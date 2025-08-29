РУС
Литва поддерживает развертывание учебных миссий для украинских войск, - Шакалиене

Шакалиене о дроне

Несмотря на российские удары по украинскому тылу, Литва считает развертывание учебных миссий на территории Украины эффективным инструментом подготовки Вооруженных сил Украины.

Об этом заявила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что Литва готова действовать там, где это необходимо Украине, и отметила два аспекта гарантий безопасности: сильная украинская армия и давление на Россию, включая вторичные санкции против Москвы.

Министр добавила, что размещение войск в Украине возможно только после прекращения огня, а Путин пока не демонстрирует готовности к компромиссам. Литва планирует сохранить на помощь Украине минимум 0,25% ВВП, присоединиться к приоритетному списку вооружений PURL со взносом €30 млн, а также способствовать приобретению систем Patriot.

сирський разом із зеленським, знову масово переводять бійців ППО в піхоту, є підрозділи де вже нема кому працювати дронами-перехоплювачами...(стерненко)
показать весь комментарий
29.08.2025 12:44 Ответить
Дайте їй фартушок і ополоник, хай іде на кухню. Ще б дитину з дитсадка поставили міністром та ще й оборони.
показать весь комментарий
29.08.2025 14:19 Ответить
 
 