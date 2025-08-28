УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6532 відвідувача онлайн
Новини Погодженння масових заходів з Генштабом
2 272 45

Проведення масових заходів у Києві мають погоджувати з Генштабом ЗСУ, - ЗМІ

Масові заходи у Києві треба погоджувати з Генштабом

Начальник КМВА Тимур Ткаченко підписав доручення, згідно з яким організатори масових і урочистих заходів  будуть зобов′язані попередньо погоджувати їх проведення із Генеральним штабом ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Вечірній Київ"

Зазначається, що доручення підписано на виконання розпорядження прем’єр-міністра України від 23 серпня 2025 року.

У документі наголошується:

  • усі заявники, які звертаються щодо погодження проведення масових заходів у Києві, мають попередньо отримати дозвіл у Генштабі;
  • організатори, чиї звернення вже перебувають на опрацюванні, також зобов’язані пройти цю процедуру і повідомити про результат КМВА;
  • інформацію про нові правила необхідно довести до всіх виконавців і відповідальних структур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура оголосила 22 підозри за корупцію в Києві. Серед підозрюваних чиновники КМДА.

Автор: 

Генштаб ЗС (7162) КМДА (2397) Київ (20059)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Відтепер усі мітінги - через мохнату лічінку їрмака Мамєдова!
А то завгоспу не сподобалось, коли підтягнулись ліві картонки і почали кричати "Єрмак чорт" і нєхарошає про Бубачьку
показати весь коментар
28.08.2025 21:01 Відповісти
+17
Три місяці тому,оцей Зе-насяльніке Києва рапортував про потужні перехоплювачі Шахідів для столиці за 260 млн бюджетних гривень. У зв'язку з нічними подіями питання просте і логічне: Де вони,*****?!
показати весь коментар
28.08.2025 21:02 Відповісти
+12
УКРАЇНА ДЕМОКРАТИЧНА КРАЇНА
ідіть в дупку
показати весь коментар
28.08.2025 20:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
УКРАЇНА ДЕМОКРАТИЧНА КРАЇНА
ідіть в дупку
показати весь коментар
28.08.2025 20:56 Відповісти
Відтепер усі мітінги - через мохнату лічінку їрмака Мамєдова!
А то завгоспу не сподобалось, коли підтягнулись ліві картонки і почали кричати "Єрмак чорт" і нєхарошає про Бубачьку
показати весь коментар
28.08.2025 21:01 Відповісти
Потроху Мамєдови і Єрмаштейни хочуть посунити Кличка. Нєча з своїми. картонками в зелений ряд нєпрікасаємих.
показати весь коментар
28.08.2025 23:30 Відповісти
Це якось на пів конституція, начеб то стан війни в країні...начебто ген штаб керує... Але ні.. генштаб буде тільки відповідати за протести.. може ще й розганяти їх буде?
показати весь коментар
28.08.2025 22:16 Відповісти
і розганяти теж...., це ж генштаб, все може...
показати весь коментар
28.08.2025 22:17 Відповісти
Этот азер ****** уже. Кто ты такой?
показати весь коментар
28.08.2025 20:58 Відповісти
Геніально!!!
показати весь коментар
28.08.2025 20:59 Відповісти
.... і із Генштабом і із Офісом дЄрмака!!! Два в одному!
показати весь коментар
28.08.2025 20:59 Відповісти
А прилітало? А як бути з мітингами проти Кличка - любимим ділом офісу?
показати весь коментар
28.08.2025 21:15 Відповісти
Чого тільки в Києві а в Львові? - туди шо ракети не долітають
показати весь коментар
28.08.2025 21:01 Відповісти
Три місяці тому,оцей Зе-насяльніке Києва рапортував про потужні перехоплювачі Шахідів для столиці за 260 млн бюджетних гривень. У зв'язку з нічними подіями питання просте і логічне: Де вони,*****?!
показати весь коментар
28.08.2025 21:02 Відповісти
зелена шаурмячна кідарасіна з липня потужно перехоплює дрони.
показати весь коментар
28.08.2025 21:05 Відповісти
Проте, щось не зклалось!
показати весь коментар
28.08.2025 23:00 Відповісти
Ну можна перекрити Окружну дорогу. Це вже область. 😁

Якщо вони думають, що зможуть так тупорило запобігти протестам, то дуже сильно помиляються.
показати весь коментар
28.08.2025 21:02 Відповісти
ну шо козаки - картонній революції нє бить. Сьогоднішній генПРокурор був ДО цього головою КМДА - й усі вони підлеглі президентові держадмінітсрацій Єрмаку , тепер вце ійськових а не держ. но какая разніца - Єрмаку .
Андрюша Ларьочнік заготовився до поїздки США, пока з Віткофффом труть тьорки ... конфузу зі студентами більше НЄ БИТЬ !!!
показати весь коментар
28.08.2025 21:04 Відповісти
Ларьочником він був, як помічник ригоАНАЛІВ, так ним і завершить, своє існування! Повноважень у нього, ніяких щодо питань, які належать до виконання Президентом України! Подай, піднеси, пішов за сруськім карабльом (без корабельних сосок)!
Україна, це не московія, Кушнарьов, бакай з мертвечуком, можуть підтвердити!!
показати весь коментар
28.08.2025 21:17 Відповісти
Бінго! Ну чим ще займатись Генштабу? І да, зеленський- головний в армії...
показати весь коментар
28.08.2025 21:05 Відповісти
Масована атака по Київу - совпадєніє?
показати весь коментар
28.08.2025 21:05 Відповісти
Можна надрукувати футболок "ЗЕленський чорт!!!" і тисячами дефіліювати Хрещатиком туди-сюди.
Потім можна прогулятися різними вулицями до посольств G7 і походити там.

