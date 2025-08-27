РФ с 1 сентября запускает новые правила продажи SIM-карт на ВОТ: всех покупателей будут снимать на камеру, - ЦНС
С 1 сентября в России вступают в силу новые правила продажи SIM-карт: все торговые точки обязаны установить камеры наблюдения и хранить видеозаписи не менее 30 дней.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, теперь каждая покупка или замена карты будет сопровождаться видеофиксацией. Кроме того, все номера, привязанные к сервису "Госуслуги", будут проверять дополнительно. Если номер больше не принадлежит пользователю, его отвяжут.
По оценке ЦНС, фактически все персональные данные россиян переходят под контроль спецслужб, а сама система имеет целью полный надзор за гражданами.
По закінченню війни закон не дійсний.
Бо якась раша 2 получиться.
теж може бути...