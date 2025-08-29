66% американців вважають війну в Україні безвихідною ситуацією, - опитування
Більшість американців бачать війну в Україні як глухий кут: 66% вважають, що жодна зі сторін не перемагає, 23% підтримують Росію, і лише 10% вважають переможцем Україну.
Про це свідчить опитування Gallup, передає Цензор.НЕТ.
Ще до зустрічей Дональда Трампа з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським 26% американців були дуже занепокоєні, а 52% дещо занепокоєні тим, що США і союзники не зможуть домовитися про завершення війни. 37% дуже стурбовані тим, що мирна угода може бути надто вигідною для Росії, а 57% - що Москва порушить її умови.
52% респондентів підтримують продовження допомоги Україні у відновленні територій, навіть якщо це продовжить війну, тоді як 45% виступають за швидке завершення конфлікту з можливими поступками Києва. 46% вважають, що США роблять недостатньо для підтримки України, що є рекордним показником.
Соціологи зазначають, що зустрічі Трампа з Путіним і Зеленським підсилюють тиск на Білий дім у питанні миру, але бойові дії продовжуються, а зміна адміністрації з прозахідного Байдена на більш скептичного Трампа посилила відчуття недостатньої підтримки Києва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нажаль, це стосується і України...
Al Brod
Трамп https://t.me/news_dno/938 пообещал ввести пошлины против США, если не удастся достичь мира! https://t.me/news_dno/938 29.08.2025 00:53
на фига нам ядерная война с рашей
Америке раша ничего плохого не сделала
всегда лучше договориться чем воевать
Был бы на его месте трамп,
ни тебе Перл-Харбора с Иводзимой, ни Омахи-Бич.
И Буш мог нормально Кувейт с Саддамом поделить после "великолепной беседы с дорогим другом". Усаме можно было 40 раз по 2 недели дать...
Сумно відчувати що рудий йолоп опускає Америку до рівню Свазіленду...
Мабуть такі зараз часи.
На зміну Рузвельтам Ейзенхауерам і Рейганам приходять трампи...
Ту Америку зламали...
повертаємося до бачення батьків-засновників
нарешті дбаємо про себе а не іноземних жебраків
а всі естаблішмент елітісти нехай горять у пеклі
Чи ви на окремій планеті займаєтеся самі собою, шо не є плохо, а є позицією,
чи руліте світовими процесами, як наддержава-лідер вільного світу.
Може вам приємно дивитися, як очманілий кримінальний карлік годує лайном вашого президента, а той намагається вгадати які в лайні кісточки, малинові чи полуничні.
"Вєліколєпная бєсєда", "Мой друг Владимир подарил мне картинку", "Две недели", "Он хочит мира"...
Тьху! Великі лідери великих країн так себе не поводять.
Навіть не уявляю що лежить в лубянському сейфі на трампа...
"американці продовжують розглядати війну як глухий кут : 66% кажуть, що жодна зі сторін не перемагає, тоді як 23% вважають, що перемагає Росія, а 10% - Україна."
лише 2% підтримують Росію https://www.nbcnews.com/politics/trump-administration/poll-americans-are-rooting-ukraine-think-trump-prefers-russia-rcna196163