УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10369 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Литви Навчання ЗСУ іноземними інструкторами
305 3

Литва підтримує розгортання навчальних місій для українських військ, - Шакалієне

Шакалієне про дрон

Незважаючи на російські удари по українському тилу, Литва вважає розгортання навчальних місій на території України ефективним інструментом підготовки Збройних сил України.

Про це заявила міністерка національної оборони Литви Довіле Шакалієне, передає Цензор.НЕТ.

Вона підкреслила, що Литва готова діяти там, де це необхідно Україні, та наголосила на двох аспектах гарантій безпеки: сильна українська армія та тиск на Росію, включно з вторинними санкціями проти Москви.

Міністерка додала, що розміщення військ в Україні можливе лише після припинення вогню, а Путін наразі не демонструє готовності до компромісів. Литва планує зберегти на допомогу Україні мінімум 0,25% ВВП, долучитися до пріоритетного списку озброєнь PURL із внеском €30 млн, а також сприяти придбанню систем Patriot.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 88% школярів навчатимуться в очному або змішаному форматах з вересня, - МОН

Автор: 

Литва (2525) навчання (621) військовослужбовці (4909)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сирський разом із зеленським, знову масово переводять бійців ППО в піхоту, є підрозділи де вже нема кому працювати дронами-перехоплювачами...(стерненко)
показати весь коментар
29.08.2025 12:44 Відповісти
Дайте їй фартушок і ополоник, хай іде на кухню. Ще б дитину з дитсадка поставили міністром та ще й оборони.
показати весь коментар
29.08.2025 14:19 Відповісти
 
 