Зеленський підписав закон про національну пам’ять: "рашизм" офіційно визнано ідеологією
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про засади державної політики національної памʼяті Українського народу".
Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Документ визначає основні принципи та завдання державної політики національної пам’яті, а також закріплює правовий статус Українського інституту національної пам’яті.
Законом вперше вводиться у правове поле термін "рашизм" як гібридна тоталітарна ідеологія, що поєднує риси російського шовінізму, імперіалізму, комуністичних і нацистських практик.
Окрім цього, документ регламентує перейменування вулиць і закладів, визнання нагород УНР та УГВР державними відзнаками, а також визначає захист національної пам’яті, державної мови та культурної спадщини як питання національної безпеки.
Очікується, що закон сприятиме зміцненню національної єдності, протидії інформаційним атакам та збереженню історичної правди.
Можливо, ви сплутали з постановою Верховної ради від 02/05.2023року? Там це було.
Нині в День памʼяті захисників України президент підписав закон, який стане основою державної політики національної памʼяті.
Він потрібний для вшанування тих, хто нині захищає нашу свободу і тих, хто робив це раніше.
Окрім загальних речей, які регулюватимуть діяльність органів влади у цій сфері у ньому є низка важливих ідейних акцентів.
Нинішнє протистояння російській агресії отримало офіційну назву - війна за незалежність. Бо це справді продовженням боротьби, яка тривала до 1991 року.
Ще однією ланкою, яка поєднає нинішнє покоління борців за свободу із попередниками є положення, що нагороди, запроваджені УНР і УГВР, якими до 1991 року нагороджувалися борці за незалежність України у ХХ столітті, визнаються державними нагородами України.
Дякую усім причетним до написання та ухвалення закону. Певен, що розуміння нашого минулого - запорука нашої сили і перемоги у майбутньому.