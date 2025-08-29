Зеленский подписал закон о национальной памяти: "рашизм" официально признан идеологией
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "Об основах государственной политики национальной памяти Украинского народа".
Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Документ определяет основные принципы и задачи государственной политики национальной памяти, а также закрепляет правовой статус Украинского института национальной памяти.
Законом впервые вводится в правовое поле термин "рашизм" как гибридная тоталитарная идеология, сочетающая черты российского шовинизма, империализма, коммунистических и нацистских практик.
Кроме этого, документ регламентирует переименование улиц и учреждений, признание наград УНР и УГВР государственными наградами, а также определяет защиту национальной памяти, государственного языка и культурного наследия как вопрос национальной безопасности.
Ожидается, что закон будет способствовать укреплению национального единства, противодействию информационным атакам и сохранению исторической правды.
Можливо, ви сплутали з постановою Верховної ради від 02/05.2023року? Там це було.
Нині в День памʼяті захисників України президент підписав закон, який стане основою державної політики національної памʼяті.
Він потрібний для вшанування тих, хто нині захищає нашу свободу і тих, хто робив це раніше.
Окрім загальних речей, які регулюватимуть діяльність органів влади у цій сфері у ньому є низка важливих ідейних акцентів.
Нинішнє протистояння російській агресії отримало офіційну назву - війна за незалежність. Бо це справді продовженням боротьби, яка тривала до 1991 року.
Ще однією ланкою, яка поєднає нинішнє покоління борців за свободу із попередниками є положення, що нагороди, запроваджені УНР і УГВР, якими до 1991 року нагороджувалися борці за незалежність України у ХХ столітті, визнаються державними нагородами України.
Дякую усім причетним до написання та ухвалення закону. Певен, що розуміння нашого минулого - запорука нашої сили і перемоги у майбутньому.