66% американцев считают войну в Украине безвыходной ситуацией, - опрос
Большинство американцев видят войну в Украине как тупик: 66% считают, что ни одна из сторон не побеждает, 23% поддерживают Россию, и только 10% считают победителем Украину.
Об этом свидетельствует опрос Gallup, передает Цензор.НЕТ.
Еще до встреч Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским 26% американцев были очень обеспокоены, а 52% несколько обеспокоены тем, что США и союзники не смогут договориться о завершении войны. 37% очень обеспокоены тем, что мирное соглашение может быть слишком выгодным для России, а 57% - что Москва нарушит его условия.
52% респондентов поддерживают продолжение помощи Украине в восстановлении территорий, даже если это продлит войну, тогда как 45% выступают за быстрое завершение конфликта с возможными уступками Киева. 46% считают, что США делают недостаточно для поддержки Украины, что является рекордным показателем.
Социологи отмечают, что встречи Трампа с Путиным и Зеленским усиливают давление на Белый дом в вопросе мира, но боевые действия продолжаются, а смена администрации с прозападного Байдена на более скептического Трампа усилила ощущение недостаточной поддержки Киева.
нажаль, це стосується і України...
Al Brod
Трамп https://t.me/news_dno/938 пообещал ввести пошлины против США, если не удастся достичь мира! https://t.me/news_dno/938 29.08.2025 00:53
на фига нам ядерная война с рашей
Америке раша ничего плохого не сделала
всегда лучше договориться чем воевать
Был бы на его месте трамп,
ни тебе Перл-Харбора с Иводзимой, ни Омахи-Бич.
И Буш мог нормально Кувейт с Саддамом поделить после "великолепной беседы с дорогим другом". Усаме можно было 40 раз по 2 недели дать...
Даже наоборот, активно с ней торговала.
Тем не менее, США объявили войну Германии и победили.
Потому что при власти не было торгашей и сцыкунов.
Боитесь ядерной войны?
Да откуда она возьмется, если ядерного оружия в США во много раз больше, и есть эффективная ПРО.
А у рашки все ракеты с давно просроченными компонентами и поэтому неизвестно, взлетят они вообще или взорвуться в шахтах.
Пример тому - два запуска Орешника.
Сумно відчувати що рудий йолоп опускає Америку до рівню Свазіленду...
Мабуть такі зараз часи.
На зміну Рузвельтам Ейзенхауерам і Рейганам приходять трампи...
Ту Америку зламали...
повертаємося до бачення батьків-засновників
нарешті дбаємо про себе а не іноземних жебраків
а всі естаблішмент елітісти нехай горять у пеклі
Чи ви на окремій планеті займаєтеся самі собою, шо не є плохо, а є позицією,
чи руліте світовими процесами, як наддержава-лідер вільного світу.
Може вам приємно дивитися, як очманілий кримінальний карлік годує лайном вашого президента, а той намагається вгадати які в лайні кісточки, малинові чи полуничні.
"Вєліколєпная бєсєда", "Мой друг Владимир подарил мне картинку", "Две недели", "Он хочит мира"...
Тьху! Великі лідери великих країн так себе не поводять.
Навіть не уявляю що лежить в лубянському сейфі на трампа...
а щоб там на луб'янці не лежало ми знаємо що то все брехня
"американці продовжують розглядати війну як глухий кут : 66% кажуть, що жодна зі сторін не перемагає, тоді як 23% вважають, що перемагає Росія, а 10% - Україна."
лише 2% підтримують Росію https://www.nbcnews.com/politics/trump-administration/poll-americans-are-rooting-ukraine-think-trump-prefers-russia-rcna196163