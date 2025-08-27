УКР
РФ із 1 вересня запускає нові правила продажу SIM-карт на ТОТ: усіх покупців зніматимуть на камеру, - ЦНС

З 1 вересня в Росії набирають чинності нові правила продажу SIM-карт: усі торгові точки зобов’язані встановити камери спостереження та зберігати відеозаписи щонайменше 30 днів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, тепер кожна купівля чи заміна картки супроводжуватиметься відеофіксацією. Крім того, усі номери, прив’язані до сервісу "Госуслуги", перевірятимуть додатково. Якщо номер більше не належить користувачу, його відв’яжуть.

За оцінкою ЦНС, фактично всі персональні дані росіян переходять під контроль спецслужб, а сама система має на меті повний нагляд за громадянами. 

мобільний зв’язок (1067) окупація (6832) Центр національного спротиву (848)
Скоро і в гамеоиці так буде.
27.08.2025 13:07 Відповісти
Там потрібно ввести поправку.
По закінченню війни закон не дійсний.
Бо якась раша 2 получиться.
27.08.2025 13:12 Відповісти
З 1 вересня в Росії набирають чинності нові правила продажу SIM-карт ...
27.08.2025 13:14 Відповісти
Отже, і в нас невдовзі
теж може бути...
27.08.2025 13:22 Відповісти
Кому не треба світитись той підговорить якогось бомжа чи пенса,візьме його карту,дасть на фляшку і на тому борьба за ідентифікацію сі скінчит...
27.08.2025 13:32 Відповісти
кацапів ще не чупірують?))
27.08.2025 13:42 Відповісти
залізний занавіс опускається, назад в срср, я вони того і хотіли
27.08.2025 13:54 Відповісти
Повний надзор за людьми Початок
27.08.2025 14:40 Відповісти
 
 