УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9822 відвідувача онлайн
Новини Загроза агресії РФ для Європи
452 4

Німеччина планує збільшити чисельність Бундесверу через агресію Росії, - Пісторіус

пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Бундесвер має рости, щоб реагувати на міжнародну ситуацію в галузі безпеки, зокрема на агресивну поведінку Росії.

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Пісторіус зазначив, що чисельність Збройних сил уже зростає, але необхідно зробити більше, особливо щодо резервістів. Для цього уряд пропонує стимули, зокрема підвищення заробітної плати, щоб підвищити привабливість служби.

"Нам потрібні не тільки добре оснащені збройні сили - ми працюємо над цим вже два з половиною роки і не збираємося зупинятися. Але нам також потрібен Бундесвер із сильним особовим складом. Тільки тоді стримування щодо Росії в цілому буде дійсно переконливим", - підкреслив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина передасть Україні дві системи Patriot після домовленості зі США, - Пісторіус

Автор: 

Німеччина (7680) Пісторіус Борис (300)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будете українців залучати до лав бундесверу? Бо вже ж неодноразово проходила інфа що німці ні в армії не бажають служити, ні просто захищати Німеччину у разі нападу на неї. Особливо нападу росії.
показати весь коментар
27.08.2025 15:11 Відповісти
Інфа напевно проходила з останкіно
показати весь коментар
27.08.2025 15:13 Відповісти
Ні. Не з останкіно. А неодноразово зі шпальт цього сайту про різні опитування в Німеччині. Там зараза пацифізму та попуїзму.
показати весь коментар
27.08.2025 15:18 Відповісти
Бундесвер повинен доозброїтися далекобійними ракетами і ядерною зброєю.
показати весь коментар
27.08.2025 15:12 Відповісти
 
 