УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6192 відвідувача онлайн
Новини Пасажиропотік на кордоні з ЄС
417 5

Пасажиропотік на кордоні з ЄС та Молдовою не зменшується, наразі більше людей в’їжджає в Україну, - ДПСУ

пасажиропотік

Наразі пасажиропотік на кордоні України з ЄС та Молдовою не зменшується. Впродовж останніх днів спостерігається збільшення на 10-15 тисяч від загальної кількості тих, хто в’їжджає.

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко під час брифінгу, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пасажиропотік не зменшується. В ці вихідні він також мав показники щоденно і в суботу, і в неділю сумарно по 150 000 перетинів кордону за добу, як на в'їзд, так і на виїзд. Але серпень місяць зараз більше характеризується в'їздом в Україну. Практично останні дні перевага на в'їзд щоденно - це на 10-15 тисяч перетинів саме на в'їзд в Україну", - розповів речник.

Він зазначив, що  85% тих, хто перетинають кордон, становлять громадяни України.

За словами Демченка, в будні дні пасажиропотік тримається на рівні 125-135 тисяч перетинів кордону за добу.

Речник додав, що основна категорія тих, хто як виїжджає, так і в'їзждає в Україну, - це жінки, діти та люди похилого віку.

Читайте також: Пасажиропотік через кордон тримається на рекордному за час повномасштабної війни рівні

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6355) Молдова (2120) Євросоюз (14025) пасажиропотік (592)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зрозуміло, що зараз час повернення з відпусток.
показати весь коментар
28.08.2025 00:02 Відповісти
Было бы странно, если бы за 4 дня до начала учебного года люди больше выезжали из Украины. В целом, следует отметить, что такая динамика наблюдается каждый год в конце августа. Для этого глубокий анализ дпсу необязателен.
показати весь коментар
28.08.2025 00:59 Відповісти
Афігеть новина.
Мамки везуть дітей з відпусток назад до 1 вересня.

Чи ці клоуни хочуть сказати, що то "потерпілі" почали повертатися?

Уй там!!! Особливо ті, хто з західних областей "тікав від жахів війни". 😁
показати весь коментар
28.08.2025 01:30 Відповісти
Звідки гроші на поїздки туди-сюди, особливо у пенсіонерів? Ухилянти сплачують хабарі від 3000 доларів до бескінечності грошей. Тож не усе так погано у королівстві українському.
показати весь коментар
28.08.2025 01:46 Відповісти
Чув про спецпенсії?
показати весь коментар
28.08.2025 01:59 Відповісти
 
 