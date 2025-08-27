ЕС хочет восстанавливать болота для защиты от возможного российского вторжения, - Politico
Страны Евросоюза рассматривают идею использования болот как естественного оборонительного барьера против вероятной агрессии России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Как отмечается, в Европе вдохновляются украинским опытом 2022 года, когда взорванная дамба на реке Ирпень остановила движение российской техники. Восстановление торфяников позволит не только создать естественные препятствия для врага, но и уменьшить выбросы углекислого газа.
В Финляндии уже готовят пилотный проект по восстановлению болот на границе с Россией. В Польше эта идея стала частью масштабной оборонной программы "Восточный щит" стоимостью более €2 млрд. В странах Балтии вопрос только начинают обсуждать, тогда как в Германии к предложению отнеслись скептически.
Эксперты считают, что возвращение деградированных торфяников в естественное состояние технически несложно - достаточно перекрыть осушительные каналы и восстановить уровень воды.
за понад 30 років занепаду совіцької меліорації в Поліссі бобри понабували плотин і заболотили Прип'ятщину на кордоні з Білорусью.
військові тільки сказали "вау" !
Біолабораторії всієї Європи вже повинні день і ніч працювати над створенням спеціально "заточених" на кацапа видів цих милих ЗЕлених рептилій 🐊🐊🐊