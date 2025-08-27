Германия планирует увеличить численность Бундесвера из-за агрессии России, - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Бундесвер должен расти, чтобы реагировать на международную ситуацию в области безопасности, в частности на агрессивное поведение России.
Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
Писториус отметил, что численность Вооруженных сил уже растет, но необходимо сделать больше, особенно в отношении резервистов. Для этого правительство предлагает стимулы, в частности - повышение заработной платы, чтобы повысить привлекательность службы.
"Нам нужны не только хорошо оснащенные вооруженные силы - мы работаем над этим уже два с половиной года и не собираемся останавливаться. Но нам также нужен Бундесвер с сильным личным составом. Только тогда сдерживание в отношении России в целом будет действительно убедительным", - подчеркнул министр.
