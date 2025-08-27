РУС
Пассажиропоток на границе с ЕС и Молдовой не уменьшается, сейчас больше людей въезжает в Украину, - ГПСУ

Сейчас пассажиропоток на границе Украины с ЕС и Молдовой не уменьшается. В течение последних дней наблюдается увеличение на 10-15 тысяч от общего количества въезжающих.

Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко во время брифинга, передает"Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Пассажиропоток не уменьшается. В эти выходные он также имел показатели ежедневно и в субботу, и в воскресенье суммарно по 150 000 пересечений границы в сутки, как на въезд, так и на выезд. Но август месяц сейчас больше характеризуется въездом в Украину. Практически последние дни преимущество на въезд ежедневно - это на 10-15 тысяч пересечений именно на въезд в Украину", - рассказал спикер.

Он отметил, что 85% тех, кто пересекают границу, составляют граждане Украины.

По словам Демченко, в будние дни пассажиропоток держится на уровне 125-135 тысяч пересечений границы в сутки.

Спикер добавил, что основная категория тех, кто как выезжает, так и въезжает в Украину, - это женщины, дети и пожилые люди.

