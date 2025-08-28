Проведение массовых мероприятий в Киеве должны согласовывать с Генштабом ВСУ, - СМИ
Начальник КГВА Тимур Ткаченко подписал поручение, согласно которому организаторы массовых и торжественных мероприятий будут обязаны предварительно согласовывать их проведение с Генеральным штабом ВСУ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Вечерний Киев"
Отмечается, что поручение подписано во исполнение распоряжения премьер-министра Украины от 23 августа 2025 года.
В документе отмечается:
- все заявители, которые обращаются по согласованию проведения массовых мероприятий в Киеве, должны предварительно получить разрешение в Генштабе;
- организаторы, чьи обращения уже находятся на обработке, также обязаны пройти эту процедуру и сообщить о результате КГГА;
- информацию о новых правилах необходимо довести до всех исполнителей и ответственных структур.
ідіть в дупку
А то завгоспу не сподобалось, коли підтягнулись ліві картонки і почали кричати "Єрмак чорт" і нєхарошає про Бубачьку
Якщо вони думають, що зможуть так тупорило запобігти протестам, то дуже сильно помиляються.
Андрюша Ларьочнік заготовився до поїздки США, пока з Віткофффом труть тьорки ... конфузу зі студентами більше НЄ БИТЬ !!!
Україна, це не московія, Кушнарьов, бакай з мертвечуком, можуть підтвердити!!
Потім можна прогулятися різними вулицями до посольств G7 і походити там.
І хай доведуть, що це масовий захід, а не прикре співпадіння.
За покарання коригувальників московських, мовчить, як миша під віником, а тут, он, як його попердолило!
Конституцію України вивчай, неук! Україна, не московія з Болотною площею!! «Йолку» ригоАНАЛЬНУ, теж, так само, такі ж йолопи, у 2013 році встановлювали з КМДА!
Слава Україні!
Навіщо тоді лякати Залужним?
П.С. У Португалії Салазар був ну ні разу не військовим.
В Італії диктатор був колишнім журналістом.
Більшість наших самих войовничих радикалів теж військових академієв не кінчали.
Усі обмеження встановлюються судом та законами, а не постановами чиновників.
Конституція України. Стаття 39.
Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.
Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
тимур свої шалаві нехай дозволи підписує, істота зельона
У зв'язку з воєнним станом масові зібрання в нас ВЗАГАЛІ заборонені. Які погодження з Генштабом?