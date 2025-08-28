Проведення масових заходів у Києві мають погоджувати з Генштабом ЗСУ, - ЗМІ

Начальник КМВА Тимур Ткаченко підписав доручення, згідно з яким організатори масових і урочистих заходів будуть зобов′язані попередньо погоджувати їх проведення із Генеральним штабом ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Вечірній Київ"

Зазначається, що доручення підписано на виконання розпорядження прем’єр-міністра України від 23 серпня 2025 року.

У документі наголошується:

усі заявники, які звертаються щодо погодження проведення масових заходів у Києві, мають попередньо отримати дозвіл у Генштабі;

організатори, чиї звернення вже перебувають на опрацюванні, також зобов’язані пройти цю процедуру і повідомити про результат КМВА;

інформацію про нові правила необхідно довести до всіх виконавців і відповідальних структур.