І хай доведуть, що це масовий захід, а не прикре співпадіння.
показати весь коментар
28.08.2025 21:07 Відповісти
У чергове обгадилося в Києві, оте призначене від зеленського на посаду!
За покарання коригувальників московських, мовчить, як миша під віником, а тут, он, як його попердолило!
Конституцію України вивчай, неук! Україна, не московія з Болотною площею!! «Йолку» ригоАНАЛЬНУ, теж, так само, такі ж йолопи, у 2013 році встановлювали з КМДА!
Слава Україні!
показати весь коментар
28.08.2025 21:11 Відповісти
Хтось ще хоче Залужного в Президенти? Дєрзайтє: будете стройовим кроком на роботу ходити і співати гімн
показати весь коментар
28.08.2025 21:12 Відповісти
А в Амермці Ейзенхауера, Британії Черчілля, Франції Деголя так і було?
показати весь коментар
28.08.2025 21:19 Відповісти
Так не рівняйте розвинені країни з теперешньою Україно
показати весь коментар
28.08.2025 21:39 Відповісти
Тобто, проблема не у президенті-військовому, а у нерозвинутому суспільстві.

Навіщо тоді лякати Залужним?

П.С. У Португалії Салазар був ну ні разу не військовим.
В Італії диктатор був колишнім журналістом.
Більшість наших самих войовничих радикалів теж військових академієв не кінчали.
показати весь коментар
28.08.2025 21:58 Відповісти
А кого би ти хотів бачити майбутнім Президентом?
показати весь коментар
28.08.2025 22:50 Відповісти
Думають,що військові мають їх убезпечити від масових мітингів-дожились зермаки.
показати весь коментар
28.08.2025 21:18 Відповісти
влада зельоних ********* в дії
показати весь коментар
28.08.2025 21:19 Відповісти
Громадяни повинні лише сповіщати владу, а не просити дозвіл на мітинги.
Усі обмеження встановлюються судом та законами, а не постановами чиновників.

Конституція України. Стаття 39.

Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
показати весь коментар
28.08.2025 21:25 Відповісти
Тому якийсь ЗЕлений поц з неконституційного органу (не те, що ви подумали) йде лісом разом зі своїми хотєлками.
показати весь коментар
28.08.2025 21:28 Відповісти
а що це за зельона гнида ткаченко?..кияни його не обирали

тимур свої шалаві нехай дозволи підписує, істота зельона
показати весь коментар
28.08.2025 21:37 Відповісти
Щось драконівскими законами січня 2014 засмерділо, нє? Схоже, без перемоги внутрішніх ворогів ми приречені...
показати весь коментар
28.08.2025 21:39 Відповісти
Оманська Гнида після картонок обісралась разів 10 і наказала своєму холую тімурчику видати наказ )))
показати весь коментар
28.08.2025 21:57 Відповісти
Дебіли, ***. (С)
У зв'язку з воєнним станом масові зібрання в нас ВЗАГАЛІ заборонені. Які погодження з Генштабом?
показати весь коментар
28.08.2025 21:59 Відповісти
Що, отримав по шапці за "картонковий майдан" і останнє попередження, щоб такого більше не було? ню-ню.
показати весь коментар
28.08.2025 21:59 Відповісти
Идите в жОПу .Охреневшие мрази.
показати весь коментар
28.08.2025 22:03 Відповісти
А ещё они запрещали пальцы в розетки сувать. Заплывать за буйки. А за переход дороги на красный штраф ввели.
Пусть, правда, идут в жопу. Где здесь розетка? Всех не перебьёт
показати весь коментар
28.08.2025 23:21 Відповісти
А ось це вже хунта!
показати весь коментар
28.08.2025 22:19 Відповісти
Що, київські гей-паради тепер погоджуватиме тарщь хєнєрал?
показати весь коментар
28.08.2025 22:26 Відповісти
У всі часи, коли військові приходили до влади, чомусь хунта получалась.
показати весь коментар
28.08.2025 22:32 Відповісти
А, коли злі клоуни приходили до влади, що виходило? Іспанський сором?
показати весь коментар
28.08.2025 23:37 Відповісти
Свириденко відпрацьовує
показати весь коментар
28.08.2025 22:35 Відповісти
Та і шо. Ну во шо вони зроблять? Воно ж труситься над рейтингами.
показати весь коментар
28.08.2025 22:57 Відповісти
Для того, щоб на ці заходи Генштаб ЗСУ направляв наряди ТЦК СП з бусами та посилені наряди поліції!
Тепер й дівчат будуть бусифіковувати, бо хлопці-самці залишають Україну!
показати весь коментар
28.08.2025 22:59 Відповісти
Я буду погоджувати з лото Кєно. Бо у ватікан та інші інстанції дорого дзвонити.
показати весь коментар
28.08.2025 23:26 Відповісти
 
 