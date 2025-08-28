Проведення масових заходів у Києві мають погоджувати з Генштабом ЗСУ, - ЗМІ
Начальник КМВА Тимур Ткаченко підписав доручення, згідно з яким організатори масових і урочистих заходів будуть зобов′язані попередньо погоджувати їх проведення із Генеральним штабом ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Вечірній Київ"
Зазначається, що доручення підписано на виконання розпорядження прем’єр-міністра України від 23 серпня 2025 року.
У документі наголошується:
- усі заявники, які звертаються щодо погодження проведення масових заходів у Києві, мають попередньо отримати дозвіл у Генштабі;
- організатори, чиї звернення вже перебувають на опрацюванні, також зобов’язані пройти цю процедуру і повідомити про результат КМВА;
- інформацію про нові правила необхідно довести до всіх виконавців і відповідальних структур.
Топ коментарі
+24 Віслюк Апокаліпсису
показати весь коментар28.08.2025 21:01 Відповісти Посилання
+17 Віслюк Апокаліпсису
показати весь коментар28.08.2025 21:02 Відповісти Посилання
+12 alexey prus
показати весь коментар28.08.2025 20:56 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ідіть в дупку
А то завгоспу не сподобалось, коли підтягнулись ліві картонки і почали кричати "Єрмак чорт" і нєхарошає про Бубачьку
Якщо вони думають, що зможуть так тупорило запобігти протестам, то дуже сильно помиляються.
Андрюша Ларьочнік заготовився до поїздки США, пока з Віткофффом труть тьорки ... конфузу зі студентами більше НЄ БИТЬ !!!
Україна, це не московія, Кушнарьов, бакай з мертвечуком, можуть підтвердити!!
Потім можна прогулятися різними вулицями до посольств G7 і походити там.
І хай доведуть, що це масовий захід, а не прикре співпадіння.
За покарання коригувальників московських, мовчить, як миша під віником, а тут, он, як його попердолило!
Конституцію України вивчай, неук! Україна, не московія з Болотною площею!! «Йолку» ригоАНАЛЬНУ, теж, так само, такі ж йолопи, у 2013 році встановлювали з КМДА!
Слава Україні!
Навіщо тоді лякати Залужним?
П.С. У Португалії Салазар був ну ні разу не військовим.
В Італії диктатор був колишнім журналістом.
Більшість наших самих войовничих радикалів теж військових академієв не кінчали.
Усі обмеження встановлюються судом та законами, а не постановами чиновників.
Конституція України. Стаття 39.
Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.
Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
тимур свої шалаві нехай дозволи підписує, істота зельона
У зв'язку з воєнним станом масові зібрання в нас ВЗАГАЛІ заборонені. Які погодження з Генштабом?
Пусть, правда, идут в жопу. Где здесь розетка? Всех не перебьёт
Тепер й дівчат будуть бусифіковувати, бо хлопці-самці залишають Україну!