ЕС хочет восстанавливать болота для защиты от возможного российского вторжения, - Politico

Страны Евросоюза рассматривают идею использования болот как естественного оборонительного барьера против вероятной агрессии России.

Как отмечается, в Европе вдохновляются украинским опытом 2022 года, когда взорванная дамба на реке Ирпень остановила движение российской техники. Восстановление торфяников позволит не только создать естественные препятствия для врага, но и уменьшить выбросы углекислого газа.

В Финляндии уже готовят пилотный проект по восстановлению болот на границе с Россией. В Польше эта идея стала частью масштабной оборонной программы "Восточный щит" стоимостью более €2 млрд. В странах Балтии вопрос только начинают обсуждать, тогда как в Германии к предложению отнеслись скептически.

Эксперты считают, что возвращение деградированных торфяников в естественное состояние технически несложно - достаточно перекрыть осушительные каналы и восстановить уровень воды.

