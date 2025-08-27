ЄС хоче відновлювати болота для захисту від можливого російського вторгнення, - Politico
Країни Євросоюзу розглядають ідею використання боліт як природного оборонного бар’єра проти ймовірної агресії Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Як зазначається, у Європі надихаються українським досвідом 2022 року, коли підірвана дамба на річці Ірпінь зупинила рух російської техніки. Відновлення торфовищ дозволить не лише створити природні перешкоди для ворога, а й зменшити викиди вуглекислого газу.
У Фінляндії вже готують пілотний проєкт із відновлення боліт на кордоні з Росією. У Польщі ця ідея стала частиною масштабної оборонної програми "Східний щит" вартістю понад €2 млрд. У країнах Балтії питання лише починають обговорювати, тоді як у Німеччині до пропозиції поставилися скептично.
Експерти вважають, що повернення деградованих торфовищ до природного стану є технічно нескладним - достатньо перекрити осушувальні канали й відновити рівень води.
за понад 30 років занепаду совіцької меліорації в Поліссі бобри понабували плотин і заболотили Прип'ятщину на кордоні з Білорусью.
військові тільки сказали "вау" !
Біолабораторії всієї Європи вже повинні день і ніч працювати над створенням спеціально "заточених" на кацапа видів цих милих ЗЕлених рептилій 🐊🐊🐊