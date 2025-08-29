66% американців вважають війну в Україні безвихідною ситуацією, - опитування

Більшість американців бачать війну в Україні як глухий кут: 66% вважають, що жодна зі сторін не перемагає, 23% підтримують Росію, і лише 10% вважають переможцем Україну.

Про це свідчить опитування Gallup

Ще до зустрічей Дональда Трампа з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським 26% американців були дуже занепокоєні, а 52% дещо занепокоєні тим, що США і союзники не зможуть домовитися про завершення війни. 37% дуже стурбовані тим, що мирна угода може бути надто вигідною для Росії, а 57% - що Москва порушить її умови.

52% респондентів підтримують продовження допомоги Україні у відновленні територій, навіть якщо це продовжить війну, тоді як 45% виступають за швидке завершення конфлікту з можливими поступками Києва. 46% вважають, що США роблять недостатньо для підтримки України, що є рекордним показником.

Соціологи зазначають, що зустрічі Трампа з Путіним і Зеленським підсилюють тиск на Білий дім у питанні миру, але бойові дії продовжуються, а зміна адміністрації з прозахідного Байдена на більш скептичного Трампа посилила відчуття недостатньої підтримки Києва.

