівні - у серпні 2025 року з обох сторін було втрачено по 11 танків, порівняно з понад 150 російськими танками у травні 2024 року.
Артилерія також занепадає.
Інфографіка по щомісячних втратах російських танків:
Інфографіка по щомісячних втратах російських БМП:
Інфографіка по щомісячних втратах російських артсистем:
"У цьому контексті, а також у контексті нещодавнього повідомлення про танковий батальйон зс рф, де на ходу залишилося два танки, пригадується ситуація у німецькій військовій промисловості кінця Другої світової. Альберт Шпеєр, тодішній міністр озброєнь та військового виробництва гітлерівської Німеччини, зміг налагодити виробництво танків та іншої військової техніки, незважаючи на всі великі проблеми з постачанням сировини та бомбардуванням німецьких заводів.
Однак, пізніше історики спромоглися проаналізувати цифри випуску військової продукції, і виявили один цікавий факт, про який Шпеєр замовчував у своїх мемуарах. З'ясувалося, що зростання виробництва тих же танків багато в чому було досягнуто завдяки майже повній відмові від виробництва запчастин до них. Це призводило до хороших цифр у статистиці готового озброєння, проте німецькі танкісти-ремонтники часто були змушені розбирати цілком ремонтопридатні танки для ремонту інших.
Тож, у результаті зростання виробництва готової техніки багато в чому компенсувалося втратами від поломок та некритичними ушкодженнями.
Ми не маємо подібної інформації щодо російської військової промисловості, проте цілком можна припустити, що тією чи іншою мірою вони можуть мати ту саму проблему.
Раніше OSINT-спільнота зазначала, що у рашистів на базах зберігання залишилося все ще досить багато бронетехніки, наприклад, танків "Т-64", "Т-72А" та "Т-80УД". Проте, головна проблема із цими танками, що для них немає двигунів та інших важливих компонентів, так що повернути їх до ладу буде вкрай затратним та довгим процесом.
Російський ВПК перебуває під сильним пресингом держави щодо здачі продукції за фіксованими цінами у фіксовані терміни. Тому, цілком ймовірно, що вони могли вдатися до хитрощів Шпеєра на шкоду боєготовності бронетехніки, що вже перебуває в строю."