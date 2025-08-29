РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9805 посетителей онлайн
Новости Подписание законов
1 531 18

Зеленский подписал закон о национальной памяти: "рашизм" официально признан идеологией

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "Об основах государственной политики национальной памяти Украинского народа".

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Документ определяет основные принципы и задачи государственной политики национальной памяти, а также закрепляет правовой статус Украинского института национальной памяти.

Законом впервые вводится в правовое поле термин "рашизм" как гибридная тоталитарная идеология, сочетающая черты российского шовинизма, империализма, коммунистических и нацистских практик.

Кроме этого, документ регламентирует переименование улиц и учреждений, признание наград УНР и УГВР государственными наградами, а также определяет защиту национальной памяти, государственного языка и культурного наследия как вопрос национальной безопасности.

Ожидается, что закон будет способствовать укреплению национального единства, противодействию информационным атакам и сохранению исторической правды.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об отправке иностранных войск в Украину: Есть ожидаемые и очень неожиданные страны

Автор: 

закон (3198) Зеленский Владимир (21750) рашизм (99)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Потужмен 💪
Підписати більше папірців = збільшити Потужність!
За Лідора!!!! ⚔️ поТУЖИМОСЯ разом !
показать весь комментарий
29.08.2025 17:22 Ответить
+5
Верещук готуй "шатли" на місяць! Шляк би тебе трафив наглий.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:23 Ответить
+4
"Моральні стовпи нації" пишуть нам "національну пам'ять Може не нам?
показать весь комментарий
29.08.2025 17:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Моральні стовпи нації" пишуть нам "національну пам'ять Може не нам?
показать весь комментарий
29.08.2025 17:19 Ответить
Верещук готуй "шатли" на місяць! Шляк би тебе трафив наглий.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:23 Ответить
Потужмен 💪
Підписати більше папірців = збільшити Потужність!
За Лідора!!!! ⚔️ поТУЖИМОСЯ разом !
показать весь комментарий
29.08.2025 17:22 Ответить
х...нйой маєшся, Вова !

.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:25 Ответить
Вова, " какая разніца ?"

.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:26 Ответить
"сєньор помідор ''

.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:27 Ответить
Може принц Лимон?
показать весь комментарий
29.08.2025 17:39 Ответить
Рашизм це російський фашизм і вже має свою назву - шовінізм.Німецький нацизм,італійській фашизм,єврейський сіонізм... - це одне і те ж явище чи ідеологія зафарбована національно...Рашизм теж назва хороша бо якби накладує тавро на саму назву країни,але наш клоун вискочив з тим трохи передчасно...
показать весь комментарий
29.08.2025 17:30 Ответить
Тобто кожний російськомовний це рашист.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:31 Ответить
Якщо раптом Зелька помре, українська культура не втратить нічого. Ось такий парадокс для артиста Больших та Малих академічєскіх театров.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:35 Ответить
Мені здається, що термін "рашизм" вже закріплювали в міжнародних документах.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:39 Ответить
ні, в міжнародних документах, на жаль - до такого ще не дійшли.
Можливо, ви сплутали з постановою Верховної ради від 02/05.2023року? Там це було.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:57 Ответить
Проголосували за Зеленського, а дружина побачила, як Порошенко привіз подарунки Українській Армії. А він не хоче дивитися.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:44 Ответить
Єрмак та Зеленський тікають в Румунію
показать весь комментарий
29.08.2025 18:31 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/16928 Володимир Вʼятрович:
Нині в День памʼяті захисників України президент підписав закон, який стане основою державної політики національної памʼяті.
Він потрібний для вшанування тих, хто нині захищає нашу свободу і тих, хто робив це раніше.
Окрім загальних речей, які регулюватимуть діяльність органів влади у цій сфері у ньому є низка важливих ідейних акцентів.
Нинішнє протистояння російській агресії отримало офіційну назву - війна за незалежність. Бо це справді продовженням боротьби, яка тривала до 1991 року.
Ще однією ланкою, яка поєднає нинішнє покоління борців за свободу із попередниками є положення, що нагороди, запроваджені УНР і УГВР, якими до 1991 року нагороджувалися борці за незалежність України у ХХ столітті, визнаються державними нагородами України.
Дякую усім причетним до написання та ухвалення закону. Певен, що розуміння нашого минулого - запорука нашої сили і перемоги у майбутньому.
показать весь комментарий
29.08.2025 17:54 Ответить
Серіал "слуга народу"-ідеологія,антилюдяна і антиукраїнська.Заборона його-лише питання часу.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:04 Ответить
Якщо Москвабадський Патріархат і роіський язик не входить в підписану ЗЄльою заборону ідеології рашизму і якщо завтра спливе знову якась інформація про спільний бізнес слуг урода з кацапами, то це черговий клоунський пердь в калюжу.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:13 Ответить
главнюк
показать весь комментарий
29.08.2025 18:47 Ответить
 
 