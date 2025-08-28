РУС
Новости Согласование массовых мероприятий с Генштабом
1 595 31

Проведение массовых мероприятий в Киеве должны согласовывать с Генштабом ВСУ, - СМИ

Массовые мероприятия в Киеве необходимо согласовывать с Генштабом

Начальник КГВА Тимур Ткаченко подписал поручение, согласно которому организаторы массовых и торжественных мероприятий будут обязаны предварительно согласовывать их проведение с Генеральным штабом ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Вечерний Киев"

Отмечается, что поручение подписано во исполнение распоряжения премьер-министра Украины от 23 августа 2025 года.

В документе отмечается:

  • все заявители, которые обращаются по согласованию проведения массовых мероприятий в Киеве, должны предварительно получить разрешение в Генштабе;
  • организаторы, чьи обращения уже находятся на обработке, также обязаны пройти эту процедуру и сообщить о результате КГГА;
  • информацию о новых правилах необходимо довести до всех исполнителей и ответственных структур.

Автор: 

Генштаб ВС (6859) КГГА (3004) Киев (26022)
УКРАЇНА ДЕМОКРАТИЧНА КРАЇНА
ідіть в дупку
показать весь комментарий
28.08.2025 20:56 Ответить
Відтепер усі мітінги - через мохнату лічінку їрмака Мамєдова!
А то завгоспу не сподобалось, коли підтягнулись ліві картонки і почали кричати "Єрмак чорт" і нєхарошає про Бубачьку
показать весь комментарий
28.08.2025 21:01 Ответить
Этот азер ****** уже. Кто ты такой?
показать весь комментарий
28.08.2025 20:58 Ответить
Геніально!!!
показать весь комментарий
28.08.2025 20:59 Ответить
.... і із Генштабом і із Офісом дЄрмака!!! Два в одному!
показать весь комментарий
28.08.2025 20:59 Ответить
Правильне рішення. Бо безмозкові пенси підбивають молодь на такі заходи, а самі як щури ховаються вдома. А потім дещо прилітає і явно не по щурам.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:00 Ответить
А прилітало? А як бути з мітингами проти Кличка - любимим ділом офісу?
показать весь комментарий
28.08.2025 21:15 Ответить
Чого тільки в Києві а в Львові? - туди шо ракети не долітають
показать весь комментарий
28.08.2025 21:01 Ответить
Три місяці тому,оцей Зе-насяльніке Києва рапортував про потужні перехоплювачі Шахідів для столиці за 260 млн бюджетних гривень. У зв'язку з нічними подіями питання просте і логічне: Де вони,*****?!
показать весь комментарий
28.08.2025 21:02 Ответить
зелена шаурмячна кідарасіна з липня потужно перехоплює дрони.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:05 Ответить
Ну можна перекрити Окружну дорогу. Це вже область. 😁

Якщо вони думають, що зможуть так тупорило запобігти протестам, то дуже сильно помиляються.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:02 Ответить
ну шо козаки - картонній революції нє бить. Сьогоднішній генПРокурор був ДО цього головою КМДА - й усі вони підлеглі президентові держадмінітсрацій Єрмаку , тепер вце ійськових а не держ. но какая разніца - Єрмаку .
Андрюша Ларьочнік заготовився до поїздки США, пока з Віткофффом труть тьорки ... конфузу зі студентами більше НЄ БИТЬ !!!
показать весь комментарий
28.08.2025 21:04 Ответить
Ларьочником він був, як помічник ригоАНАЛІВ, так ним і завершить, своє існування! Повноважень у нього, ніяких щодо питань, які належать до виконання Президентом України! Подай, піднеси, пішов за сруськім карабльом (без корабельних сосок)!
Україна, це не московія, Кушнарьов, бакай з мертвечуком, можуть підтвердити!!
показать весь комментарий
28.08.2025 21:17 Ответить
Бінго! Ну чим ще займатись Генштабу? І да, зеленський- головний в армії...
показать весь комментарий
28.08.2025 21:05 Ответить
Масована атака по Київу - совпадєніє?
показать весь комментарий
28.08.2025 21:05 Ответить
Можна надрукувати футболок "ЗЕленський чорт!!!" і тисячами дефіліювати Хрещатиком туди-сюди.
Потім можна прогулятися різними вулицями до посольств G7 і походити там.

І хай доведуть, що це масовий захід, а не прикре співпадіння.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:07 Ответить
У чергове обгадилося в Києві, оте призначене від зеленського на посаду!
За покарання коригувальників московських, мовчить, як миша під віником, а тут, он, як його попердолило!
Конституцію України вивчай, неук! Україна, не московія з Болотною площею!! «Йолку» ригоАНАЛЬНУ, теж, так само, такі ж йолопи, у 2013 році встановлювали з КМДА!
Слава Україні!
показать весь комментарий
28.08.2025 21:11 Ответить
Хтось ще хоче Залужного в Президенти? Дєрзайтє: будете стройовим кроком на роботу ходити і співати гімн
показать весь комментарий
28.08.2025 21:12 Ответить
А в Амермці Ейзенхауера, Британії Черчілля, Франції Деголя так і було?
показать весь комментарий
28.08.2025 21:19 Ответить
Так не рівняйте розвинені країни з теперешньою Україно
показать весь комментарий
28.08.2025 21:39 Ответить
Тобто, проблема не у президенті-військовому, а у нерозвинутому суспільстві.

Навіщо тоді лякати Залужним?

П.С. У Португалії Салазар був ну ні разу не військовим.
В Італії диктатор був колишнім журналістом.
Більшість наших самих войовничих радикалів теж військових академієв не кінчали.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:58 Ответить
Думають,що військові мають їх убезпечити від масових мітингів-дожились зермаки.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:18 Ответить
влада зельоних ********* в дії
показать весь комментарий
28.08.2025 21:19 Ответить
Громадяни повинні лише сповіщати владу, а не просити дозвіл на мітинги.
Усі обмеження встановлюються судом та законами, а не постановами чиновників.

Конституція України. Стаття 39.

Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:25 Ответить
Тому якийсь ЗЕлений поц з неконституційного органу (не те, що ви подумали) йде лісом разом зі своїми хотєлками.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:28 Ответить
а що це за зельона гнида ткаченко?..кияни його не обирали

тимур свої шалаві нехай дозволи підписує, істота зельона
показать весь комментарий
28.08.2025 21:37 Ответить
Щось драконівскими законами січня 2014 засмерділо, нє? Схоже, без перемоги внутрішніх ворогів ми приречені...
показать весь комментарий
28.08.2025 21:39 Ответить
Оманська Гнида після картонок обісралась разів 10 і наказала своєму холую тімурчику видати наказ )))
показать весь комментарий
28.08.2025 21:57 Ответить
Дебіли, ***. (С)
У зв'язку з воєнним станом масові зібрання в нас ВЗАГАЛІ заборонені. Які погодження з Генштабом?
показать весь комментарий
28.08.2025 21:59 Ответить
Що, отримав по шапці за "картонковий майдан" і останнє попередження, щоб такого більше не було? ню-ню.
показать весь комментарий
28.08.2025 21:59 Ответить
Идите в жОПу .Охреневшие мрази.
показать весь комментарий
28.08.2025 22:03 Ответить
 
 