РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9612 посетителей онлайн
Новости Угроза агрессии рф для Европы
1 918 17

ЕС хочет восстанавливать болота для защиты от возможного российского вторжения, - Politico

сумщина,болото,нацполиция

Страны Евросоюза рассматривают идею использования болот как естественного оборонительного барьера против вероятной агрессии России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Как отмечается, в Европе вдохновляются украинским опытом 2022 года, когда взорванная дамба на реке Ирпень остановила движение российской техники. Восстановление торфяников позволит не только создать естественные препятствия для врага, но и уменьшить выбросы углекислого газа.

В Финляндии уже готовят пилотный проект по восстановлению болот на границе с Россией. В Польше эта идея стала частью масштабной оборонной программы "Восточный щит" стоимостью более €2 млрд. В странах Балтии вопрос только начинают обсуждать, тогда как в Германии к предложению отнеслись скептически.

Эксперты считают, что возвращение деградированных торфяников в естественное состояние технически несложно - достаточно перекрыть осушительные каналы и восстановить уровень воды.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия планирует увеличить численность Бундесвера из-за агрессии России, - Писториус

Автор: 

вторжение (508) россия (96975) Евросоюз (17502)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
в Україні цю роботу замість мудрого українського наріту зробили бобри !

за понад 30 років занепаду совіцької меліорації в Поліссі бобри понабували плотин і заболотили Прип'ятщину на кордоні з Білорусью.
військові тільки сказали "вау" !

.
показать весь комментарий
27.08.2025 16:02 Ответить
+10
молодці що готуються - це вам не розмінований Чонгар та побудовані дороги
показать весь комментарий
27.08.2025 15:57 Ответить
+8
На місці маасквы болота відновіть і буде вам спокій!
показать весь комментарий
27.08.2025 16:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
молодці що готуються - це вам не розмінований Чонгар та побудовані дороги
показать весь комментарий
27.08.2025 15:57 Ответить
а чи не набіжать болотні орки в рідне середовище життєдіяльності ?

.
показать весь комментарий
27.08.2025 15:58 Ответить
в Україні цю роботу замість мудрого українського наріту зробили бобри !

за понад 30 років занепаду совіцької меліорації в Поліссі бобри понабували плотин і заболотили Прип'ятщину на кордоні з Білорусью.
військові тільки сказали "вау" !

.
показать весь комментарий
27.08.2025 16:02 Ответить
Bobram po medalke !
показать весь комментарий
27.08.2025 16:06 Ответить
і товстій осиці

.
показать весь комментарий
27.08.2025 16:10 Ответить
Десь тихенько заплакала одна відома "боброєдка"
показать весь комментарий
27.08.2025 16:16 Ответить
А чи не дешевше й ефективніше буде розвалити расєю справжніми дієвими санкціями?
показать весь комментарий
27.08.2025 16:10 Ответить
Это похоже на фильм тупой и еще тупее.
показать весь комментарий
27.08.2025 16:11 Ответить
Крокодили, хлопці! Не забувайте про крокодилів!
Біолабораторії всієї Європи вже повинні день і ніч працювати над створенням спеціально "заточених" на кацапа видів цих милих ЗЕлених рептилій 🐊🐊🐊
показать весь комментарий
27.08.2025 16:13 Ответить
На місці маасквы болота відновіть і буде вам спокій!
показать весь комментарий
27.08.2025 16:13 Ответить
А расчлєнінграду побажаємо гарного західного вітру, щоб всі захисні дамби разом змило.
показать весь комментарий
27.08.2025 16:20 Ответить
показать весь комментарий
27.08.2025 16:17 Ответить
Тобто нам впарюють 5-ту поправку як гарантію, щоб ми цим папірцем відмахувались від рашистів, а самі будують оборону і заболочують місцевість поки ***** дожиратеме Україну. Не здивуюсь якщо вони будуть будувати оборону і заливати болотами на нашому кордоні.
показать весь комментарий
27.08.2025 16:29 Ответить
Болотами проти «боліт»! -найкраща протитанкова зброя.
показать весь комментарий
27.08.2025 16:29 Ответить
показать весь комментарий
27.08.2025 16:34 Ответить
Долбойоби
показать весь комментарий
27.08.2025 16:40 Ответить
Интересная идея - в том числе и с точки зрения экологии.""як у Німеччині до пропозиції поставилися скептично."" - у них давно нет накаких болотных экосистем - нечего восстанавливать.
показать весь комментарий
27.08.2025 17:35 Ответить
 
 