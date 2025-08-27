УКР
Новини Загроза агресії РФ для Європи
2 106 21

ЄС хоче відновлювати болота для захисту від можливого російського вторгнення, - Politico

сумщина,болото,нацполиция

Країни Євросоюзу розглядають ідею використання боліт як природного оборонного бар’єра проти ймовірної агресії Росії. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Як зазначається, у Європі надихаються українським досвідом 2022 року, коли підірвана дамба на річці Ірпінь зупинила рух російської техніки. Відновлення торфовищ дозволить не лише створити природні перешкоди для ворога, а й зменшити викиди вуглекислого газу.

У Фінляндії вже готують пілотний проєкт із відновлення боліт на кордоні з Росією. У Польщі ця ідея стала частиною масштабної оборонної програми "Східний щит" вартістю понад €2 млрд. У країнах Балтії питання лише починають обговорювати, тоді як у Німеччині до пропозиції поставилися скептично.

Експерти вважають, що повернення деградованих торфовищ до природного стану є технічно нескладним - достатньо перекрити осушувальні канали й відновити рівень води.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина планує збільшити чисельність Бундесверу через агресію Росії, - Пісторіус

Автор: 

вторгнення (380) росія (67364) Євросоюз (14025)
Топ коментарі
+13
в Україні цю роботу замість мудрого українського наріту зробили бобри !

за понад 30 років занепаду совіцької меліорації в Поліссі бобри понабували плотин і заболотили Прип'ятщину на кордоні з Білорусью.
військові тільки сказали "вау" !

.
показати весь коментар
27.08.2025 16:02 Відповісти
+12
молодці що готуються - це вам не розмінований Чонгар та побудовані дороги
показати весь коментар
27.08.2025 15:57 Відповісти
+10
На місці маасквы болота відновіть і буде вам спокій!
показати весь коментар
27.08.2025 16:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
а чи не набіжать болотні орки в рідне середовище життєдіяльності ?

.
показати весь коментар
27.08.2025 15:58 Відповісти
Bobram po medalke !
показати весь коментар
27.08.2025 16:06 Відповісти
і товстій осиці

.
показати весь коментар
27.08.2025 16:10 Відповісти
Десь тихенько заплакала одна відома "боброєдка"
показати весь коментар
27.08.2025 16:16 Відповісти
А чи не дешевше й ефективніше буде розвалити расєю справжніми дієвими санкціями?
показати весь коментар
27.08.2025 16:10 Відповісти
Это похоже на фильм тупой и еще тупее.
показати весь коментар
27.08.2025 16:11 Відповісти
Ніт, це в когось склероз і альцгеймер разом взяті. Весною 2022 року чимало рашистських танків і вантажівок загрузло в українських полях. Якщо у кацапів працює девіз «всє срєдства на войнє хороші», то чому це не можна застосувати проти кацапів?
показати весь коментар
27.08.2025 18:14 Відповісти
Крокодили, хлопці! Не забувайте про крокодилів!
Біолабораторії всієї Європи вже повинні день і ніч працювати над створенням спеціально "заточених" на кацапа видів цих милих ЗЕлених рептилій 🐊🐊🐊
показати весь коментар
27.08.2025 16:13 Відповісти
А расчлєнінграду побажаємо гарного західного вітру, щоб всі захисні дамби разом змило.
показати весь коментар
27.08.2025 16:20 Відповісти
показати весь коментар
27.08.2025 16:17 Відповісти
Тобто нам впарюють 5-ту поправку як гарантію, щоб ми цим папірцем відмахувались від рашистів, а самі будують оборону і заболочують місцевість поки ***** дожиратеме Україну. Не здивуюсь якщо вони будуть будувати оборону і заливати болотами на нашому кордоні.
показати весь коментар
27.08.2025 16:29 Відповісти
Пропонуєте їм готуватися до шашличків і будувати дороги до кордонів з Рашкою замість підготовки до оборони?
показати весь коментар
27.08.2025 18:16 Відповісти
Болотами проти «боліт»! -найкраща протитанкова зброя.
показати весь коментар
27.08.2025 16:29 Відповісти
показати весь коментар
27.08.2025 16:34 Відповісти
Долбойоби
показати весь коментар
27.08.2025 16:40 Відповісти
Интересная идея - в том числе и с точки зрения экологии.""як у Німеччині до пропозиції поставилися скептично."" - у них давно нет накаких болотных экосистем - нечего восстанавливать.
показати весь коментар
27.08.2025 17:35 Відповісти
Ви туди ще лайна багато добавте. То кацапів туди як мух наповзе - "Родіна!!!"
показати весь коментар
27.08.2025 18:06 Відповісти
А чим їх міни невлаштовують?
показати весь коментар
27.08.2025 18:13 Відповісти
 
 