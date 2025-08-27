Німеччина планує збільшити чисельність Бундесверу через агресію Росії, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Бундесвер має рости, щоб реагувати на міжнародну ситуацію в галузі безпеки, зокрема на агресивну поведінку Росії.
Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
Пісторіус зазначив, що чисельність Збройних сил уже зростає, але необхідно зробити більше, особливо щодо резервістів. Для цього уряд пропонує стимули, зокрема підвищення заробітної плати, щоб підвищити привабливість служби.
"Нам потрібні не тільки добре оснащені збройні сили - ми працюємо над цим вже два з половиною роки і не збираємося зупинятися. Але нам також потрібен Бундесвер із сильним особовим складом. Тільки тоді стримування щодо Росії в цілому буде дійсно переконливим", - підкреслив міністр.
