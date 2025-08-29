66% американцев считают войну в Украине безвыходной ситуацией, - опрос

Большинство американцев видят войну в Украине как тупик: 66% считают, что ни одна из сторон не побеждает, 23% поддерживают Россию, и только 10% считают победителем Украину.

Об этом свидетельствует опрос Gallup, передает Цензор.НЕТ.

Еще до встреч Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским 26% американцев были очень обеспокоены, а 52% несколько обеспокоены тем, что США и союзники не смогут договориться о завершении войны. 37% очень обеспокоены тем, что мирное соглашение может быть слишком выгодным для России, а 57% - что Москва нарушит его условия.

52% респондентов поддерживают продолжение помощи Украине в восстановлении территорий, даже если это продлит войну, тогда как 45% выступают за быстрое завершение конфликта с возможными уступками Киева. 46% считают, что США делают недостаточно для поддержки Украины, что является рекордным показателем.

Социологи отмечают, что встречи Трампа с Путиным и Зеленским усиливают давление на Белый дом в вопросе мира, но боевые действия продолжаются, а смена администрации с прозападного Байдена на более скептического Трампа усилила ощущение недостаточной поддержки Киева.

