Зеленський підписав закон про національну пам’ять: "рашизм" офіційно визнано ідеологією

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про засади державної політики національної памʼяті Українського народу".

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Документ визначає основні принципи та завдання державної політики національної пам’яті, а також закріплює правовий статус Українського інституту національної пам’яті.

Законом вперше вводиться у правове поле термін "рашизм" як гібридна тоталітарна ідеологія, що поєднує риси російського шовінізму, імперіалізму, комуністичних і нацистських практик.

Окрім цього, документ регламентує перейменування вулиць і закладів, визнання нагород УНР та УГВР державними відзнаками, а також визначає захист національної пам’яті, державної мови та культурної спадщини як питання національної безпеки.

Очікується, що закон сприятиме зміцненню національної єдності, протидії інформаційним атакам та збереженню історичної правди.

закон (2883) Зеленський Володимир (25291) рашизм (59)
+3
"Моральні стовпи нації" пишуть нам "національну пам'ять Може не нам?
показати весь коментар
29.08.2025 17:19 Відповісти
"Моральні стовпи нації" пишуть нам "національну пам'ять Може не нам?
показати весь коментар
29.08.2025 17:19 Відповісти
Верещук готуй "шатли" на місяць! Шляк би тебе трафив наглий.
показати весь коментар
29.08.2025 17:23 Відповісти
Потужмен 💪
Підписати більше папірців = збільшити Потужність!
За Лідора!!!! ⚔️ поТУЖИМОСЯ разом !
показати весь коментар
29.08.2025 17:22 Відповісти
х...нйой маєшся, Вова !

.
показати весь коментар
29.08.2025 17:25 Відповісти
Вова, " какая разніца ?"

.
показати весь коментар
29.08.2025 17:26 Відповісти
"сєньор помідор ''

.
показати весь коментар
29.08.2025 17:27 Відповісти
Може принц Лимон?
показати весь коментар
29.08.2025 17:39 Відповісти
Рашизм це російський фашизм і вже має свою назву - шовінізм.Німецький нацизм,італійській фашизм,єврейський сіонізм... - це одне і те ж явище чи ідеологія зафарбована національно...Рашизм теж назва хороша бо якби накладує тавро на саму назву країни,але наш клоун вискочив з тим трохи передчасно...
показати весь коментар
29.08.2025 17:30 Відповісти
Тобто кожний російськомовний це рашист.
показати весь коментар
29.08.2025 17:31 Відповісти
Якщо раптом Зелька помре, українська культура не втратить нічого. Ось такий парадокс для артиста Больших та Малих академічєскіх театров.
показати весь коментар
29.08.2025 17:35 Відповісти
Мені здається, що термін "рашизм" вже закріплювали в міжнародних документах.
показати весь коментар
29.08.2025 17:39 Відповісти
ні, в міжнародних документах, на жаль - до такого ще не дійшли.
Можливо, ви сплутали з постановою Верховної ради від 02/05.2023року? Там це було.
показати весь коментар
29.08.2025 17:57 Відповісти
Проголосували за Зеленського, а дружина побачила, як Порошенко привіз подарунки Українській Армії. А він не хоче дивитися.
показати весь коментар
29.08.2025 17:44 Відповісти
Єрмак та Зеленський тікають в Румунію
показати весь коментар
29.08.2025 18:31 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/16928 Володимир Вʼятрович:
Нині в День памʼяті захисників України президент підписав закон, який стане основою державної політики національної памʼяті.
Він потрібний для вшанування тих, хто нині захищає нашу свободу і тих, хто робив це раніше.
Окрім загальних речей, які регулюватимуть діяльність органів влади у цій сфері у ньому є низка важливих ідейних акцентів.
Нинішнє протистояння російській агресії отримало офіційну назву - війна за незалежність. Бо це справді продовженням боротьби, яка тривала до 1991 року.
Ще однією ланкою, яка поєднає нинішнє покоління борців за свободу із попередниками є положення, що нагороди, запроваджені УНР і УГВР, якими до 1991 року нагороджувалися борці за незалежність України у ХХ столітті, визнаються державними нагородами України.
Дякую усім причетним до написання та ухвалення закону. Певен, що розуміння нашого минулого - запорука нашої сили і перемоги у майбутньому.
показати весь коментар
29.08.2025 17:54 Відповісти
Серіал "слуга народу"-ідеологія,антилюдяна і антиукраїнська.Заборона його-лише питання часу.
показати весь коментар
29.08.2025 18:04 Відповісти
Якщо Москвабадський Патріархат і роіський язик не входить в підписану ЗЄльою заборону ідеології рашизму і якщо завтра спливе знову якась інформація про спільний бізнес слуг урода з кацапами, то це черговий клоунський пердь в калюжу.
показати весь коментар
29.08.2025 18:13 Відповісти
 
 