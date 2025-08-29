РУС
Опрос американцев о войне в Украине
1 493 30

66% американцев считают войну в Украине безвыходной ситуацией, - опрос

сколько американцев поддерживают быстрое завершение войны в Украине

Большинство американцев видят войну в Украине как тупик: 66% считают, что ни одна из сторон не побеждает, 23% поддерживают Россию, и только 10% считают победителем Украину.

Об этом свидетельствует опрос Gallup, передает Цензор.НЕТ.

Еще до встреч Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским 26% американцев были очень обеспокоены, а 52% несколько обеспокоены тем, что США и союзники не смогут договориться о завершении войны. 37% очень обеспокоены тем, что мирное соглашение может быть слишком выгодным для России, а 57% - что Москва нарушит его условия.

52% респондентов поддерживают продолжение помощи Украине в восстановлении территорий, даже если это продлит войну, тогда как 45% выступают за быстрое завершение конфликта с возможными уступками Киева. 46% считают, что США делают недостаточно для поддержки Украины, что является рекордным показателем.

Социологи отмечают, что встречи Трампа с Путиным и Зеленским усиливают давление на Белый дом в вопросе мира, но боевые действия продолжаются, а смена администрации с прозападного Байдена на более скептического Трампа усилила ощущение недостаточной поддержки Киева.

Автор: 

США (27797) война в Украине (5880)
+6
Ну, з таким президентом країни лідером світової демократії, у якого через два-три тижні може щось станеться, може - ні, тупики - не дивина.
29.08.2025 14:46 Ответить
+4
Так вважають,бо мають інформацію,хто реально керує і ким він є.
29.08.2025 14:56 Ответить
+3
Тупик це Трамп. Він завів війну в тупик.
29.08.2025 15:04 Ответить
Переважна більшість американців (як і українців ...) отримує інформацію з тєлєка - тож нічого дивного .
29.08.2025 14:47 Ответить
Вихід є, це ЯЗ
29.08.2025 14:48 Ответить
У понеділок подивимося звіт DeepState про квадратні кілометри за серпень і зробимо висновок тупикова ситуація або є динаміка.
29.08.2025 14:48 Ответить
Ніяка вона не тупикова, Україна цю війну вже виграла, і тільки потрібно буде довести її до кінця, а щоб швидше закінчити то потрібно більше зброї ніж є зараз!
29.08.2025 14:53 Ответить
Нація заслуговує на свого "лідера"!
нажаль, це стосується і України...
29.08.2025 14:53 Ответить
Al Brod
Трамп https://t.me/news_dno/938 пообещал ввести пошлины против США, если не удастся достичь мира! https://t.me/news_dno/938 29.08.2025 00:53
29.08.2025 14:59 Ответить
Потому что вы, американцы, сцыте перед маразматиком пуйлом
29.08.2025 15:05 Ответить
мы не сцым а ответственно относимся ☝
на фига нам ядерная война с рашей
Америке раша ничего плохого не сделала
всегда лучше договориться чем воевать
29.08.2025 15:14 Ответить
Эх жаль не было такого советника как Вы у Рузвельта!
Был бы на его месте трамп,
ни тебе Перл-Харбора с Иводзимой, ни Омахи-Бич.
И Буш мог нормально Кувейт с Саддамом поделить после "великолепной беседы с дорогим другом". Усаме можно было 40 раз по 2 недели дать...
29.08.2025 15:52 Ответить
Во 2 мировую Германия ничего плохого не сделала США.
Даже наоборот, активно с ней торговала.
Тем не менее, США объявили войну Германии и победили.
Потому что при власти не было торгашей и сцыкунов.
Боитесь ядерной войны?
Да откуда она возьмется, если ядерного оружия в США во много раз больше, и есть эффективная ПРО.
А у рашки все ракеты с давно просроченными компонентами и поэтому неизвестно, взлетят они вообще или взорвуться в шахтах.
Пример тому - два запуска Орешника.
29.08.2025 16:21 Ответить
29.08.2025 15:12 Ответить
Насправді так і є. Безвихід до якого привели багато чинників.
29.08.2025 15:12 Ответить
Шо, американці!
Сумно відчувати що рудий йолоп опускає Америку до рівню Свазіленду...
Мабуть такі зараз часи.
На зміну Рузвельтам Ейзенхауерам і Рейганам приходять трампи...
Ту Америку зламали...
29.08.2025 15:16 Ответить
мені трампівська Америка більше до вподоби
повертаємося до бачення батьків-засновників
нарешті дбаємо про себе а не іноземних жебраків
а всі естаблішмент елітісти нехай горять у пеклі
29.08.2025 15:28 Ответить
Так ви опреділіться.
Чи ви на окремій планеті займаєтеся самі собою, шо не є плохо, а є позицією,
чи руліте світовими процесами, як наддержава-лідер вільного світу.
Може вам приємно дивитися, як очманілий кримінальний карлік годує лайном вашого президента, а той намагається вгадати які в лайні кісточки, малинові чи полуничні.
"Вєліколєпная бєсєда", "Мой друг Владимир подарил мне картинку", "Две недели", "Он хочит мира"...
Тьху! Великі лідери великих країн так себе не поводять.
Навіть не уявляю що лежить в лубянському сейфі на трампа...
29.08.2025 15:45 Ответить
дякую за те що відповідаєте мовою оригіналу, притримуєтесь етикету 👍
а щоб там на луб'янці не лежало ми знаємо що то все брехня
29.08.2025 16:14 Ответить
Брехня 23% не підтимують росію:
"американці продовжують розглядати війну як глухий кут : 66% кажуть, що жодна зі сторін не перемагає, тоді як 23% вважають, що перемагає Росія, а 10% - Україна."
лише 2% підтримують Росію https://www.nbcnews.com/politics/trump-administration/poll-americans-are-rooting-ukraine-think-trump-prefers-russia-rcna196163
29.08.2025 15:22 Ответить
безвихідною її зробив трампло
29.08.2025 15:30 Ответить
Зе-шашлик після Залужного все робить для цього. У 2022 і ми, і вони так не думали
29.08.2025 15:44 Ответить
Харанти херови, разом з агентом красновим.
29.08.2025 16:19 Ответить
 
 