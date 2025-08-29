Литва підтримує розгортання навчальних місій для українських військ, - Шакалієне

Незважаючи на російські удари по українському тилу, Литва вважає розгортання навчальних місій на території України ефективним інструментом підготовки Збройних сил України.

Про це заявила міністерка національної оборони Литви Довіле Шакалієне, передає Цензор.НЕТ.

Вона підкреслила, що Литва готова діяти там, де це необхідно Україні, та наголосила на двох аспектах гарантій безпеки: сильна українська армія та тиск на Росію, включно з вторинними санкціями проти Москви.

Міністерка додала, що розміщення військ в Україні можливе лише після припинення вогню, а Путін наразі не демонструє готовності до компромісів. Литва планує зберегти на допомогу Україні мінімум 0,25% ВВП, долучитися до пріоритетного списку озброєнь PURL із внеском €30 млн, а також сприяти придбанню систем Patriot.

