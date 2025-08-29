Зеленський підписав закон про національну пам’ять: "рашизм" офіційно визнано ідеологією

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про засади державної політики національної памʼяті Українського народу".

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Документ визначає основні принципи та завдання державної політики національної пам’яті, а також закріплює правовий статус Українського інституту національної пам’яті.

Законом вперше вводиться у правове поле термін "рашизм" як гібридна тоталітарна ідеологія, що поєднує риси російського шовінізму, імперіалізму, комуністичних і нацистських практик.

Окрім цього, документ регламентує перейменування вулиць і закладів, визнання нагород УНР та УГВР державними відзнаками, а також визначає захист національної пам’яті, державної мови та культурної спадщини як питання національної безпеки.

Очікується, що закон сприятиме зміцненню національної єдності, протидії інформаційним атакам та збереженню історичної правди.

