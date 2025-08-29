УКР
Новини Опитування американців про війну в Україні
66% американців вважають війну в Україні безвихідною ситуацією, - опитування

скільки американців підтримують швидке завершення війни в Україні

Більшість американців бачать війну в Україні як глухий кут: 66% вважають, що жодна зі сторін не перемагає, 23% підтримують Росію, і лише 10% вважають переможцем Україну.

Про це свідчить опитування Gallup, передає Цензор.НЕТ.

Ще до зустрічей Дональда Трампа з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським 26% американців були дуже занепокоєні, а 52% дещо занепокоєні тим, що США і союзники не зможуть домовитися про завершення війни. 37% дуже стурбовані тим, що мирна угода може бути надто вигідною для Росії, а 57% - що Москва порушить її умови.

52% респондентів підтримують продовження допомоги Україні у відновленні територій, навіть якщо це продовжить війну, тоді як 45% виступають за швидке завершення конфлікту з можливими поступками Києва. 46% вважають, що США роблять недостатньо для підтримки України, що є рекордним показником.

Соціологи зазначають, що зустрічі Трампа з Путіним і Зеленським підсилюють тиск на Білий дім у питанні миру, але бойові дії продовжуються, а зміна адміністрації з прозахідного Байдена на більш скептичного Трампа посилила відчуття недостатньої підтримки Києва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін переконаний, що виграє війну, і використовує дипломатію лише для затягування часу, - Sky News

США (24165) війна в Україні (5926)
+3
Ну, з таким президентом країни лідером світової демократії, у якого через два-три тижні може щось станеться, може - ні, тупики - не дивина.
29.08.2025 14:46 Відповісти
+3
Так вважають,бо мають інформацію,хто реально керує і ким він є.
29.08.2025 14:56 Відповісти
+2
Переважна більшість американців (як і українців ...) отримує інформацію з тєлєка - тож нічого дивного .
29.08.2025 14:47 Відповісти
Вихід є, це ЯЗ
показати весь коментар
29.08.2025 14:48 Відповісти
У понеділок подивимося звіт DeepState про квадратні кілометри за серпень і зробимо висновок тупикова ситуація або є динаміка.
показати весь коментар
29.08.2025 14:48 Відповісти
Ніяка вона не тупикова, Україна цю війну вже виграла, і тільки потрібно буде довести її до кінця, а щоб швидше закінчити то потрібно більше зброї ніж є зараз!
показати весь коментар
29.08.2025 14:53 Відповісти
Нація заслуговує на свого "лідера"!
нажаль, це стосується і України...
показати весь коментар
29.08.2025 14:53 Відповісти
Al Brod
Трамп https://t.me/news_dno/938 пообещал ввести пошлины против США, если не удастся достичь мира! https://t.me/news_dno/938 29.08.2025 00:53
29.08.2025 14:59 Відповісти
Тупик це Трамп. Він завів війну в тупик.
показати весь коментар
29.08.2025 15:04 Відповісти
Потому что вы, американцы, сцыте перед маразматиком пуйлом
показати весь коментар
29.08.2025 15:05 Відповісти
мы не сцым а ответственно относимся ☝
на фига нам ядерная война с рашей
Америке раша ничего плохого не сделала
всегда лучше договориться чем воевать
показати весь коментар
29.08.2025 15:14 Відповісти
Эх жаль не было такого советника как Вы у Рузвельта!
Был бы на его месте трамп,
ни тебе Перл-Харбора с Иводзимой, ни Омахи-Бич.
И Буш мог нормально Кувейт с Саддамом поделить после "великолепной беседы с дорогим другом". Усаме можно было 40 раз по 2 недели дать...
показати весь коментар
29.08.2025 15:52 Відповісти
29.08.2025 15:12 Відповісти
Насправді так і є. Безвихід до якого привели багато чинників.
показати весь коментар
29.08.2025 15:12 Відповісти
Шо, американці!
Сумно відчувати що рудий йолоп опускає Америку до рівню Свазіленду...
Мабуть такі зараз часи.
На зміну Рузвельтам Ейзенхауерам і Рейганам приходять трампи...
Ту Америку зламали...
показати весь коментар
29.08.2025 15:16 Відповісти
мені трампівська Америка більше до вподоби
повертаємося до бачення батьків-засновників
нарешті дбаємо про себе а не іноземних жебраків
а всі естаблішмент елітісти нехай горять у пеклі
показати весь коментар
29.08.2025 15:28 Відповісти
Так ви опреділіться.
Чи ви на окремій планеті займаєтеся самі собою, шо не є плохо, а є позицією,
чи руліте світовими процесами, як наддержава-лідер вільного світу.
Може вам приємно дивитися, як очманілий кримінальний карлік годує лайном вашого президента, а той намагається вгадати які в лайні кісточки, малинові чи полуничні.
"Вєліколєпная бєсєда", "Мой друг Владимир подарил мне картинку", "Две недели", "Он хочит мира"...
Тьху! Великі лідери великих країн так себе не поводять.
Навіть не уявляю що лежить в лубянському сейфі на трампа...
показати весь коментар
29.08.2025 15:45 Відповісти
Брехня 23% не підтимують росію:
"американці продовжують розглядати війну як глухий кут : 66% кажуть, що жодна зі сторін не перемагає, тоді як 23% вважають, що перемагає Росія, а 10% - Україна."
лише 2% підтримують Росію https://www.nbcnews.com/politics/trump-administration/poll-americans-are-rooting-ukraine-think-trump-prefers-russia-rcna196163
показати весь коментар
29.08.2025 15:22 Відповісти
безвихідною її зробив трампло
показати весь коментар
29.08.2025 15:30 Відповісти
Зе-шашлик після Залужного все робить для цього. У 2022 і ми, і вони так не думали
показати весь коментар
29.08.2025 15:44 Відповісти
 
 