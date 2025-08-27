Пасажиропотік на кордоні з ЄС та Молдовою не зменшується, наразі більше людей в’їжджає в Україну, - ДПСУ

Наразі пасажиропотік на кордоні України з ЄС та Молдовою не зменшується. Впродовж останніх днів спостерігається збільшення на 10-15 тисяч від загальної кількості тих, хто в’їжджає.

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко під час брифінгу, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пасажиропотік не зменшується. В ці вихідні він також мав показники щоденно і в суботу, і в неділю сумарно по 150 000 перетинів кордону за добу, як на в'їзд, так і на виїзд. Але серпень місяць зараз більше характеризується в'їздом в Україну. Практично останні дні перевага на в'їзд щоденно - це на 10-15 тисяч перетинів саме на в'їзд в Україну", - розповів речник.

Він зазначив, що 85% тих, хто перетинають кордон, становлять громадяни України.

За словами Демченка, в будні дні пасажиропотік тримається на рівні 125-135 тисяч перетинів кордону за добу.

Речник додав, що основна категорія тих, хто як виїжджає, так і в'їзждає в Україну, - це жінки, діти та люди похилого віку.

