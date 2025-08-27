РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10867 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
810 8

РФ с 1 сентября запускает новые правила продажи SIM-карт на ВОТ: всех покупателей будут снимать на камеру, - ЦНС

сим,сім

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила продажи SIM-карт: все торговые точки обязаны установить камеры наблюдения и хранить видеозаписи не менее 30 дней.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, теперь каждая покупка или замена карты будет сопровождаться видеофиксацией. Кроме того, все номера, привязанные к сервису "Госуслуги", будут проверять дополнительно. Если номер больше не принадлежит пользователю, его отвяжут.

По оценке ЦНС, фактически все персональные данные россиян переходят под контроль спецслужб, а сама система имеет целью полный надзор за гражданами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГУР идентифицировало организаторов милитаризации украинских детей на оккупированных территориях

Автор: 

мобильная связь (440) оккупация (10271) Центр национального сопротивления (597)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скоро і в гамеоиці так буде.
показать весь комментарий
27.08.2025 13:07 Ответить
Там потрібно ввести поправку.
По закінченню війни закон не дійсний.
Бо якась раша 2 получиться.
показать весь комментарий
27.08.2025 13:12 Ответить
З 1 вересня в Росії набирають чинності нові правила продажу SIM-карт ...
показать весь комментарий
27.08.2025 13:14 Ответить
Отже, і в нас невдовзі
теж може бути...
показать весь комментарий
27.08.2025 13:22 Ответить
Кому не треба світитись той підговорить якогось бомжа чи пенса,візьме його карту,дасть на фляшку і на тому борьба за ідентифікацію сі скінчит...
показать весь комментарий
27.08.2025 13:32 Ответить
кацапів ще не чупірують?))
показать весь комментарий
27.08.2025 13:42 Ответить
залізний занавіс опускається, назад в срср, я вони того і хотіли
показать весь комментарий
27.08.2025 13:54 Ответить
Повний надзор за людьми Початок
показать весь комментарий
27.08.2025 14:40 Ответить
 
 