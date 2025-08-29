Литва поддерживает развертывание учебных миссий для украинских войск, - Шакалиене

Несмотря на российские удары по украинскому тылу, Литва считает развертывание учебных миссий на территории Украины эффективным инструментом подготовки Вооруженных сил Украины.

Об этом заявила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что Литва готова действовать там, где это необходимо Украине, и отметила два аспекта гарантий безопасности: сильная украинская армия и давление на Россию, включая вторичные санкции против Москвы.

Министр добавила, что размещение войск в Украине возможно только после прекращения огня, а Путин пока не демонстрирует готовности к компромиссам. Литва планирует сохранить на помощь Украине минимум 0,25% ВВП, присоединиться к приоритетному списку вооружений PURL со взносом €30 млн, а также способствовать приобретению систем Patriot.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 88% школьников будут учиться в очном или смешанном форматах с сентября, - МОН