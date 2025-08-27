РФ із 1 вересня запускає нові правила продажу SIM-карт на ТОТ: усіх покупців зніматимуть на камеру, - ЦНС
З 1 вересня в Росії набирають чинності нові правила продажу SIM-карт: усі торгові точки зобов’язані встановити камери спостереження та зберігати відеозаписи щонайменше 30 днів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, тепер кожна купівля чи заміна картки супроводжуватиметься відеофіксацією. Крім того, усі номери, прив’язані до сервісу "Госуслуги", перевірятимуть додатково. Якщо номер більше не належить користувачу, його відв’яжуть.
За оцінкою ЦНС, фактично всі персональні дані росіян переходять під контроль спецслужб, а сама система має на меті повний нагляд за громадянами.
По закінченню війни закон не дійсний.
Бо якась раша 2 получиться.
теж може бути...