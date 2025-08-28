Проведение массовых мероприятий в Киеве должны согласовывать с Генштабом ВСУ, - СМИ

Начальник КГВА Тимур Ткаченко подписал поручение, согласно которому организаторы массовых и торжественных мероприятий будут обязаны предварительно согласовывать их проведение с Генеральным штабом ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Вечерний Киев"

Отмечается, что поручение подписано во исполнение распоряжения премьер-министра Украины от 23 августа 2025 года.

В документе отмечается:

все заявители, которые обращаются по согласованию проведения массовых мероприятий в Киеве, должны предварительно получить разрешение в Генштабе;

организаторы, чьи обращения уже находятся на обработке, также обязаны пройти эту процедуру и сообщить о результате КГГА;

информацию о новых правилах необходимо довести до всех исполнителей и ответственных структур.

